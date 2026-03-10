【リーガロイヤルホテル京都】【1日1室限定】ロイヤルスイートルームで叶える贅沢ステイプラン ＆【1日10室限定】お一人1万円 プレミアムフロア確約&選べる朝食付プラン 販売
リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、2026年9月8日（火）にリニューアル10周年を迎えます。これまでのご愛顧に感謝の気持ちを込め、特別謝恩プラン第1弾として、ホテル公式ホームページからのご予約で『【1日1室限定】ロイヤルスイートルームで叶える贅沢ステイプラン』（2名様1室200,000円※夕食、朝食、税金・サービス料・宿泊税含む）と、『【1日10室限定】お一人1万円 プレミアムフロア確約&選べる朝食付プラン』※ご予約は 1室2名様以上から承ります。（2名様1室20,000円※朝食、税金・サービス料・宿泊税含む）を2026年3月10日（火）より予約開始し、5月7日（木）から販売します。（※プランによって販売期間が異なります。）
エグゼクティブフロア ロイヤルスイートルーム イメージ
プレミアムフロア スーペリアツイン イメージ
『【1日1室限定】ロイヤルスイートルームで叶える贅沢ステイプラン』は、当ホテルで最高級グレードの客室「ロイヤルスイートルーム」をご用意しました。通常は販売していない、国内外の賓客をお迎えしてきた特別室で、ゆっくりと贅沢な時間をお過ごしいただけます。夕食は、館内レストラン2店舗「フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階）」または「鉄板焼 葵（地下1階）」よりお選びいただけます。食後には、客室にお届けするハーフボトルシャンパンとフルーツ盛り合わせを京の夜景を眺めながら、余韻とともにお愉しみいただけます。その他、本プラン限定の特典をご用意しています。
『【1日10室限定】お一人1万円 プレミアムフロア確約&選べる朝食付プラン』は、リニューアルの年に誕生したプレミアムフロア（9階）をご用意しました。プレミアムフロアは、京の風景の一つ「竹林」をモチーフに、障子や照明など随所に和のテイストを取り入れた落ち着きのある空間が特徴です。1室2名様以上からのご予約が可能で、1名様あたり1万円とお得にお泊りいただけます。
両プランともホテル公式ホームページからのみご予約いただけます。
詳細については次の通りです。
【1日1室限定】ロイヤルスイートルームで叶える贅沢ステイプラン &
【1日10室限定】お一人1万円 プレミアムフロア確約&選べる朝食付プラン 販売 概要
【1日1室限定】ロイヤルスイートルームで叶える贅沢ステイプラン
【予約開始】
2026年3月10日(火)～
【販売期間】
2026年5月11日(月)～6月30日（火） ※10日前までの要予約
【料 金】
1室2名様 200,000円（夕食、朝食、税金・サービス料・宿泊税含む）
【客 室】
エグゼクティブフロア（10階） ロイヤルスイートルーム（105平方メートル ）
【内 容】
◆インルームチェックインサービス
※到着時ロビーまたはフロントスタッフにお申し付けください。スタッフが客室までご案内し、客室内にて手続きいたします。
◆ウェルカムワンドリンク：下記よりお選びいただけます。
・ラウンジ提供（オールデイダイニング カザ（1階）内）
・バーグラナダ提供（地下1階）
◆夕食：下記よりお選びいただけます。
・フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階）
・鉄板焼 葵（地下1階）
※お席は各レストランにて18：00～ご用意します。時間変更を希望の際は、直接ホテルまでご連絡ください。
◆シャンパン ハーフボトル＆フルーツ盛り合わせ ※ご夕食後にお部屋にお届けします。
・シャンパン ハーフボトル「シャルル ド カザノーヴ」（1室1本）
・フルーツ盛り合わせ（1室1セット）
※入荷状況により商品が変更する場合がございます。
◆室内プール・フィットネスジム ご利用無料
営業時間8：00～11：00 / 13：30～21：00（最終受付：19：00）
※営業時間内に何度でもご利用いただけます。
◆ミニバー無料
京都 黄桜のクラフトビールをはじめとした、こだわりのドリンクをご用意しております。
◆朝食：下記よりお選びいただけます。
・ルームサービス / アメリカンブレックファスト
・フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階） / 洋食セットメニュー
・オールデイダイニング カザ（1階） / 和洋ビュッフェ
予約する :
https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rihga_royal_kyoto&plan_groupcd=RE10SUITE&form=jp
【1日10室限定】お一人1万円 プレミアムフロア確約&選べる朝食付プラン
【予約開始】
2026年3月10日(火)～
【販売期間】
2026年5月7日(木)～6月30日（火）
【料 金】
1室2名様 20,000円（朝食、税金・サービス料・宿泊税含む）
※ご予約は1室2名様以上から承ります。
※3名様利用の場合、30,000円（朝食、税金・サービス料・宿泊税含む）
【客 室】
プレミアムフロア（9階）確約 部屋タイプお任せ（※ツインルーム）
【内 容】
◆朝食：下記よりお選びいただけます。
・フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階） / 洋食セットメニュー
・オールデイダイニング カザ（1階） / 和洋ビュッフェ
予約する :
https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rihga_royal_kyoto&plan_groupcd=RENEW10BF&form=jp
※写真はすべて、イメージです。
■お客様お問い合わせ先■
リーガロイヤルホテル京都
〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地
宿泊予約 075-361-3333（直通）
受付時間 9：00～17：30