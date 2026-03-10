TACビジネス実務法務検定(R)講座オンラインセミナー 3月18日（水）および3月25日（水）にて開催！

TAC株式会社

『法務に強い』が武器になる。市場価値を高めるビジ法活用のススメ合格率に惑わされない！仕事と両立して2・3級を同時攻略する最短ルート- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_busi/busi_webinar.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_busi/busi_webinar.html)

セミナー開催の背景・概要

ビジ法の魅力、学習法がわかるオンラインセミナーを開催します！

ビジネスシーンで必要とされる実践的な法律知識を身に付けることができるのが「ビジネス実務法務検定試験(R)」です。幅広い法律知識を効率的に取得でき、転職・就職・キャリアアップに役立つビジ法ですが、近年は出題形式の変化や、【IBT】自宅・自社受験型ネット試験、【CBT】テストセンター受験型ネット試験といった試験方法により、難化傾向が見受けられます。ただし、しっかりとした対策をして学習に臨めば合格は難しくありません。



当オンラインセミナーは、3/18（水）は主にビジ法の魅力を、3/25（水）はTACビジ法講座と、効率的な学習法について、それぞれ講師が解説します。

ぜひ奮ってご参加ください！

＜こんな方におすすめ＞

・ビジ法の学習を検討している方

・過去にビジ法試験を受験された方

・ビジ法に興味のある方

開催詳細１.【2026年3月18日（水）18：30より実施】

- イベント名:『法務に強い』が武器になる。市場価値を高めるビジ法活用のススメ- 日時:2026年3月18日（水）18:30～19:30- 形式:Zoom（お申込み後に参加URLをご連絡いたします。）- 参加費: 無料- 講師:城岡 一美（しろおか かずみ）講師- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_busi/busi_webinar.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_busi/busi_webinar.html)



城岡 一美（しろおか かずみ）講師

【PROFILE】

TACビジネス実務法務検定試験(R)講座 専任講師・司法書士

3級対策講座担当。豊富な法律実務経験に基づき、法律初心者でも理解しやすい事例に沿った講義を展開。毎年多くの合格者を輩出している。

開催詳細２.【2026年3月25日（水）19：00より実施】

イベント名:合格率に惑わされない！仕事と両立して2・3級を同時攻略する最短ルート

日時:2026年3月25日（月水）19:00～20:00

形式:Zoom（お申込み後に参加URLをご連絡いたします。）

参加費: 無料

講師:田畑 博史（たばた ひろし）講師

詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_busi/busi_webinar.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_busi/busi_webinar.html)

田畑 博史（たばた ひろし）講師

【PROFILE】

TACビジネス実務法務検定試験(R)講座 専任講師・ビジネス法務エグゼクティブ(R)

2級対策講座担当。2003年よりTAC専任講師として、弁理士試験、司法試験、不動産鑑定士試験、知的財産管理技能検定(R)等の様々な講義や大学等の学内セミナーを担当している。

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/