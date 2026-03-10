青梅市のふるさと納税に体験型返礼品が続々登場！
概要
東京都青梅市は、ふるさと納税の返礼品として、特産品に加え、宿泊やゴルフ、フィッシングやラフティングなど「体験型返礼品」のラインナップを広げています。
都心から約１時間という好アクセスでありながら、豊かな自然が残る青梅市。
「返礼品を受け取って終わりではなく、実際に訪れて、体験して、青梅を好きになって欲しい」
という想いを込めた返礼品づくりを進めています。
ご家族やご夫婦、グループとの大切な時間を、青梅の自然の中で過ごしてみませんか？
「次の休日はどこへ行こう？」と思ったら、ぜひ一度、青梅市のふるさと納税サイトを検索してみてください。
■こんな方におすすめです
・自然やアウトドア体験が好きな方
・週末に気軽に自然を楽しみたい方
・新しい趣味や休日の過ごし方を探している方
■体験型返礼品のラインナップ（一例）
・宿泊（歴史ある御岳山の宿坊などでの宿泊体験）
・ゴルフ（自然の地形を活かしたコースでのプレー体験）
・フィッシング（豊かな渓流で、初心者から楽しめる川釣り体験）
・リバーアクティビティ（多摩川の清流で楽しむラフティング体験）
■寄付のお申込み方法ゴルフや宿泊体験など
・応援納税（電子クーポン）
https://ome-ec.dmc-aizu.com/lp/ouen_nouzei/
・楽天トラベルふるさと納税
https://item.rakuten.co.jp/f132055-ome/57140312/
・Yahoo！トラベルふるさと納税
https://travel.yahoo.co.jp/furusato/city/100385
体験だけでなく特産品も
・ふるさとチョイス
https://www.furusato-tax.jp/city/product/13205
・楽天ふるさと納税
https://www.rakuten.co.jp/f132055-ome/
・さとふる
https://www.satofull.jp/city-ome-tokyo/
・ふるなび
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=656
■寄付金の使い道
青梅市へお寄せいただいた寄付金は、以下の取り組みなどに活用されます。
・子育てに関する事業
・スポーツ振興に関する事業
・青梅の森の保全、整備に関する事業 など
お問い合わせ
青梅市企画部企画政策課企画政策担当
電話番号 ０４２８-２２-１１１１
公式サイト https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/3/102944.html