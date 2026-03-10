3/20（金・祝）公開 ナショナル・シアター・ライブ『フィフス・ステップ』演出家フィン・デン・ヘルトックx主演俳優二人（ジャック・ロウデンxマーティン・フリーマン）のインタビュー動画日本語版が完成

カルチャヴィル合同会社

NTLive2025-2026シーズン新作第四弾となるジャック・ロウデンxマーティン・フリーマン出演『フィフス・ステップ』が3/20(金・祝)に公開になります。

先日、公開前に1回限りの試写会が開催され、参加者からは「面白かった！」「本当にオススメします！」「マーティン・フリーマンの作品が観れらて幸せでした」といった大満足の声をいただきました。この、アルコール依存症から脱するための更生プログラム「12ステップ」に取り組むジェームズ（マーティン・フリーマン）が、新入りのルカ（ジャック・ロウデン）の助言者になったことから巻き起こるハラハラドキドキのブラックコメディは、冒頭からエンディングまで俳優二人のセリフの掛け合いが緊張感を持って展開され、目の前で起きていることに対し観客の頭の中ではぐるぐるといろいろな想像が行き交い、そして思いもよらぬ結末を迎えるまでジェットコースターを乗っているような81分を体験できます。

NTLive『フィフス・ステップ』Photo by Johan Persson

今回公開になるインタビューでは、俳優二人の間に創作時から親密で確かな信頼関係があることがうかがえます。そして演出家へのリスペクトも感じられ、成功する舞台とはこういうクリエーターたちの関係から生まれてくるのかと思える様子を見ることができます。

本編は、3/20(金・祝)より、TOHOシネマズ 日比谷ほかで公開になります。お見逃しなく！

なお、TOHOシネマズ シャンテで好評につき続映中のNTLive『ハムレット』は3/12(木)が最終上映日となります。シェイクスピア本場イギリスのナショナル・シアターが贈る最新の『ハムレット』。こちらもお見逃しなく！

演出家・出演俳優のインタビュー動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dR6IqJpeNZU ]

デヴィッドの脚本は多くの演劇が目指そうとしていることを体現している

鋭くて 面白くて 挑戦的だ

マーティン・フリーマン

3/20(金・祝)から公開劇場

東京）TOHOシネマズ 日比谷

神奈川）TOHOシネマズ ららぽーと横浜

北海道）札幌シネマフロンティア

名古屋）ミッドランドスクエア シネマ

大阪）大阪ステーションシティシネマ

熊本）熊本ピカデリー

鹿児島）ガーデンズシネマ※3/20(金・祝)・29(日)の２日限定上映

NTLive『フィフス・ステップ』Photo by Johan Persson

作品情報

作：デヴィッド・アイルランド

演出：フィン・デン・ヘルトック

出演：ジャック・ロウデン（『戦争と平和』『ダンケルク』）、マーティン・フリーマン（『SHERLOCK（シャーロック）』『FARGO/ファーゴ』）

ストーリー：長年アルコール依存症の12ステップ・プログラムに取り組んできたジェームズは、新たに参加したルカの助言者となる。ブラックコーヒーを片手に語り、過去を分かち合いながら、2人はもろくも温かな友情を築いていく。だがルカが“第5ステップ”――すべての過ちを打ち明ける告白の段階――に差し掛かった時、2人の信頼関係を根底から揺るがす危険な真実が明らかになる・・・。

上映時間：約83分

予告編

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FIylW8NJ1Ms ]