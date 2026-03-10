過去2回の出演も満員御礼、世界屈指のスーパースター“NICKY ROMERO”がZEROTOKYO 3周年のヘッドライナーとして来日!!
過去2回の出演も満員御礼、我らがNICKY ROMEROがZEROTOKYOのアニバーサリーのためだけのスペシャルなカムバックを果たす!!
日本でも大人気のオランダが生んだスターDJは、代表曲である「Toulouse」やAviciiとの「I Could Be the One」など数々のビッグヒットを持ち、常に変化するダンスミュージックシーンの最前線でアップデートし活躍し続ける。
自身のレーベルProtocol RecordingsによるPROTOCOL LABELNIGHTに出演して以来の約2年ぶりの帰還となる。
またサイド・プロジェクトとしてのMonocule名義での活動もワールドワイドな評価を得ている。ダークでシネマティックなメロディックハウスの世界観はアンダーグラウンドな質感を追求する彼の新たな一面ともなっている。
4年目へ突入するZEROTOKYOの新たな伝説を目撃せよ!!
EVENT INFO
2026.4.11(土) ZEROTOKYO 3RD ANNIVERSARY DAY 2
“THE ONE feat.NICKY ROMERO”
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/zerotokyo-3rd-anniversary-0411/
DOOR：TBA
FASTPASS EARLY BIRD：\4,900- (優先入場・別途1ドリンク代・入場料金含む)
FASTPASS TICKET：\5,900- (優先入場・入場料金含む)
GOLD PASS EARLY BIRD：\9,900- (別途1ドリンク代)
GOLD PASS TICKET：\11,900-
※GOLD PASS 特典(エントランス最優先入場・Z HALL入場保証・最前列エリア・Z LOUNGE専用バー・枚数限定)
【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/zerotokyo-3rd-anniversary-0411
【RA】https://ja.ra.co/events/2388974
※混雑時に入店規制や、メインホールへの入場規制を行う場合がございます。
FASTPASS TICKETをお持ちの方も入店規制があった場合に、入店ができない場合がございますので、お早めにご来場ください。
【Z HALL】〈PROGRESSIVE HOUSE / HOUSE〉
-THE ONE-
SPECIAL GUEST：NICKY ROMERO
ARTIST INFO
NICKY ROMERO
世界的に認知されるDJ、プロデューサー、レーベルオーナーNICKY ROMERO。
ダンスミュージックシーンで最も影響力のある人物の一人としての地位を確立し、「Toulouse」やAviciiとの「I Could Be the One」など数々のビッグヒットで知られ、独創性、適応力、そして音楽制作への深い理解を基盤にキャリアを築いてきた。
Afrojack、Armin van Buuren、David Guetta、Kygo、Dimitri Vegas & Like Mike、Steve Aokiなどといったアーティスト達とコラボを重ね、独自のサウンドを維持しつつ進化を続けるその能力が、絶えず変化するシーンにおいて彼の存在感を維持している。
2012年、レーベルProtocol Recordingsを設立。新進アーティストと確立されたアーティスト双方のプラットフォームとなり、一貫して高品質な作品をリリースし続けている。
Tomorrowland、Ultra Music Festival、EDC、Creamfieldsなど、世界最大級のフェスに定期的に出演し、Zouk Las VegasでレジデントDJを務め、業界での存在感をさらに拡大。ハイエネルギーなセットと観客との一体感を生み出すパフォーマンスは、彼の成功を支えるもう一つの礎である。
2020年、Monocule名義での活動を始動。プログレッシブ・ハウスというルーツを忠実に守りつつ、ダークでシネマティックなメロディックハウスの世界観はアンダーグラウンドな質感を追求する彼の新たな一面となり、ワールドワイドな評価を得ている。
最前線に立ち続け、ジャンルの未来を形作りながら、ファンやアーティスト仲間を鼓舞し続け、2026年もさらなる進化を遂げるだろう。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mTjzEQSZxQY ]
Nicky Romero LIVE at Tomorrowland Mainstage 2025
