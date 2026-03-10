日本電気株式会社

日本電気株式会社はこのたび、SAP の戦略に沿ったプロジェクトの推進およびその成果に対する感謝 の意として、SAPジャパンよりSAP Appreciation for Partner Excellence 2026 をいただきました。

・表彰プロジェクト

基幹システムモダナイゼーションプロジェクト

・表彰理由

RISE with SAP への移行を完了し、クリーンコア化、生成 AIとツールチェーンを活用した開発プロセス高度化とデータドリブン経営を支える柔軟なデジタル経営基盤を構築、発展に向けた不断の取組を高く評価されました。

SAPジャパン株式会社のプレスリリース

https://news.sap.com/japan/2026/03/0310_sap-appreciation-for-partner-excellence-2026

NEC表彰詳細ページ

https://jpn.nec.com/sap/overview/award/2026.html(https://jpn.nec.com/sap/overview/award/2026.html?cid=prtimes_App)

本件に関するお問い合わせ先

NEC ビジネスアプリケーションサービス統括部

E-Mail：sap-webinar@grp.jp.nec.com

※ SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。

※ 本文に記載されている会社名及び製品名は各社の商号、商標または登録商標です。