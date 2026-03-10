「Third AI 生成AIソリューション」、業務Webアプリを同一画面に統合・組み込めるミニアプリ機能を追加　～ユーザー主導の業務プラットフォーム構築で活用定着と業務改善の内製化を促進～

JTP株式会社

AIインテグレーションサービス「Third AI」を提供するJTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森 豊、以下「JTP」）は、2026年3月10日、生成AIのビジネス活用を支援する「Third AI 生成AIソリューション」において提供しているAIプラットフォーム上に、ユーザーが日常業務で利用する各種Webアプリケーションを同一画面で操作可能にする「ミニアプリ機能」を追加したことをお知らせします。

本機能は、外部の業務Webアプリケーションを「Third AI 生成AIソリューション」上に埋め込み、同一プラットフォーム上で表示させることができる仕組みです。社内Web、SaaS、自社開発Webなど、日常業務で利用するアプリケーションのURLをユーザー自身が「Third AI 生成AIソリューション」に登録することで、汎用チャット機能と業務アプリケーションを同じ画面で利用できるようになり、日々の業務の流れの中で生成AIをより自然に活用できる環境を実現します。

https://ai.jtp.co.jp/products/genai-solution

■背景

生成AIは多くの企業や組織で導入が進む一方、利用定着や日々の業務フローへの組み込みに課題を抱えているケースが少なくありません。その要因として、業務アプリケーションと生成AIツールを切り替える手間、必要な情報へたどり着くまでの画面遷移、操作性・視認性といったUI（ユーザーインターフェース）面での分断などが挙げられます。

このような課題に対し、この度追加したミニアプリ機能では「Third AI 生成AIソリューション」のプラットフォーム上に業務アプリケーションを表示することで、汎用チャット機能と業務アプリケーションを1つの画面上で並行して操作できるようになります。ツール間の行き来や画面切り替えによる中断が減ることで、生成AIを「使いたい時にすぐ使える」状態に近づけ、現場での活用促進・定着が期待できます。

業務アプリケーションを埋め込んだ一覧画面イメージ

また、ミニアプリの追加はユーザー自身が行えるため、現場のニーズに即した専用画面の追加・改善をスピーディに進められ、業務改善の内製化にも貢献します。

■今後の展望について

JTPはThird AIを通じて、お客様の業務現場での使いやすさと、企業利用に求められる統制・セキュリティの両立を重視した生成AI環境の提供に取り組んできました。Third AI 生成AIソリューションでは、ミニアプリ機能の提供により、生成AIを“チャットで指示を出すツール”として単独で使うのではなく、既存の業務画面（社内Web／SaaS／自社開発Webなど）と同じ画面でシームレスに利用できる、より身近な業務プラットフォームとして位置づけることを目指しています。ユーザー企業は、自社の業務プロセスに合わせてミニアプリを追加・拡張しながら、定型業務の効率化や段階的な自動化を推進することが可能になり、生成AI導入初期から幅広い社員の利用を促進し、生産性向上を支援します。

今後も、技術トレンドやお客様のニーズを踏まえながら、業務に直結したミニアプリやAIエージェント機能の拡充を継続し、生成AI活用の選択肢を広げてまいります。

■Third AI について

Third AIは、チャットボットや画像検索などのAIソリューションを提供するAIインテグレーションサービスです。2023年6月の「Third AI 生成AIソリューション」提供開始以来、130社以上の企業や組織における生成AIの安全利用をサポートしてきました。

本サービスは、生成AIアプリケーションをお客様のクラウド環境にシングルテナントでインストールすることで高いセキュリティを担保し、SaaS型の定期アップデートによって機能やセキュリティを継続的に強化します。あらかじめ連携した組織内データをもとに、ユーザーの検索意図に沿った回答を生成する機能や、組織内での利用を促進する各種拡張機能*¹を提供。さらに、ユーザーが「インターネット検索」や「データ分析」といった機能を選択して独自AIアプリを作成できる機能と、複数のRAGシステムをAIが自動判別して回答を生成するAIエージェント*²機能も備えています。いずれも直感的なWeb UI（ユーザーインターフェース）で操作可能で、どなたでも簡単に利用できます。

昨今需要が高まっている業務特化型AIエージェントの導入支援にも注力しており、お客様の業務プロセス調査からニーズに合わせたAIエージェントの開発・業務導入までをワンストップでサポートいたします。

*¹：一部、別途オプション料金が必要な機能がございます。

*²：特定の目標達成のために複数タスクをAIが能動的に遂行できる自律型のAI技術

サービスの詳細や導入事例は、下記のページよりご覧いただけます。



【JTP株式会社について】

JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。

【本リリースに関する問い合わせ】

JTP株式会社 コーポレート本部

E-mail：pr@jtp.co.jp