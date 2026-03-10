キタニタツヤ、4月より放送開始のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』エンディングテーマに「れびてーしょん」が決定。

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

キタニタツヤが、4月よりスタートするTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマを務めることが決定、新曲「れびてーしょん」を書き下ろしたことが明らかになった。

2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した「NEEDY GIRL OVERDOSE」（通称：ニディガ）。

TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』の放送・配信情報が決定、2026年4月4日（土）24:30よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて順次放送、さらにABEMAにて4月4日（土）24:30より地上波同時・最速配信となる。

また、本ビジュアル-超てんちゃんver.-と本PVも解禁となった。

キタニタツヤ コメント

誰も見向きもしなかった手つかずの空き地。好きに大声を出して暴れていられた非現実の無秩序。私の、私たちだけのおもちゃだったその場所にビルが建って、「みんな」がやってきて、通知と広告を介して現実と同じになっていく。全てが移ろっていく中で、ひとり何かにしがみつき老いていくことは悪だとして、お別れを言えたとして、私たちはこの先どこに吹き溜まっていけばいいんだろうか。この嘆きすら、もはや許されないのだろうか。

キタニタツヤが手掛けるエンディングテーマ「れびてーしょん」が初解禁となる本PVも現在公開中なので、ぜひチェックしてほしい。

▼TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』本PV▼

URL：https://youtu.be/JIh6--l6NX4

■アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」基本情報

2026年4月4日(土)24:30より、TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ、WOWOWにて順次放送開始！

ABEMAにて4月4日（土）24:30より地上波同時・最速配信！

■放送情報

TOKYO MX：4月4日（土）より 毎週土曜24:30～

BS11：4月4日（土）より 毎週土曜24:30～

群馬テレビ：4月4日（土）より 毎週土曜24:30～

とちぎテレビ：4月4日（土）より 毎週土曜24:30～

WOWOW：4月7日（火）より 毎週火曜24:00～（全話無料放送）

■配信情報

ABEMAにて4月4日（土）より毎週土曜24:30～地上波同時・最速配信

ほか各配信プラットフォームにて順次配信

スタッフ

原作：WSS playground

監督：中島政興（Yostar Pictures）

原案・シナリオ・監修：nyalra

キャラクター原案：お久しぶり

メインキャラクターデザイン：西海賢嗣、武井紅璃、清水海都

美術監督：林 竜太

3DCGアーティスト：丸本 薫、酒井 夢、片野太輔

色彩設計：近藤直登

3DCG制作：CHOTOTU

特技デザイン：テイラーアニメーション

編集：柳 圭介,ACE

撮影監督：呉 健弘

音楽：DE DE MOUSE、原口沙輔

音響監督：郷 文裕貴

音響効果：上野 励

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

制作統括：稲垣亮祐

プロデュース：木村吉隆

アニメーション制作：Yostar Pictures

主題歌

オープニングテーマ：Aiobahn ＋81「INTERNET ANGEL」（アニプレックス）

エンディングテーマ：キタニタツヤ「れびてーしょん」（Echoes）

キャスト

超絶最かわてんしちゃん

パープル・ロリポップ：川口莉奈

獄薔薇美血華：椎名桜月

禰󠄀智禍さま：星希成奏

かちぇ：永瀬アンナ

あめちゃん

イントロダクション

最強の配信者を目指す承認欲求強めな女の子と、彼女を支える「ピ」の30日間を描いたマルチエンディングアドベンチャー『NEEDY GIRL OVERDOSE』。2022年1月にSteam配信にてリリースされた本作は、累計300万本ダウンロードを記録。関連楽曲の再生数は4億回を突破し、インターネットカルチャーを代表するインディーゲームとなった。

そして2026年4月。この混沌とした令和のインターネットを照らす、一筋の光となった女の子──「超絶最かわてんしちゃん」、通称「超てんちゃん」が、遂にテレビアニメデビュー。

アニメーション制作は『アークナイツ』、『ブルーアーカイブ』を手がけるYostar Pictures。監督は『ブルーアーカイブ』や『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』の絵コンテ・演出、そして『NEEDY GIRL OVERDOSE』ショートアニメを手がけてきた中島政興（Yostar Pictures所属）が担当し、アニメーション独自の物語とキャラクターを描き出す。

世界を魅了した“インターネット・エンジェル”のアニメが、幕をあける。

公式サイト＆SNS

公式サイト：https://needygirl-anime.com

X：https://x.com/needygirl_anime 推奨タグ：#ニディガ

TikTok：@needygirl_anime

(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

▼キタニタツヤ Profile▼

2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。

2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」のラジオパーソナリティを務めるほか、中島健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。