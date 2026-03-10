アーティスト 『nayuta』 初のコラボカフェが開催決定！

rencontre合同会社

キャラクターグッズの企画・販売を手がけるrencontre合同会社(本社所在地：東京都渋谷区)は、アーティスト「nayuta」のコラボレーションカフェ(なゆカフェ)を、3月18日（水）～3月31日（火）の期間、emo cafe原宿店にて開催いたします。

■コラボ開催期間

2026年3月18日(水)～3月31日(火)

■コラボ開催店舗

●emo cafe原宿店

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２８－１４ 2F

営業時間：11:20～20:00

■コラボフード/ドリンク

■コラボ特典

■コラボグッズ

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※本イベントで販売される商品はコラボ終了後、ECサイト「rencontre-store」にて受注も開始いたします。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

※コラボグッズは、予告なく購入制限を設けさせて頂く場合がございます。

※コラボグッズの事前ご予約やお取り置きは一切承っておりません。

※一部商品は予告なく販売を終了する場合がございます。また、お品切れの場合もございます。

■アーティスト nayuta

主にオンラインでの音楽・配信活動や、ライブ、声優、さらには自身で作詞作曲を手掛けるなど、多方面に活躍するアーティスト。

2007年6月18日に、ニコニコ動画に「歌ってみた」動画を

投稿したことから活動がスタートし、初回の投稿でおよそ180万再生を記録。

透明感と芯の強さをあわせ持つ歌声が魅力で、今年活動19周年を迎え、Youtube登録者数は17万人超え、動画の総再生回数はニコニコ動画も含めるとおよそ3,000万回に及ぶ。

・Official HP：https://www.7uta.com/

・X(旧Twitter)：https://x.com/7utauta/

・Youtube：https://www.youtube.com/c/7utauta

■rencontre合同会社

rencontre X：https://x.com/rencontreLLC

rencontre-store：https://rencontre-ip.store/