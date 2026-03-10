青梅市のふるさと納税に体験型返礼品が続々登場！

青梅市


概要

　東京都青梅市は、ふるさと納税の返礼品として、特産品に加え、宿泊やゴルフ、フィッシングやラフティングなど「体験型返礼品」のラインナップを広げています。


　都心から約１時間という好アクセスでありながら、豊かな自然が残る青梅市。


　「返礼品を受け取って終わりではなく、実際に訪れて、体験して、青梅を好きになって欲しい」


という想いを込めた返礼品づくりを進めています。


　ご家族やご夫婦、グループとの大切な時間を、青梅の自然の中で過ごしてみませんか？


　「次の休日はどこへ行こう？」と思ったら、ぜひ一度、青梅市のふるさと納税サイトを検索してみてください。



■こんな方におすすめです

・自然やアウトドア体験が好きな方


・週末に気軽に自然を楽しみたい方


・新しい趣味や休日の過ごし方を探している方


■体験型返礼品のラインナップ（一例）

・宿泊（歴史ある御岳山の宿坊などでの宿泊体験）


・ゴルフ（自然の地形を活かしたコースでのプレー体験）


・フィッシング（豊かな渓流で、初心者から楽しめる川釣り体験）


・リバーアクティビティ（多摩川の清流で楽しむラフティング体験）








■寄付のお申込み方法

ゴルフや宿泊体験など

・応援納税（電子クーポン）


https://ome-ec.dmc-aizu.com/lp/ouen_nouzei/


・楽天トラベルふるさと納税


https://item.rakuten.co.jp/f132055-ome/57140312/


・Yahoo！トラベルふるさと納税


https://travel.yahoo.co.jp/furusato/city/100385


体験だけでなく特産品も

・ふるさとチョイス


https://www.furusato-tax.jp/city/product/13205


・楽天ふるさと納税


https://www.rakuten.co.jp/f132055-ome/


・さとふる


https://www.satofull.jp/city-ome-tokyo/


・ふるなび


https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=656


■寄付金の使い道

青梅市へお寄せいただいた寄付金は、以下の取り組みなどに活用されます。


・子育てに関する事業


・スポーツ振興に関する事業


・青梅の森の保全、整備に関する事業　など


お問い合わせ

青梅市企画部企画政策課企画政策担当


電話番号　　０４２８-２２-１１１１


公式サイト　https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/3/102944.html