Virtual Artist ″Kiepi″のデビュー曲「Rocket Science」のSolo Concept Photo “School ver.”を公開!

4月1日(水)にデビュー曲「Rocket Science」をリリースすることを発表した、株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）とSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト"Kiepi(キエピー)"が、デビュー曲「Rocket Science」のSolo Concept Photo “School ver.”を公開した。

デビュー曲「Rocket Science」は、Kiepiという物語を解き放つ、はじまりの鍵となる一曲であり、レトロな雰囲気と未来的な印象が交差するフィーチャリスティック・エレクトリックナンバーとなっている。

YUZUKI CERA(左) AMANE RENA(右)

今回公開されたSolo Concept Photo “School ver.”では、二人の学生服姿が初めて公開された。数式や図形の書かれた黒板の前で何やら考えているCERAと、自転車で何かを運んでいるRENAが桜吹雪の中、青空を眺めている。

何かを計画しているように見える二人の姿から、これから始まるRocket Scienceの物語への注目が集まっている。

【Kiepi プロフィール】

「Kiepi（キエピー）」は、2025年8月にSM ENTERTAINMENT JAPANとSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVが公開したバーチャルアーティストの練習生、柚木セラと雨音レナの二人からなるバーチャルアーティストである。

グループ名Kiepiには、物語（episode）の鍵（Key）となる存在という意味が込められており、物語を開く、物語の中心となる二人を表現している。

