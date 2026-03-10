ジャンキーなボリューム系サンドイッチ「ガツンとガリチキサンド」が登場！にんにく醤油の味わいが食欲をそそる新商品！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、これまでのサンドイッチの枠を超える新商品として「ガツンとガリチキサンド」を、全国のセブン‐イレブンにて3月18日（水）より順次発売します。

にんにく醤油でパンチを効かせたジューシーな「ガリチキ」をメインに、レタスとマヨネーズを分厚いパンで挟んだ、ボリューム満点のサンドイッチ。一口食べた瞬間に広がるジャンキーな味わいが食欲をそそる、背徳感たっぷりの一品をぜひご賞味ください。

「夕食・夜食にしっかり食べたい」需要を満たすサンドイッチ

朝ごはんやランチの定番であるサンドイッチですが、セブン‐イレブンでは、夕食や夜食として夜の時間帯にも楽しまれています。新商品「ガツンとガリチキサンド」は、食べ応えのあるガッツリ系の味わいとボリュームで、しっかり食べたい夜にぴったり。あえて「ガツン」と重厚感のあるサンドイッチをほおばることで、満足感を得られる食事をお届けします。

「ボリューム肉系サンド」でお腹と心を満たす！

■ガツンとガリチキサンド

価格：460円（税込496.80円）

発売日：3月18日（水）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

にんにく醤油で味付けた肉感のあるチキン

薄い衣に包まれた肉厚のチキンは、パンからあふれんばかりのサイズ感が特長。外はサクッと、噛むとジューシーな旨味があふれ出します。一口食べた瞬間に広がるにんにく醤油の香りで、満足感も◎。

超ボリューミーなパン

具材を挟むパンは、既存のサンドイッチよりも幅を大きくし、さらなる食べ応えを実現。具材のおいしさを引き立たせつつ、パンの自然な甘さや、よりしっとり・ふんわりとした食感を楽しめます。

担当者コメント

サンドイッチのさらなる拡大を目指し、見た目と食べ方を見直したボリューム系サンドイッチを開発しました。ふわふわのパンやガツン！と鼻を抜けるにんにく醤油で味付けたチキン、シャキシャキのレタスやマヨネーズと、夕食のメインを張れるボリューム感で、これ一つで大満足のおいしさに仕上がっています。また、パッケージデザインもリニューアルし、ひと目で分かりやすい見た目にいたしました。忙しい日、夕食・夜食の選択肢の一つとしてぜひ取り入れてみてください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。