別府市に初出店！2026年3月17日（火）グランドオープン！「並木街珈琲 大分別府店」

株式会社ジョイフル

株式会社ジョイフル（本社：大分県大分市）は、カフェ業態「並木街珈琲」の大分県別府市内1号店となる「大分別府店」を2026年3月17日（火）にグランドオープンいたします。観光都市・別府市への初出店は、市民の憩いの場としてだけでなく、観光客も立ち寄れる新たなスポットとして期待しています。

また、グランドオープンに先立ち、3月15日（日）10時よりオープンセレモニー、11時よりプレオープン営業を行います。（3月16日はプレオープン営業のみ）

並木街珈琲は幅広い世代の女性を中心に好評をいただいている郊外型カフェで、上質なネルドリップ抽出のコーヒーと、じっくり焼き上げたふわふわのパンケーキなどを、家具1点1点にこだわった空間でお楽しみいただけます。

「大分別府店」の内装のコンセプトはこれまでの店舗とは異なり、ニューヨークのマンハッタンをイメージし、「セントラルパーク」、「ガーデンスクエア」、「ブロードウェイ」、「イーストサイド」、「ウエストサイド」、「ソーホー」などをテーマに、9種類のエリアを設けています。また、別府店だけの特別エリアとして、「鶴見岳」を望むことができる「ツルミアイランド」をご準備しています。

セントラルパーク

ソーホー

ツルミアイランド

【メニュー一例】

ふわふわパンケーキ \890（税込\979）

並木街珈琲の人気No.1メニュー。

手間と愛情をたっぷりかけた、自慢の逸品です。

ふわっふわで、ホイップがとろ～りとろけるパンケーキは、ご注文をいただいてからメレンゲを立て、1枚ずつじっくりと焼き上げます。

少しお時間をいただきますが、どうぞ楽しみにお待ちください。

スペシャルティコーヒー（ブレンド/アメリカン/サントスNo.2）\530（税込\583）

1杯ずつ抽出するネルドリップは、口当たりが滑らかでコク深い味わい。

使用するコーヒー豆にもこだわり、焙煎後に香りやコクのバランスがもっとも良くなるタイミングで工場から直送しています。たっぷりの量でも最後まで飲み干せるネルドリップコーヒーをお楽しみください。

フードメニュー

モーニング（土日祝限定）からディナーまで、一日のどの時間帯に訪れても本格的な一皿をお楽しみいただけます。もちもちの生パスタやふんわりオムライス、ジューシーなハンバーグに新鮮なサラダまで。お一人でのランチやご友人との夕食など、シーンに合わせて選べる多彩なラインアップを取り揃えています。写真は、「並木街風シャリアピンハンバーグ」 \1,390（税込\1,529）

※ライスは十六穀米を使用しています（パンに変更可能です）

【並木街珈琲 大分別府店】

・住所／〒874-0945 大分県別府市浜町10-1（グッドイン別府1F）

・電話／0977-76-8210

・営業時間（年中無休）／平日 10:00～23:00(L.O 22:00)・土日祝 8:00～23:00(L.O 22:00)

・客席数／91席（全席禁煙）

・駐車場／グッドイン別府、ジョイフル別府店、パーラージェイズ立体駐車場と共用

・サービス／フリーWi-Fi

・キャッシュレス決済（各種クレジットカードおよび電子マネー）

◆「並木街珈琲」の最新情報はこちらから

https://www.joyfull.co.jp/shop/namikinomachi/

＜会社概要＞

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等