フェンダー、「Stratocaster(R)」ボディデザインの著作権保護に関する重要判決を獲得

フェンダーミュージック株式会社

ドイツ・デュッセルドルフ（2026年3月9日）-フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（所在地：米国カリフォルニア州、以下FMIC）は、ドイツ・デュッセルドルフ地方裁判所の判決により、ドイツおよび欧州の著作権法のもとでフェンダーの象徴的なStratocaster(R)のギターボディデザインに対する広範な法的保護を確立する重要な判決を獲得しました。

本判決により、Stratocaster(R)のボディ形状を使用したギターをドイツおよび欧州連合（EU）域内で製造・販売・流通する行為に対して、フェンダーが法的措置を講じる権利が明確に認められました。また、これらの製品の製造場所に関わらず、フェンダーが世界的な商業活動において自社デザインを保護する権利能力が強化される判決となりました。

FMICの法務総責任者兼最高管理責任者であるAarash Darroodiは次のように述べています。「この判決は、Stratocaster(R)が独創的な創作物であることを改めて確認する重要な判断であり、フェンダーのデザインと知的財産を継続的に保護する上で重要な一歩です。私たちは今後もオリジナリティを尊重し、公正な競争を支えるとともに、プレイヤーがフェンダーの象徴的なギターに触れるとき、そのクラフトマンシップ、品質、そして歴史的背景を信頼できる環境を守り続けていきます。」

本件は、中国のギターメーカーである「Yiwu Philharmonic Musical Instruments Co.」が製造・販売するエレクトリックギターが、グローバルECプラットフォーム「AliExpress」を通じてドイツ向けに販売されていたことに関するものです。裁判所は、同社の製品が、ドイツおよび欧州法上「応用美術の著作物」にあたるフェンダーのStratocaster(R)のボディデザインを違法に複製していると認定しました。

デュッセルドルフ地方裁判所は、ドイツおよび欧州において最も影響力のある知的財産裁判所のひとつとして知られています。今回の判決では、Stratocaster(R)のボディデザインが単なる機能的形状ではなく、独自の創造性を持つ「応用美術の著作物」であると認められました。

また、本判決はEUおよびドイツにおける近年の判例と一致しており、象徴的な製品デザインが従来の意匠権を超え、完全な著作権による保護を受け得ることを改めて示すものとなっています。さらに、製造者や販売者の所在地に関わらず、侵害製品がドイツまたはその他EU域内向けに販売される場合には責任が成立することが確認されました。

この判決により、Yiwu Philharmonic Musical Instruments Co.は、Stratocaster(R)のボディ形状を採用したギターをドイツおよびEU域内で製造・販売・流通することが禁止されます。今後違反が確認された場合、1件あたり最大25万ユーロの罰金、または罰金が執行できない場合には最大6か月の拘禁刑が科される可能性があります（法定上限の範囲内）。

フェンダーは今回の判決について、ギター業界における革新や健全な競争を制限するものではなく、明確な権利侵害に対する適切な対応であると強調しています。同時に、今後もオリジナリティ、新しいデザイン、および創造的な発展を支えていく姿勢を示しています。ミュージシャンにとっても、本判決はフェンダー製品に関連する真正性および品質基準の保護につながるものです。これにより模倣品との混同を防ぎ、オリジナルのフェンダーギターの長期的な価値とコレクタビリティを支えることが期待されます。

また本判決は、70年以上にわたり音楽文化において決定的な役割を果たしてきたデザインの保護を強化するものです。1954年にStratocaster(R)が誕生して以来、フェンダーの楽器は数多くの音楽シーンを形づくり、世代やジャンルを超えてアーティストに愛されてきました。その象徴的なデザインは、70年以上にわたり現代音楽のサウンドを定義してきた存在でもあります。

FMICの最高経営責任者（CEO）、Edward “Bud” Coleは次のように述べています。「Stratocaster(R)は、音楽史の中でも最も象徴的な楽器デザインのひとつです。フェンダーのアイコニックなデザインを守ることは、それらを形作ったアーティストやビルダーの遺産を守ることでもあります。今回の判決は、オリジナリティの価値を改めて示すものであり、プレイヤーがフェンダーに期待する真正性を次の世代へとつないでいくものです。」

フェンダー・ミュージカル・インストゥルメンツ・コーポレーションについて：

1946年の創業以来、フェンダーは世界をリードする楽器メーカー、販売会社、ディストリビューターとして、音楽と文化に革命をもたらしてきました。フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（以下FMIC）は、FENDER(R)、SQUIER(R)、GRETSCH(R)ギター、JACKSON(R)、EVH(R)、CHARVEL(R)、BIGSBY(R)、PRESONUS(R) 等、様々なブランドを所有・ライセンスしており、プレイヤーを中心としたアプローチで、ジャンルを問わず最高品質の楽器の製造とデジタル体験を提供しています。2015年より、フェンダーのデジタル部門はプレイヤーのあらゆる音楽ステージに寄り添う製品やインタラクティブな体験の新しいエコシステムを導入しています。これらには、フェンダーのギター、アンプ、エフェクター、アクセサリー、プロオーディオ機器を補完するためにデザインされた革新的なアプリや学習プラットフォームが含まれており、没入型の音楽体験を通じてプレイヤーにインスピレーションを与えています。またFMICは、初心者から歴史に名を残すレジェンドまで、すべてのプレイヤーが音楽表現の力を発揮できるように尽くしています。2026年には創業80周年を迎え、創業者レオ・フェンダーのビジョンを継承し、音楽への愛を共有することでプレイヤーを繋ぎ続けます。

