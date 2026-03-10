過去2回の出演も満員御礼、世界屈指のスーパースター“NICKY ROMERO”がZEROTOKYO 3周年のヘッドライナーとして来日!!

株式会社TSTエンタテイメント

世界屈指のスーパースター “NICKY ROMERO”がZEROTOKYO 3周年のヘッドライナーとして来日!!

過去2回の出演も満員御礼、我らがNICKY ROMEROがZEROTOKYOのアニバーサリーのためだけのスペシャルなカムバックを果たす!!

日本でも大人気のオランダが生んだスターDJは、代表曲である「Toulouse」やAviciiとの「I Could Be the One」など数々のビッグヒットを持ち、常に変化するダンスミュージックシーンの最前線でアップデートし活躍し続ける。

自身のレーベルProtocol RecordingsによるPROTOCOL LABELNIGHTに出演して以来の約2年ぶりの帰還となる。

またサイド・プロジェクトとしてのMonocule名義での活動もワールドワイドな評価を得ている。ダークでシネマティックなメロディックハウスの世界観はアンダーグラウンドな質感を追求する彼の新たな一面ともなっている。

4年目へ突入するZEROTOKYOの新たな伝説を目撃せよ!!

EVENT INFO

2026.4.11(土) ZEROTOKYO 3RD ANNIVERSARY DAY 2

“THE ONE feat.NICKY ROMERO”

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/zerotokyo-3rd-anniversary-0411/

DOOR：TBA

FASTPASS EARLY BIRD：\4,900- (優先入場・別途1ドリンク代・入場料金含む)

FASTPASS TICKET：\5,900- (優先入場・入場料金含む)

GOLD PASS EARLY BIRD：\9,900- (別途1ドリンク代)

GOLD PASS TICKET：\11,900-

※GOLD PASS 特典(エントランス最優先入場・Z HALL入場保証・最前列エリア・Z LOUNGE専用バー・枚数限定)

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/zerotokyo-3rd-anniversary-0411

【RA】https://ja.ra.co/events/2388974

※混雑時に入店規制や、メインホールへの入場規制を行う場合がございます。

FASTPASS TICKETをお持ちの方も入店規制があった場合に、入店ができない場合がございますので、お早めにご来場ください。

【Z HALL】〈PROGRESSIVE HOUSE / HOUSE〉

-THE ONE-

SPECIAL GUEST：NICKY ROMERO

ARTIST INFO

NICKY ROMERO

世界的に認知されるDJ、プロデューサー、レーベルオーナーNICKY ROMERO。

ダンスミュージックシーンで最も影響力のある人物の一人としての地位を確立し、「Toulouse」やAviciiとの「I Could Be the One」など数々のビッグヒットで知られ、独創性、適応力、そして音楽制作への深い理解を基盤にキャリアを築いてきた。

Afrojack、Armin van Buuren、David Guetta、Kygo、Dimitri Vegas & Like Mike、Steve Aokiなどといったアーティスト達とコラボを重ね、独自のサウンドを維持しつつ進化を続けるその能力が、絶えず変化するシーンにおいて彼の存在感を維持している。

2012年、レーベルProtocol Recordingsを設立。新進アーティストと確立されたアーティスト双方のプラットフォームとなり、一貫して高品質な作品をリリースし続けている。

Tomorrowland、Ultra Music Festival、EDC、Creamfieldsなど、世界最大級のフェスに定期的に出演し、Zouk Las VegasでレジデントDJを務め、業界での存在感をさらに拡大。ハイエネルギーなセットと観客との一体感を生み出すパフォーマンスは、彼の成功を支えるもう一つの礎である。

2020年、Monocule名義での活動を始動。プログレッシブ・ハウスというルーツを忠実に守りつつ、ダークでシネマティックなメロディックハウスの世界観はアンダーグラウンドな質感を追求する彼の新たな一面となり、ワールドワイドな評価を得ている。

最前線に立ち続け、ジャンルの未来を形作りながら、ファンやアーティスト仲間を鼓舞し続け、2026年もさらなる進化を遂げるだろう。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mTjzEQSZxQY ]

Nicky Romero LIVE at Tomorrowland Mainstage 2025

ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT

Instagram：zerotokyo_official

X：ZEROTOKYO_JAPAN

TikTok：zerotokyo_official_

LINE：ZEROTOKYO

ZEROTOKYO OFFICIAL RA ACCOUNT

RA：https://ja.ra.co/clubs/210778

※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。