トリナス主催「わたしの商店街クエスト」最終報告会を橋本組Umi-Yume Hallで開催

株式会社橋本組（本社：静岡県焼津市、代表取締役社長／CEO：橋本真典）は、一般社団法人トリナス主催「わたしの商店街クエスト」最終報告会を、2026年2月21日当社施設「Umi-Yume Hall（うみゆめホール）」にて開催いたしました。

本取り組みは、全国の大学生が焼津市駅前通り商店街を舞台に、ビジネスの実践に挑戦するプログラムです。当日は8人の学生が登壇し、約30人の来場者（地域住民・関係者等）が見守る中、それぞれ約10分間のプレゼンテーションを行いました。

会場にあふれた“好き”の熱量

Umi-Yume Hallで行われた「わたしの商店街クエスト」最終報告会の様子。学生が実践内容を発表した。（2026年2月21日）

報告会は終始、温かく和やかな雰囲気の中で進行しました。

登壇した学生たちは、自身の「好き」や「やってみたい」という思いを軸に企画を語り、実践内容を発表。時折笑いも起こり、会場全体が前向きな空気に包まれました。

テーマは多岐にわたり、駅伝やランニング教室を通じて走る楽しさを広げる企画、焼津の発酵文化を活かしたマルシェ開催など、地域資源を活用した提案が並びました。焼津への愛着を感じさせる内容も多く、県外から参加した学生の視点も交わり、個性あふれる発表が続きました。

数字だけでなく、課題まで共有

学生たちは、実施結果や来場者数、収支などの成果だけでなく、目標未達の要因や今後の改善策についても率直に共有しました。発酵イベントでは、Umi-Yume Hallを会場にマルシェや味噌づくり体験を実施し、約400人を集客した事例も報告されました。一方で、広告費を含めた収支面の課題にも触れ、数字と向き合いながら次につなげようとする姿勢が印象的でした。

「月3万円」という目標に届かなかった企画もありましたが、参加者拡大の過程や運営面の課題分析が丁寧に語られ、会場からはうなずきが多く見られました。

3人のコメンテーターが全員に講評

当日は3人の審査員（コメンテーター）が参加し、8人全員に対して講評を実施。

橋本組CEO・橋本真典は、体験を単発で終わらせず「体験全体を設計する」視点の重要性に言及。駅伝企画については、競技だけでなく交流や懇親まで含めた仕組みにすることで、参加動機を強められる可能性を示しました。

また別の講評では、発表者が行っていた事前テストや見せ方の工夫といったマーケティングの視点が評価されました。検証と改善を重ねることが地域ビジネスの継続には不可欠であるとの意見が示されました。

若者の挑戦を場で支える意義

発表後、3人のコメンテーターが講評を実施。学生一人ひとりに対し具体的な助言が送られた。

橋本組は、本プログラムの主催者ではありませんが、地域で挑戦する若者の実践を後押しする立場として、毎年最終発表会の会場提供および意見交換の場づくりに協力しています。

Umi-Yume Hallは、地域と外部人材が交わるハブとして活用しており、今回のように実際に施設を活用したイベント企画が生まれたことは、場の可能性を広げる事例となりました。

橋本真典CEOは次のように述べています。

「地域の未来は、挑戦する人の数で決まります。

今回の発表の中で、再びこのホールを活用して地域活性化に取り組みたいという心強い言葉をいただきました。

その思いが具体化する際には、本件の趣旨を踏まえながら、当社としてもできる限り協力していきたいとお伝えしました。挑戦が一度きりで終わらず、継続していくことにこそ意味があると考えています。

当社はこれからも、地域の挑戦を支える場であり続けます。」

来場者から寄せられた声

学生企画によりUmi-Yume Hallで開催された発酵マルシェの様子。地域事業者の出展や体験企画が行われた。

当日来場した参加者からは、「若者と地域を育てる最前線の取り組みだと感じた」 「こうした学びの場が焼津にあることを誇らしく思う」 といった声も寄せられました。

また、保護者世代からは 「若者が挑戦できる環境があることに感謝している」 「大人も学び続けたい」 との感想も聞かれ、世代を超えた共感が広がりました。

