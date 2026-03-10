『パズルで豊作！にゃんこ村』×「FRUIT OF THE LOOM」初コラボ！にゃんこが彩る、日常を楽しくする限定コレクションが登場！

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、スマートフォン向けゲームアプリ『パズルで豊作！にゃんこ村』とアパレルブランド「FRUIT OF THE LOOM(フルーツオブザルーム)とのコラボレーションアイテムを発売いたします。

150年以上の歴史を誇るアメリカのアンダーウェア・アパレルメーカー「FRUIT OF THE LOOM（フルーツオブザルーム）」と、パズルゲーム『パズルで豊作！にゃんこ村』による初のコラボレーションアイテムが発売決定いたしました。3月10日（火）からにゃんこ大商店オンライン、ポップアップショップ「にゃんこ大商店出張所」で発売を開始いたします。

今回のコラボレーションでは、にゃんこ村の可愛らしいキャラクターたちが、フルーツオブザルームを象徴する「フルーツ」やフレッシュな「野菜」を手にしたアートワークで登場。着心地の良さと、遊び心あふれるデザインを両立させたラインナップを展開します。

全14アイテムを展開、アパレルは大人とキッズサイズの両方をご用意しています。

ヘビーウェイト Tシャツ ＆ スウェットパーカー

ヴィンテージ感のあるプリントが個性的なデザイン。

TEE 各4,400円（KIDS 各4,180円）／パーカー 7,150円（KIDS 6,600円）

刺繍CAP＆ソックス

ワンポイント刺繍がシンプルで可愛らしいアイテム。

CAP 各3,300円（KIDS 各3,080円）／ソックス 各1,430円（KIDS 各1,210円）

トートバッグ＆ポーチ付きショッピングバッグ

「FRUIT OF THE LOOM meets NYANKO MURA」のロゴが入ったシンプルかつキャッチーな縦型トートと、賑やかな総柄デザインのポーチ付きショッピングバッグ。

トートバッグ 2,750円／ポーチ付きショッピングバッグ 各3,850円

ルームウェア

ワッフル生地のセットアップ。リラックスタイムに最適な柔らかい肌触りで、ギフトにも最適。

ワッフルルーム 6,050円（KIDS 5,500円）

※価格はすべて税込み表記です。

「にゃんこ大商店」について

「にゃんこ大商店」は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』を開発・運営するポノス株式会社のオフィシャルストアです。ゲーム内に登場する個性豊かな「にゃんこ」たちの魅力を、ぬいぐるみやアパレル、雑貨などの幅広いオリジナル商品を通じてお届けします。直営ECサイトや期間限定のポップアップショップを通じて、いつでもどこからでも、ファンと「にゃんこ」たちがつながる場を目指しています。

にゃんこ大商店オンライン：

https://www.nyanko-daishoten.jp/

にゃんこ大商店Amazonストア：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5C76F28-D99B-4A2E-96C4-6DF71AAA1B39

にゃんこ大商店 公式Xアカウント：

https://x.com/nyankodaishoten

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願いいたします。