＜出展レポート＞前回の約3倍規模に拡大したベトナム国際家具展示会「HAWA EXPO 2026」海外バイヤーとの商談および現地メディアの取材に対応

株式会社ジェネレーションパス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本洋明、東証グロース：3195）の連結子会社であるGenepa Vietnam Co., Ltd.は、2026年3月4日から7日にベトナム・ホーチミン市で開催された国際家具展示会「HAWA EXPO 2026」に出展しました。

HAWA EXPOはベトナム家具産業を代表する国際見本市であり、家具メーカーやバイヤーが世界各国から集まるBtoB展示会です。2026年開催では展示規模が前回開催時の約3倍に拡大し、ベトナム家具産業の国際的な存在感を示す展示会として開催されました。

現地メディアの取材を受ける Genepa Vietnam 金森社長 (写真:Xuan Anh/VNA)

現地メディアの記事はこちら

HawaExpo 2026 tăng quy mô gấp ba lần so với kỳ tổ chức trước(https://www.vietnamplus.vn/hawaexpo-2026-tang-quy-mo-gap-ba-lan-so-voi-ky-to-chuc-truoc-post1096901.vnp)

HAWA EXPO 2026について

HAWA EXPOはベトナム家具産業を代表する国際家具展示会であり、家具・インテリア・木製品などのメーカーやバイヤーが参加するBtoBイベントです。

近年ベトナムは世界有数の家具輸出国として注目されており、欧米市場を中心に家具製造拠点としての重要性が高まっています。HAWA EXPOはそのベトナム家具産業の輸出力や製造力を世界に発信する展示会として開催されています。

Genepa Vietnamの展示内容

Genepa Vietnamのブースでは、同社が展開する家具OEM生産体制や品質管理体制について紹介しました。

＜主な展示内容＞

●FSCなど国際認証に対応した家具製造体制

●欧州・北米市場を想定した品質管理体制

●ベトナム生産拠点によるOEM生産モデル

展示会期間中は欧州、北米、アジアなど各国から来場した家具バイヤーや商社がブースを訪れ、家具OEM生産や製造パートナーシップに関する商談が行われました。

現地メディアによる取材

展示会期間中、Genepa Vietnamのブースにはベトナムの現地メディアが訪れ、同社の家具OEM生産体制や海外市場への取り組みについて取材が行われました。取材では、ベトナム家具産業の国際競争力や海外市場に向けた製造拠点としての役割について紹介するとともに、Genepa Vietnamが推進する国際認証対応の家具製造体制について説明しました。今回の展示会では、海外バイヤーとの商談に加え、現地メディアからも同社の取り組みに関心が寄せられました。

会場の様子

展示会期間中はGenepa Vietnam社長がブースで来場者対応を行い、海外バイヤーに対して同社の家具OEM生産体制や品質管理体制について説明しました。海外市場では環境認証やサプライチェーンの透明性を重視する動きが強まっており、国際認証に対応したベトナム生産体制に対して来場者から関心が寄せられました。

今後の展開

ジェネレーションパスグループは、Genepa Vietnamを中心としたベトナム生産体制を活用し、家具OEM事業の拡大を進めてまいります。

今後も海外市場に向けた家具製造・供給体制の強化を図り、グローバル市場における事業展開を推進してまいります。

■展示会概要

展示会名：HAWA EXPO 2026

会期：2026年3月4日～7日

会場：SECC（Saigon Exhibition & Convention Center）

開催地：ベトナム・ホーチミン市

