【オンライン開催】元図書館員の私がラオス・カンボジアで見た、子どもたちと本が出会う瞬間＜2026年3月24日（火）19:00～20:00＞

認定NPO法人エファジャパン

特定非営利活動法人エファジャパン（東京都新宿区）は、2026年3月24日（火）にオンライン報告会を開催します。

「エファジャパンの支援の現場には、一体どのような風景が広がっているのか」

「日本から届く支援が、現地の子どもたちの毎日にどのような変化をもたらしているのか」

今回の報告会にお招きするのは、エファスタッフの出張に同行し、ラオスとカンボジアの活動現場を訪れた女性。

彼女のキャリアは「元図書館員」です。 日本で長年、本と人をつなぐ仕事をしてきた眼差しが、東南アジアで捉えたもの。それは、「読書の喜び」でした。

本イベントのウェブサイト

https://www.efa-japan.org/post-18736/

本を開く、その一瞬の輝きを伝えて

インフラも環境も日本とは異なる学校や施設で、障害があっても学びたいと願い、本を見つめる子どもたちの瞳。元図書館員だからこそ気づいた現地の工夫や、子どもたちがページをめくる指先の熱量を、ありのままにお話しいただきます。

イベント概要

■タイトル：

元図書館員の私がラオス・カンボジアで見た、子どもたちと本が出会う瞬間

■日時：

2026年3月24日（火）19:00～20:00

※後日アーカイブ配信あり。お申込みいただいた方にご案内します。

■会場：

オンライン

※後日、Zoomのリンクをお送りします。

■プログラム：

19:00 オープニング

19:10 現地レポート１.「ラオス・カンボジアはこんな場所！」

19:15 現地レポート２.「子どもたちに本が届く瞬間」

19:30 スペシャルトーク～支援者 × スタッフ対談～

19:45 質疑応答

19:55 クロージング

■参加費：

無料

■申込フォーム

https://ssl.form-mailer.jp/fms/6ab16e51877453

登壇者紹介：

萬谷ひとみ

1990年に特別区職員として板橋区立図書館に配属される。その後、行政課等を経て、1999年区間交流で新宿区へ異動。新宿区立中央図書館に勤務し、途中行政課等を経て2023年3月まで同館副館長として勤務。現在はエファでアシスタントとして活動し、読書支援にも携わる。