第3回「ASEA 2026」、5月に日本開催決定アジアトップクラスのアーティストが集結する音楽フェスティバル

写真提供＝ASEA2026組織委員会

ASEA組織委員会は3月10日、「音楽、スター、そしてファンが一体となるグローバル音楽授賞式『ASEA 2026』を、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、日本・埼玉県のベルーナドームで開催する」と公式発表した。

2024年にスタートした「ASEA」は、アジアをはじめ世界的に影響力を持つアーティストを選出・表彰するとともに、ハイクオリティなパフォーマンスを披露する音楽授賞式として注目を集めている。

■ 前回は約3万7,000人を動員、さらなる飛躍へ

2025年5月に開催された「ASEA 2025」には、ENHYPEN、aespa、(G)I-DLEなどK-POPを代表するアーティストに加え、ビョン・ウソク、timelesz、櫻坂46などアジアを代表するアーティストが多数出演。2日間で約3万7,000人の観客を動員し、アジア音楽市場の大きな注目を集めた。

第3回となる「ASEA 2026」では、前回を上回る規模と演出での開催が予定されており、さらkなる盛り上がりが期待されている。

■ 韓国有力メディアが主催

本授賞式は、創刊21周年を迎えた韓国の芸能・スポーツ専門メディア「NEWSEN」、創刊14周年のスター＆スタイル専門マガジン「@style」、THE STAR E&Mとコンテンツモンスターが主催し、ASEA組織委員会が主幹する。

■ 今後の発表について

ASEA組織委員会は「今年はグローバルファン投票システムをさらに強化し、世界中のファンがより積極的に参加できる授賞式となる予定」とコメント。

また、出演アーティストラインナップ、授賞部門、審査基準などの詳細は、今後公式ホームページを通じて順次発表される予定だ。