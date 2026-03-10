2025 年大阪・関西万博の熱供給施設における熱源設備のリユース活用について

Daigasグループ

SMFL みらいパートナーズ株式会社（代表取締役社⾧：上田 明）、ダイダン株式会社（代表取締役社 ⾧：山中 康宏）、Daigas エナジー株式会社（代表取締役社⾧：福谷 博善）、株式会社 SMART（代表取 締役社⾧：佐野 拓也）の 4 社は、2025 年日本国際博覧会協会（以下「万博協会」）と 2025 年大阪・関 西万博（以下「大阪・関西万博」）における熱供給施設運用等委託業務契約を締結し、大阪・関西万博の会場へ空調用冷水の供給を行ってきました。

今般、日本郵便株式会社（以下「日本郵便」）が、新東京郵便局と新大阪郵便局で予定している熱源設 備の更新において、熱供給施設で利用していた熱源設備の一部をリユース活用（再活用）することが決 まりましたのでお知らせします。

リユース活用においては、設備の移設や移設後の稼働に関してさまざまな課題がありました。4 社は、 日本郵便に対して、大阪・関西万博における設備の稼働状況に関する情報提供や、移設を前提とした熱 供給設備の解体・撤去に取り組むことで、リユース活用できる環境を整備しました。

万博協会は、大阪・関西万博を「持続可能な万博」と掲げ、サーキュラーエコノミーの実現を取り組 むべき重要課題と位置付けています。また、4 社においても、SDGs やサーキュラーエコノミーへの取り 組みは、重要な経営課題となっており、引き続き持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【日本郵便でリユース活用される熱源設備】

吸収冷温水機 ターボ冷凍機