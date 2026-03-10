株式会社 南部酒造場

株式会社南部酒造場（福井県大野市、代表取締役：南部隆保）は、地元農家・旭農園と共同で取り組む「循環型酒米プロジェクト」から誕生した日本酒 純米大吟醸「廻（めぐり）」 を2026年3月17日に発売します。

本商品は、酒造りで生まれる副産物「酒粕」を肥料として田んぼに還し、そこで育てた酒米で再び酒を醸すという、地域資源の循環をテーマにした日本酒です。

2025年春に始まったこのプロジェクトは、酒粕散布、酒米栽培、収穫、仕込みを経て、ついに一本の酒として結実しました。

酒粕が、再び酒になる。

地域資源を循環させる「循環型酒米プロジェクト」

南部酒造場ではこれまで、酒粕を奈良漬けや食品原料として活用してきましたが、

「酒粕を地元の中で循環させられないか」という思いから新たな挑戦が始まりました。

そのパートナーとなったのが、大野市蕨生地区で特別栽培米づくりを行う旭農園です。

プロジェクトでは

- 酒造りで生まれた酒粕を肥料として田んぼへ散布- その田んぼで酒米「五百万石」を栽培- 収穫した酒米を南部酒造場で醸造- 日本酒として再び地域へ還す

という循環をつくりました。

酒造りの副産物を「次の原料」へとつなぐこの取り組みは、環境配慮だけでなく、地域の農業と酒造りを結ぶ新しいモデルを目指すものです。

農家と酒蔵がともに造る日本酒

旭農園さんが自社で開発した酒粕散布機酒粕が撒かれた田んぼ

プロジェクトでは、農家と酒蔵が互いの現場を共有する取り組みも行いました。

2025年秋には、酒粕肥料で育てた酒米を収穫。

さらに冬には、旭農園の旭政一氏が酒蔵を訪れ、自ら育てた酒米を使った仕込み作業を体験しました。

酒米の生産者と酒の造り手が同じ現場で作業を行うことで、

「米づくり」と「酒づくり」の距離を縮める試みとなりました。

純米大吟醸「廻（めぐり）」について

プロジェクトから初めて誕生した日本酒が、

純米大吟醸「廻（めぐり）」です。

商品名には

「人・米・酒がめぐる」

という意味が込められています。

また、ボトルやラベルにも環境配慮を取り入れています。

エコボトル、再生紙ラベル、水なし印刷を採用商品概要

商品名

純米大吟醸 廻（めぐり）

原料米

酒粕米 五百万石100％

精米歩合

50%

アルコール分

16度

容量

720ml

価格

2,200円（税込）

発売日

2026年3月17日（火）

販売

花垣特約店、花垣直営店、公式オンラインショップ

仕様

環境配慮仕様

（エコボトル・再生紙ラベル・水なし印刷）

※限定数量販売。次回は来年3月発売予定。

プロジェクトが目指す未来

この取り組みは単なる商品開発ではなく、

- 農業- 酒造り- 地域資源

を結ぶ循環モデルの構築を目指しています。

南部酒造場では今後も、地域とともに持続可能な酒造りに取り組んでいきます。

メディア向け発表会

発売に先立ち、メディア向け発表会を開催します。

日時

2026年3月12日（木）

13:30～14:30

場所

南部酒造場 前蔵2F

登壇

旭農園 副代表

旭政一氏

南部酒造場

専務・杜氏 南部拓也

試飲を交えながら、プロジェクトの背景や酒の味わいについて紹介します。

会社概要

株式会社 南部酒造場

福井県大野市元町6-10

創業1733年。江戸時代より続く老舗酒蔵。

「いのち みのり いのり」を理念に地域とともに酒造りを続けている。

旭農園

福井県大野市蕨生84-6

親子二代で営む兼業農家。約10種類の銘柄米を栽培し、全国コンクールでの金賞受賞歴も。GAP認証や最新農業技術の導入により、品質と効率を両立させた米づくりを行っている。

お問い合わせ

株式会社 南部酒造場

担当：山形幸寛

TEL

0779-65-8900

MAIL

info@hanagaki.co.jp

株式会社南部酒造場

創業は享保18年（1733年）。江戸時代より続く老舗蔵。明治34年に酒造りを開始し、ふくよかで華やかな味わいの酒は「花垣」と命名され、昭和8年には献上酒にも選定。現在も鑑評会などで高い評価を受け、「いのち みのり いのり」を企業理念として、地域とともに歩み続けている。