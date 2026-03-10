【京都】高台寺 「春の夜間特別拝観」今春のテーマは「永遠の絆 春　～ねねとまつ～　」新作プロジェクションマッピングを2026年3月1３日（金）より公開 ！

トライト株式会社

トライト株式会社（本社：大阪府守口市、代表：山田 康生）は、「春の夜間特別拝観」が開催される高台寺（京都市東山区）の方丈前庭“波心庭″にてレーザー式の高輝度プロジェクターによるプロジェクションマッピングに加え、映像と連動したライトアップ演出及び、立体感のある音響を組み合わせた映像と光の複合演出を2026年3月13日（金）より5月6日（水祝）まで実施いたします。高台寺は豊臣秀吉の正室である北政所・ねねが秀吉の冥福を祈るため慶長10年（1605年）建立した臨済宗建仁寺派の寺院で、秋と春の年２回開催される夜間特別拝観のプロジェクションマッピングは、京都のナイトタイムエコノミーを代表するコンテンツとして、国内外から訪れる多くの拝観者の方々にご覧いただいております。

今春のテーマは「永遠の絆 春 - ねねとまつ - 」

春の花を代表する桜が方丈前庭の波心庭全体に舞い踊ります。桜の花言葉は「優美な女性」

今シーズンのプロジェクションマッピングは、未だ復興途上にある能登半島への想いを込め、現在の石川県にあたる加賀百万石の礎を築いた前田利家の正室・まつ（芳春院）と豊臣秀吉の正室・ねね（北政所）が紡いだ絆をテーマに据えました。戦国の世を生きた二人の女性の深い絆をテーマにした作品で激動の時代にあっても互いを思い合い、励まし合いながら生涯にわたり親交を重ねた二人の強い絆は、今もなお多くの人々の心を惹きつけています。本作では、ねねが晩年を過ごした高台寺を舞台に、二人の絆が紡いだ物語を光と映像で表現しています。歴史に刻まれた女性たちの強さと優しさ、そして変わることのない友情の美しさを、幻想的な演出を波心庭の樹齢約100年の枝垂れ桜との共演でお楽しみいただけます。

■戦国の世を生きた二人の女性の深い絆

二人の絆が紡いだ物語を幻想的な光と映像で表現戦の勝利を願う祈りは、戦を望む心ではなく、失いたくない命への想いから生まれる豊臣秀吉の天下統一を支えたねねは、戦国を生き抜いた女性としてまつと強い絆を結んだ

ねねとまつの二人は若い頃、夫である秀吉と利家がともに織田信長に仕えていた時代から親しく交流し、手紙を通じて互いの家庭や悩みを語り合い支え合う関係であり、利家が織田家を離れ苦境に立った際には、ねねがまつを励まし続けたと伝わっております。また、関ヶ原前後にまつが前田家の安泰のため江戸へ人質として赴いた際、ねねはその覚悟を深く理解し、友として寄り添いました。若き日から晩年まで続いた二人の友情は、時代を超えて語り継がれる温かな物語です。

■春の夜間特別拝観

拝観期間：令和8年3月13日（金）～5月6日（水祝）

拝観時間：17時00分（ 日没点灯 ）～21時30分受付終了（22時閉門 ）

拝観料 ： 高台寺 800円（大人）、400円（中・高生）、小学生以下無料

圓徳院 500円（大人）、200円（中・高生）、小学生以下無料

公式サイト：https://www.kodaiji.com/saiji.html

【春の夜間特別拝観へのお問合せ】

・高台寺 京都市東山区高台寺下河原町526

電話：075-561-9966

FAX：075-561-7387

・圓徳院 京都市東山区高台寺下河原町530

電話：075-525-0101

FAX：075-561-2724

【アクセス】

京阪電車「祇園四条」駅から徒歩約15分。

阪急電車「京都河原町」駅から徒歩約20分。

市バス「東山安井」下車、徒歩約7分

■プロジェクションマッピングに関するお問合せ先

トライト株式会社 営業部 イベント企画・広報課：小山 （こやま）

TEL：06-6995-4163（平日午前９:00～12:00、午後13:00～17:30）

E-mail：event@tlight.jp

本社所在地：大阪府守口市梅園町8-1

ホームページ：https://tlight.jp/

主要サービス：LEDイルミネーション製品の製造、各種イベント企画運営