ARI、KADOKAWAドワンゴ情報工科学院で学生向け「キャリア形成研修」を開催

ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：武内 寿憲、以下ARI）は、KADOKAWAドワンゴ情報工科学院（学校法人角川ドワンゴ学園 理事 夏野 剛、以下KADOKAWAドワンゴ情報工科学院）の就職活動を迎える学生向けの「キャリア形成研修」を2026年2月6日（金）に開催しました。

本研修は、社会の仕組みや就活の本質を理解しながら、自分自身の価値観や強み、将来像を整理することで、学生一人ひとりが自分らしいキャリアを主体的に描くことを目的として企画しました。

■「キャリア形成研修」概要

開催日程：2026年2月6日（金）14:00-17:00

開催場所：KADOKAWAドワンゴ情報工科学院 バンタン大阪校 心斎橋５号館

参加者数：18名

研修内容：講義だけでなくワークやパネルディスカッションを交え、「知る・考える・動く」を一気通貫で体験できる構成

■ 研修プログラム内容

1.社会人になる意味を知る

冒頭では、研修の目的を共有し、「働くとは何か」「なぜ社会人になるのか」を社会構造の視点から解説。働くことが“価値を生み、人生を豊かにする行為”であることを伝えました。

2.就職活動の本質を理解する

海外と日本の採用文化の違いを紹介し、就職活動は“選ばれる試験”ではなく「自分が働きたい場所と出会うプロセス」であることを説明。志望動機が書けない理由や、早期に自己理解を進める重要性についても整理しました。

3.IT業界のリアルを知る

IT業界の主要なカテゴリや働き方を紹介し、変化が速く成長機会の多い業界であることを解説しました。参加者からは「IT業界への関心が高まった」という声も多く聞かれました。

4.現場の声を聞く：パネルディスカッション

現役エンジニアが、学生からの質問に本音で回答。仕事のやりがい、入社前とのギャップ、キャリアの描き方など、リアルな声を通じて将来像を具体的にイメージする機会となりました。

5.自己理解ワークで“明日からの一歩”を描く

過去の経験を振り返り、「やる気が上がる瞬間」「大切にしたい価値観」を可視化。最後に、今日の気づきと明日からの行動を書き出し、“動き出す準備”を整えて研修を締めくくりました。

■ 参加学生の感想（一部抜粋）

・自分の考え方がガラッと変わるようなお話を聞けました。今日の学びを生かして就活を頑張ろうと思います。

・自己分析や企業研究の進め方が分かり、就職活動へのモチベーションが高まりました。

・これまで何をすればいいのか分からず不安でしたが、今回の研修で進むべき道が見えてきました。

■ KADOKAWAドワンゴ情報工科学院 新里 翔太郎様からのコメント

IT業界に関しての理解の深まりはもちろん、なかなか普段考えることのない「仕事をすること」や「その上での自分の大切にしたい価値観」を考えるきっかけとなりました。

特に印象的なパートは、御社のエンジニアとのトークセッションパートにおいては、先輩に教えを請うように多数質問もあり、いまの学びと実際のプロジェクトがどう結びつくのかをイメージできてきたのではないかと思います。自分の学んでいることを多角的な視点からアプローチすることで、今後の学業や就職活動に対してより能動的になることを期待しています。

■ARIの採用・育成について

ARIでは毎年全社員数の1割弱にあたる新卒採用を実施しており、学生向けインターンや入社後の研修プログラムも充実しています。入社後は社会人研修やプロジェクトマネージャー研修など、段階的にスキルを伸ばせる社内研修制度を整備。新卒採用者の3年後の在籍率は88％と高水準を維持しています。

参考：

・学生向け早期選考会の開催情報

https://www.i-note.jp/ari/ARI/setsumeikai.html

・ARIの採用情報や活動

https://note.com/ari_hr/

※文中に記載されている会社名、商品名、サービス名等は各社の商標または商標登録です。

■ARIについて

ARIは、クラウド技術とデータ・AI活用によるビジネストランスフォーメーションデザイナーとして社会変革をリードするDX企業です。「BX designer（ビジネストランスフォーメーションデザイナー）」として、お客様の創造的なビジネスゴールの実現に向け、DX化のためのデジタルシフト、クラウドシフト、データ・AI活用支援等、顧客の課題解決に向けたサービスを提供しております。

BXを実現するサービスブランドとして、クラウド技術の導入および最適化の支援から構築・運用まで提供する「クラウド総合活用支援サービスcnaris（クナリス）」と、データドリブンによるテーマ策定からデータ収集、可視化、分析、AI導入を提供する「データ・AI活用支援サービスdataris（デタリス）」を展開しています。

社名： ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（略称：ARI）

設立： 2010年1月

代表者： 代表取締役社長 武内 寿憲

上場市場： 東京証券取引所 グロース市場（証券コード：5578）

資本金： 1億4,215万円（2025年11月末現在）

従業員数： 社員数586名 グループ社員計782名（2025年11月末現在）

事業内容： クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業

URL： https://ari-jp.com