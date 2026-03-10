【一建設株式会社】米国Wright Homesグループの持分取得（子会社化）に関するお知らせ

一建設株式会社

飯田グループホールディングスの中核企業である一建設株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：堀口 忠美、以下、一建設）は、一建設が設立したHajime AMERICA Inc.が、Wright Homesグループ（本社：米国ユタ州、代表取締役：Derek Wright、以下、WHグループ）の事業会社3社の持分をそれぞれ51％取得し、子会社化することについて、2026年3月10日（火）開催の取締役会において、決議しましたのでお知らせいたします。

また、本件に先立ち、2026年1月9日（金）には海外法人Hajime AMERICA Inc.を設立し、海外展開に向けた体制を進めてまいりました。

WHグループとのM&Aの背景・今後の目的

１.WHグループの概要および特長

WHグループは、ユタ州のユタ湖北部を中心に、戸建住宅の開発・建設・販売を手掛ける住宅ビルダーです。オーナー経営者自らが土地取得に深く関与しており、地域に根ざしたネットワークを強みとしています。好立地条件の土地の仕入れから住宅の建設・販売までを一貫して手掛けることで、無理のない規模感と、スピード感のある事業運営を実現している点が特徴です。

在庫を持ち過ぎない、堅実で地に足のついたビジネスモデルも、同社の安定性を支えています。

２.M&Aに至った背景

一建設では、中長期的な成長戦略の一環として、海外事業への展開を段階的に検討してまいりました。その中でWHグループは、確立された事業基盤と実績を有し、既存の土地や事業モデルを活かした着実な成長が見込めるパートナーであると判断しました。また、WHグループの代表取締役であるDerek Wright（デレク・ライト）氏の高い人間性や誠実な経営姿勢に共感し、長期的な信頼関係を構築できると考えたことに加え、双方の強みを尊重した親和性の高いM&Aが可能である点が、今回の意思決定を後押ししました。

３.一建設との親和性について

両社はいずれも分譲戸建住宅（建売住宅）事業を主力としており、深い事業理解を土台に、地域密着型という点で共通する強みを活かした事業運営が可能であると考えています。

両社ともに土地取得力や、地域に根ざした事業運営に長けているなかで、今後はWＨグループのユタ州における「現地の強み」と一建設の「グループとしての統制」を両立した事業運営が可能である点に、高い親和性があると判断しました。

４.今後の取り組みについて

今後は、まず既存事業の安定的な運営を図りながら、相互理解を深め、協業体制の構築を進めてまいります。その上で、住宅開発・建設に関する知見や土地取得のノウハウ、人材育成や経営に関する考え方などを段階的に共有し、より付加価値の高い住宅事業の実現を目指します。

将来的には、WHグループを起点として米国における事業基盤の拡大を図るとともに、中長期的な視点での事業承継も見据えた取り組みとして位置付けています。

両社代表のコメント

一建設株式会社 代表取締役 堀口 忠美

「一建設では、2016年12月にインドネシアに現地法人を設立するなど、将来を見据えた海外事業への取り組みを段階的に進めてまいりました。このたび、米国ユタ州を拠点に住宅事業を展開するWright Homesグループを一建設グループに迎えることができ、大変意義深く感じております。本件は、中長期的な成長を見据えた海外事業展開の新たなステージであり、地域に根ざした事業運営と確かな実績を有するWHグループとパートナーシップを築けることを心強く思っております。

今後は、国内において分譲戸建住宅を9,000棟以上※供給してきた当社のノウハウと、WHグループの強みである土地取得力や地域密着型の事業運営を組み合わせることで、新たな市場の開拓に取り組み、持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。」

※2024年度実績

Wright Homesグループ 代表取締役 Derek Wright（デレク・ライト）

「当社は30年以上にわたり、事業を展開する地域において強固なコミュニティを築きながら、責任ある成長を続けてきました。このたびHajime Constructionとパートナーシップを結ぶことで、その歩みをさらに次の段階へ進めることができると考えています。

一建設のグローバルなリソースと長期的な投資視点に、当社が長年培ってきたブランド力や土地取得・コミュニティ開発の経験が組み合わさることで、単独では実現できなかった新たな成長機会を追求できると期待しています。

今後も、Wright Homes創業以来、大切にしてきた規律、価値観、そしてコミュニティを重視する姿勢を守りながら、事業のさらなる拡大を目指してまいります。」

～以下英語本文～

“For more than three decades we have focused on building strong communities and growing responsibly in the markets we serve. Partnering with Hajime Construction allows us to take the next step in that journey. Their global resources and long-term investment perspective, combined with our well-established brand and experience acquiring land and developing communities, will enable us to pursue growth opportunities we could not achieve alone. Together we look forward to expanding our reach while continuing to operate with the same discipline, values, and community focus that have guided Wright Homes from the beginning.

Wright Homesグループの概要

社 名：Wright Homesグループ（ライト・ホームズ）

代表取締役：Derek Wright（デレク・ライト）

本 社：米国（ユタ州）

設 立：1994年6月28日

売上高：約71Mドル（2025年12月期グループ実績）

事業内容：戸建住宅の開発・建設・販売

グループ会社：Wright & Associates, LLC、Derek Wright, L.L.C.、Travis Wright, L.L.C.

ホームページ：https://wrighthomes.com/

海外法人設立の概要

社 名：Hajime AMERICA Inc.

代表取締役：村松 真

拠点地：米国（ユタ州）

設 立：2026年1月9日

資本金：500米ドル

持分取得の日程

飯田グループホールディングス株式会社の適時開示

一建設会社概要

社 名：一建設株式会社

代表取締役：堀口 忠美

本 社：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館

設 立：1967年2月13日

資本金：32億9,800万円

事業内容：分譲戸建住宅

分譲マンション

注文住宅

リフォーム・リノベーション

アセットソリューション（投資用戸建賃貸・土地有効活用）

リースバックプラス⁺

