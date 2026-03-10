【坂道グループ史上最大規模！】乃木坂46川崎桜1st写真集『エチュード』パネル展の実施が決定！

株式会社新潮社

アイドルグループ・乃木坂46の川崎桜さん（22）が2026年4月14日（火）に発売する1st写真集『エチュード』。その発売にあわせて、全国11か所の書店で写真集のパネル展を実施いたします。あわせて、発売日から各書店で行われるパネル展のテーマも決定いたしました。

全国11か所での実施は、坂道グループ史上でも最大規模となります。

■ パネル展の開催書店とテーマ

撮影／須江隆治

A：今日の君のお仕事は一つだけ💗「さくたん沼」にハマること！展

- コーチャンフォー 新川通り店- タワーレコード 渋谷店- ジュンク堂書店 名古屋店

B：同一人物だと思えない💗コドモさくたんとオトナさくたん展

- SHIBUYA TSUTAYA- TSUTAYA EBISUBASHI

C：しゅわしゅわな笑顔の君が好き💗彼女感さくたん展

- HMV&BOOKS SHIBUYA- HMV&BOOKS HAKATA

D：メロメロにしちゃう～ぞ💗「あざと可愛い」さくたん展

- 紀伊國屋書店 新宿本店- 紀伊國屋書店 梅田本店

E：いっぱいこだわったぞ💗おしゃれコーデさくたん展

- 有隣堂 横浜駅西口店- ヨドバシカメラ マルチメディア京都店

■ 乃木坂46 5期生川崎桜1stソロ写真集！

多才なメンバーが揃う乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎桜さん。あざと可愛いキャラクターで人気を集めてきました。

初めてのソロ写真集の撮影地として彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。

気候や雰囲気の異なる２都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出しました。

南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。

一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨んでいます。

撮影／須江隆治

着用する衣装にもこだわり抜き、出発前からスタイリストさんとも相談し、入念に打ち合わせを重ねて準備を進めました。さらに、私服姿での撮影カットも収録されています。

写真を「撮影の時系列順」に構成することで、だんだん心が解けていき、自分自身を解放していく様子が自然に伝わる内容となっています。今まで見たことがなかった表情が多数収録されている一冊です。

ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿――。

大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った写真集になりました。

撮影／須江隆治

- カバーの異なる【楽天ブックス限定版】【セブンネット限定版】【Sony Music Shop限定版】 を発売いたします- 写真集公式X（@sakuraphotobook）では、その他特典・イベントも随時公開予定- 写真集特設サイト（https://www.shinchosha.co.jp/special/kawasakisakura1st/）では、今まで公開した写真がアーカイブされています。今後、イベント情報や特典情報なども掲載される予定です写真集公式X :https://x.com/sakuraphotobook写真集特設サイト :https://www.shinchosha.co.jp/special/kawasakisakura1st/

■ 川崎桜さんコメント

昔からフランスという国に憧れがありました。

2025年に旅行で初めてパリに行った時に、「もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい」と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごく嬉しかったです。

また、ニースは今回初めて行ってみて、パリとはまた違った街の趣を感じてすごく好きになりました。

パリとニースという、全然雰囲気が違う2つの街に行けたことによって、違う自分になれたのがすごく良かったです。

撮影に行く前にフランス映画を見ていて「こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい」とイメージして撮影に臨んだので、色々な私を楽しんでいただけたら嬉しいです。

1日目から5日目までの変化がわかる、映画みたいな写真集になっていると思います。

写真集に入れる写真も、1枚1枚こだわって選びました。

私のこだわりが詰まった、みなさんに見ていただきたい写真集ができました。この写真集が、私のことを知るきっかけになったら嬉しいです。

■ 「(ハート)23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカード(ハート)」

撮影／新潮社

3月16日（月）までにオンラインストア「新潮ショップ」から『エチュード』を購入した人限定で、「(ハート)23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカード(ハート)」が封入された写真集が届きます。

「ファンの方々と一緒にお祝いしている気持ちになりたい」と、川崎さんの誕生日「当日」となる4月17日（金）に購入者の元に届くようになっています。

「(ハート)23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカード(ハート)」の写真は、この企画のためにプリンセス姿で撮り下ろしている貴重な一枚。カードの裏には23歳の誕生日を目の前にした川崎さんが書いたメッセージがプリントされています。数量限定で、なくなり次第予約終了となるため、貴重なものとなります。

※ 商品の発送は日本国内のみ対応可能です。

※ 天変地異、大規模な交通規制、不測の事態といった配送業者の責に帰すことができない不可抗力により、やむを得ず遅延が発生する場合がございます。

「新潮ショップ」購入はこちら :https://shincho-shop.jp/products/fe0007900

■ プロフィール

川崎桜（かわさき・さくら）



■ 書籍データ

【タイトル】乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』

【著者】川崎桜／撮影：須江隆治

【発売日】2026年4月14 日（火）

【造本】A4判 オールカラー176ページ

【定価】2,855円（税込）

【特典】ポストカード6種類中1種封入

【ISBN】978-4-10-356851-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/special/kawasakisakura1st/

【公式X】@sakuraphotobook