「カンモビＭｏｖｅ 習い事送迎サービス」の実証開始
関西電力株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/64489/table/131_1_89a78fc995471c16f28137304fe793af.jpg?v=202603100651 ]
関西電力株式会社（本社：大阪府大阪市北区 取締役代表執行役社長：森 望）は、子育て世帯が抱える習い事送迎の負担軽減を目的として、大阪府豊中市内の一部エリアにおいて、「カンモビＭｏｖｅ 習い事送迎サービス」（以下、本実証サービス）の実証を３月１３日（金）より開始します。
本実証サービスは、習い事が集まる千里中央駅付近や豊中駅付近と各小学校付近の間を結び、他のお子さまとの相乗りにより送迎するサービスです。習い事への送迎や付き添いに伴う保護者の負担軽減を図ります。
＜実証サービス概要＞
本実証サービスの詳細およびお申込方法については､以下の特設サイトをご確認ください｡
〇「カンモビＭｏｖｅ 習い事送迎サービス」特設サイト(https://kepco.jp/miruden/dem-service/kanmobi-move-kidlessons/?utm_source=newsletter&utm_medium=link&utm_campaign=kanmobi)
当社は今後も、子育てにおけるお客さまの不安や負担を軽減する魅力あるサービスの創出に取り組んでまいります。