関西初　神戸市にてNSER mobileによる救急DXの本格運用開始

TXP Medical株式会社

2026年4月27日より、TXP Medical株式会社（本社：東京都）が提供する救急医療情報システム「NSER mobile（エヌエスイーアールモバイル）」を活用し、神戸市は救急搬送の迅速化・効率化に向けた新たな事業として救急隊と医療機関との連携を強化する「神戸市消防局 救急情報システム」事業を開始します。

NSER mobileを利用した救急搬送の運用は関西地域では初めてです。

NSER mobileの本格導入は藤沢市、札幌市、秦野市、鎌倉市、山形市、新潟市、北九州市、那覇市、山形市周辺都市、宇部・山陽小野田に続き全国で11例目となります。

■ 背景：逼迫する地域の救急医療体制

神戸市における救急出動件数は、令和4年に初めて9万件を超えて以降4年連続で9万件を超えており、令和5年には過去最高の99,683件を記録しました。このような状況から、救急隊と医療機関の情報伝達を円滑にし、搬送受け入れ判断を正確かつ速やかに行うための新たな体制の構築が急務となっています。このような背景から、救急隊と医療機関の情報伝達を円滑にし、一人でも多くの命を救うための新たな救急医療の連携体制構築が急務となっていました。

■ 目的：「救急出動件数の高止まり」への対応と「最適な救急搬送」の実現

神戸市消防局 田代救急課長

本事業は救急車内に配備したタブレット端末からデジタル化した現場・患者情報を医療機関とリアルタイムで共有するとともに地域の救急医療体制を可視化して、最適な救急搬送を実現することによって、地域の救急隊の医療体制の強化を目指すものです。また、救急活動の検証業務も効率化することから、救急医療の質の向上も期待されます。

【期待される効果】

1. 市民サービスの向上

・救急活動時間の短縮と適切な早期搬送の実現

・医療機関収容前からの診断や処置の早急開始

・搬送困難事案の解消

2. 救急活動の検証（事後検証）の質の向上

・医師による効率的な救急活動検証の実現

・現場の救急活動に基づいたデータ検証の実現

3. 救急隊の業務効率化

・手書きの記録票のデジタル化、消防OAと連携による報告書の業務効率化

・患者収容依頼のデジタル化による効率

■運用体制

救急隊35隊

参加医療機関：神戸市内の51医療機関

神戸市内の救命救急センター、救急告示病院等

■システム概要：「NSER mobile」

TXP Medicalが開発した「NSER mobile」は、救急隊と病院間のアナログな連絡（電話・紙帳票）をデジタル化し、救急搬送の可視化と適正化を図る統合プラットフォームです。

事案情報入力に加え、病歴やバイタルサイン、静止画、動画情報の共有、一斉照会機能、応需履歴の共有、予後調査機能、事後検証機能、救急医療におけるデータプラットフォームとしての機能を実装。これにより、患者の救急搬送から 治療・検査までの一連業務を効率的に実施できるようになり、EBPM（Evidence-based Policy Making：エビデンスに基づく政策立案）も促進します。

本システムは、誰一人取り残さない救急医療の実現に向け、搬送・受入れ・記録・分析の全てのプロセスを支える、次世代の医療DX基盤として注目されています。

■信頼性の高いシステム

TXP Medicalが提供する救急医療情報システム「NSER mobile」は、クラウドセキュリティの国際標準規格である「ISO/IEC 27017」およびクラウド上の個人情報保護に特化した「ISO/IEC 27018」認証を取得しており、国際的に認められた高水準の情報セキュリティ管理体制のもとで運用されていることが第三者機関により認証されています。

また、日本DX大賞2025地域DX部門大賞、Tokyo Social Innovation Tech Award 2025 大賞、Claris Japan Excellence Award 2025を受賞しています。

TXP Medical株式会社

TXP Medicalは「医療データで命を救う」をミッションに、現役の救急集中治療医が立ち上げた次世代の医療インフラを牽引するスタートアップ企業です。基幹システムであるNEXT Stage ERは全国の大病院100箇所以上（大学病院・救命救急センターでのシェア約50％）で稼働、救急隊向けのNSER mobileは全国51地域、1200万人以上の人口カバレッジでの運用実績を有しています。

代表取締役：園生智弘（救急集中治療医）

設立：2017年8月28日

HP：https://txpmedical.jp/

- 医療機関・自治体向け急性期医療データプラットフォーム「NEXT Stageシリーズ」の開発と提供- 急性期医療AI技術の開発と提供、臨床研究支援事業- 900項目の検査データ・バイタルデータ等を利用した急性期領域の唯一無二のリアルワールドデータサービス