アニメ「鬼滅の刃」新作アパレルが＜AnimeJapan 2026＞先行販売決定！【株式会社コスパ】
アニメ「鬼滅の刃」新作アパレルが
先行販売決定！
アニメ「鬼滅の刃」より、ヒノカミ神楽を舞う竈門炭治郎のデザインTシャツをはじめ、上弦の鬼が揃ったもの、胡蝶しのぶ＆栗花落カナヲ、煉獄杏寿郎、そして刀鍛冶の里をモチーフしたデザインまで揃いました。「滅」デザインが人気の鬼殺隊デザインTシャツはドライ素材になって登場。
これら新作アパレルは6月上旬の一般発売を前に、2026年3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイトで開催される
新しいシーズンをアニメ「鬼滅の刃」新作Tシャツで迎えてみてはいかがでしょうか。
◆
日程：2026年3月28日（土）・29日（日）
会場：東京ビッグサイト
販売ブース：コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）
https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/(https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/?utm_id=t7kcafdx&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260310kimetsu_aj2026)
2026年6月上旬発売予定。〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。
◆COSPA（コスパ）／アニメ「鬼滅の刃」商品情報はこちら
https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01797/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01797/mode/series?utm_id=b6tqpe14&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260310kimetsu)
◆商品情報
商品名：ヒノカミ神楽 Tシャツ
カラー：BLACK
商品名：上弦の鬼 Tシャツ
カラー：SUMI
商品名：胡蝶しのぶ＆栗花落カナヲ Tシャツ
カラー：NAVY
商品名：悪鬼滅殺 煉獄杏寿郎 Tシャツ
カラー：WHITE/SAND KHAKI
商品名：刀鍛冶の里 Tシャツ
カラー：WHITE/INDIGO
発売日：2026年6月上旬予定
サイズ：S/M/L/XL
価格：各3,300円（税込）
【先行販売情報】
■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定
※Sサイズにつきましては先行販売はございません。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
丈夫で快適な着心地。
季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。
・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性、吸湿性、保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。
・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。
・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。
・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。
・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。
・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。
※煉獄の「煉」は「火＋東」が正しい表記となります。
※悪鬼滅殺の「悪」は旧漢字の表記が正しい表記となります。
商品名：鬼殺隊 ドライTシャツ
発売日：2026年6月上旬予定
【先行販売情報】
■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定
※Sサイズにつきましては先行販売はございません。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：BLACK
価格：3,520円（税込）
サラッとした肌触りで着心地抜群！
吸水速乾で、衣類内を快適な状態に保ってくれる一枚！
・吸水、速乾性能抜群な高機能Tシャツ。
・「UPF20」UVカット率約95％の紫外線カット効果を備えています。
・汗をかいてもベタつかず、暑い日でも快適な着心地。
・洗濯後は乾きやすく、毎日の着用や運動にも最適な一枚です。
■権利表記
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
発売元：株式会社コスパ
ブランド：COSPA（コスパ）
┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。
