「お金をかけない健康経営」を10年継続

日本テクノロジーソリューション株式会社

日本テクノロジーソリューション株式会社（本社：兵庫県、代表取締役社長：岡田耕治）は、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」の上位500法人にあたる「ブライト500」に認定されました。2021年に取得して以来、5年ぶり、２回目の「ブライト500」認定となります。

当社は健康経営の取り組みを開始してから今年で10年目を迎えます。社員一人ひとりが心身ともにイキイキと働くことが企業の持続的な成長につながるという考えのもと、継続的に健康経営を推進してきました。

10年を節目に、健康経営戦略マップを再整理

健康経営10年の節目にあたり、当社では改めて健康経営の目的や取り組み、期待する成果を整理し、「健康経営戦略マップ」を再構築しました。

社員の健康課題を可視化し、

- 心身のコンディション向上- はたらきがいと自己成長- 働きやすい職場環境の整備

といったテーマを軸に、より実効性の高い健康経営の推進を目指します。

“お金をかけない健康経営”で、社員のイキイキを後押し

当社の健康経営の特徴は、「お金をかけない健康経営」です。

特別な設備や大きな投資を行うのではなく、日常の工夫や社内コミュニケーションを通じて、社員の健康意識を高める取り組みを継続しています。

例えば、

- 社内での健康情報の共有- 気軽に参加できる社内イベント- コミュニケーションを促す仕組みづくり

など、社員自身が主体的に参加できる取り組みを大切にしています。

こうした活動を通じて、社員の身体だけでなく、心もイキイキと働ける職場づくりを目指しています。

今後について

日本テクノロジーソリューション株式会社は、健康経営10年の取り組みを新たなスタートと捉え、社員の健康と働きがいを両立する企業として、今後も健康経営の推進を継続いたします。

社員一人ひとりがイキイキと働ける環境づくりを通じて、企業価値の向上と社会への貢献を目指してまいります。

【この件に関するお問合せ先】

広報担当：尾上

mail：mp@solution.co.jp

会社概要

所在地：

〈本社〉〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7-2-8

〈東京支社〉〒03-0027 東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビル6F

〈台湾オフィス〉臺北市中山區南京東路三段200號7樓

代表者：代表取締役社長 岡田 耕治

事業内容：パッケージ事業、メディア事業、アライアンス事業

公式HP：https://www.solution.co.jp/