『鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展』2026年8月13日から東京・松屋銀座で開催決定！

株式会社スクウェア・エニックス「鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展」メインビジュアル

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）は、漫画家・荒川弘先生作の「鋼の錬金術師」の生誕25周年と、最新作「黄泉のツガイ」の生誕5周年という節目に、両作品の世界を存分に体感できる特別展『鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展』を開催します。2026年8月13日（木）から開催される東京・松屋銀座を皮切りに、北海道、石川、大阪、愛知などで巡回展も実施します。

告知解禁とともに荒川弘先生が描き下ろしたメインビジュアルを公開しました。また、本日18時から、松屋銀座で開催される本展のチケットの先行抽選受付を開始しました。

続報につきましては、公式サイトおよび公式Xにて随時更新いたしますので、ぜひご確認ください。

■開催概要

・東京会場

会期：2026年8月13日（木）～9月2日（水）

会場：松屋銀座8階イベントスクエア

※チケット販売などの詳細は「東京会場 開催概要」をご覧ください

・北海道会場

会期：2026年10月14日（水）～11月1日（日）

会場：大丸札幌店

・石川会場

会期：2026年11月27日（金）～12月13日（日）

会場：香林坊大和

・大阪会場

会期：2026年12月16日（水）～2027年1月10日（日）

会場：阪急うめだ本店

※年末年始の営業日は、決定次第、会場HPにて掲載予定です。

※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。

※各巡回会場では、展示内容、チケットの種類・入場料金、販売商品等が異なる場合があります。

※愛知・その他の巡回会場については、続報をお待ちください。

■バンドルグッズ付き前売りチケットについて

「メインビジュアルポストカード5枚セット」が付属する「グッズ付きチケット」や、本展開催を記念して制作した「鋼の錬金術師×黄泉のツガイ OFFICIAL EXHIBITION BOOK」が付属する「パンフレット付きチケット」、グッズとパンフレットの両方が付属する「グッズ＆パンフレット付きチケット」を、前売りで販売いたします。

「メインビジュアルポストカード5枚セット」は、グッズ単体での販売予定がありませんので、ぜひこの機会に前売りチケットにてお買い求めください。

バンドルグッズ

メインビジュアルポストカード5枚セット

パンフレット

鋼の錬金術師×黄泉のツガイ OFFICIAL EXHIBITION BOOK

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

※鋼の錬金術師×黄泉のツガイ OFFICIAL EXHIBITION BOOKは展覧会会場内の物販エリアにて単品販売いたします。

※会場で物販特典配布がある場合、チケット及びチケットに付属する商品は対象金額には含まれません。

※グッズ（メインビジュアルポストカード5枚セット）はグッズ単体での販売予定はございません。

※チケット販売の注意事項はアソビュー！公式サイトをご確認ください。

＜東京会場 開催概要＞

