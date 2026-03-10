「ちるちるファンミーティング2026」開催決定！4月19日（日）

株式会社サンディアス

一生BL宣言！ BLは、人生を彩る永遠のエネルギー！をテーマに、BL愛あふれるユーザーが一堂に会するイベント「ちるちるファンミーティング2026」を、4月19日に開催いたします！

本イベントは、BLユーザーはもちろん、クリエイター、BL制作に関わる関係者など誰でも参加OKです。





「BLの魅力を深掘りしたい」「BLの最前線を知りたい」「最高の仲間と出会いたい」--。そんな純粋な“好き”の気持ちを、ここで思いきり爆発させましょう！

シンポジウムパート



BLトレンドを牽引する「プライム世代」の分析から、書店員はなさんによる運命の1冊の見つけ方、ちるちるトップレビュアーが語る情熱のレビュー術まで。読者も作り手もBL愛が深まる胸熱3セッション！

入場自由、お申し込み不要でご参加できます！



日時： 2026年4月19日（日）12:30～16:00

会場： サンパール荒川

入場料：完全無料！



※各セッションは1時間弱程度となります

※途中の入退場可能です

セッション１. 「プライム世代」がBL市場をリードする！



時間：12:35～13:40

登壇：ヒロシ社長



経験に裏打ちされた審美眼をもつ「プライム世代」。ちるちるのユーザーの動向を分析する中で、40～50代を中心としたこの層が浮かび上がってきました。実はBLトレンドを長く支えてきたのがこの「プライム世代」。ちるちる暦18年の社長・ヒロシがBLトレンドの形成過程について徹底解説します！

セッション２. 書店員はな直伝！「最高の一冊」に出会う極意



時間：13:50～14:45

登壇：書店員はなさん



「最高の1冊」はどうしたら見つけられるのか？ 数多くのBL作品と日々向き合ってきた大人気インフルエンサー書店員はなさんが、「心揺さぶられるBL」の出会い方を伝授します。現場の最前線だからこそ知っているエピソードも盛りだくさん。読者目線だけでなく販売側からの視点は、クリエイターさん必聴です！

セッション３. ちるちるユーザーが明かす情熱のレビュー術



時間：15:00～15:55

登壇：てんてんさん umeairさん チル７６さん



「この尊さを伝えたい！」＿＿溢れる愛が「言葉」に変わる瞬間をちるちるトップレビュアーたちが熱く語ります！ 多くの読者の心を動かすレビューは、どうやって生み出されるのか？全てのBLファンとクリエイターへ贈る、BL愛ほとばしるスペシャルトークです。

登壇者の方に質問がある方はこちらの フォーム からどしどしご応募ください！

締め切りは2026/03/19（木）までです。

オフ会パート

シンポジウムパートの後は美味しい料理を囲みながら、同じ「好き」を持つ仲間たちと心ゆくまで語り合いましょう！3年ぶりのちるちるオフ会です！



日時： 4月19日（日）17:30～19:30 受付:17:00～

場所： グレースバリ 上野公園前店

参加費： 8,500円（税込み・3月19日締切）



いつもよりもっとBLが好きになる1日を、一緒に過ごしましょう！





お申し込みはこちら(https://0419chillchillmeeting.peatix.com/)



※ お申し込みPeatixでの受付となりますので、会員登録をお手数ですがお願いします

※オフ会会場への移動は各自お願いします



