写真拡大 (全8枚)

株式会社南部酒造場（福井県大野市、代表取締役：南部隆保）は、地元農家・旭農園と共同で取り組む「循環型酒米プロジェクト」から誕生した日本酒 純米大吟醸「廻（めぐり）」 を2026年3月17日に発売します。



本商品は、酒造りで生まれる副産物「酒粕」を肥料として田んぼに還し、そこで育てた酒米で再び酒を醸すという、地域資源の循環をテーマにした日本酒です。



2025年春に始まったこのプロジェクトは、酒粕散布、酒米栽培、収穫、仕込みを経て、ついに一本の酒として結実しました。


酒粕が、再び酒になる。


地域資源を循環させる「循環型酒米プロジェクト」

南部酒造場ではこれまで、酒粕を奈良漬けや食品原料として活用してきましたが、
「酒粕を地元の中で循環させられないか」という思いから新たな挑戦が始まりました。



そのパートナーとなったのが、大野市蕨生地区で特別栽培米づくりを行う旭農園です。



プロジェクトでは


- 酒造りで生まれた酒粕を肥料として田んぼへ散布
- その田んぼで酒米「五百万石」を栽培
- 収穫した酒米を南部酒造場で醸造
- 日本酒として再び地域へ還す

という循環をつくりました。



酒造りの副産物を「次の原料」へとつなぐこの取り組みは、環境配慮だけでなく、地域の農業と酒造りを結ぶ新しいモデルを目指すものです。



旭農園さんが自社で開発した酒粕散布機

酒粕が撒かれた田んぼ

農家と酒蔵がともに造る日本酒


プロジェクトでは、農家と酒蔵が互いの現場を共有する取り組みも行いました。



2025年秋には、酒粕肥料で育てた酒米を収穫。
さらに冬には、旭農園の旭政一氏が酒蔵を訪れ、自ら育てた酒米を使った仕込み作業を体験しました。



酒米の生産者と酒の造り手が同じ現場で作業を行うことで、
「米づくり」と「酒づくり」の距離を縮める試みとなりました。





純米大吟醸「廻（めぐり）」について


プロジェクトから初めて誕生した日本酒が、
純米大吟醸「廻（めぐり）」です。



商品名には


「人・米・酒がめぐる」


という意味が込められています。



また、ボトルやラベルにも環境配慮を取り入れています。



エコボトル、再生紙ラベル、水なし印刷を採用

商品概要

商品名
純米大吟醸 廻（めぐり）



原料米
酒粕米 五百万石100％



精米歩合
50%



アルコール分
16度



容量
720ml



価格
2,200円（税込）



発売日
2026年3月17日（火）



販売
花垣特約店、花垣直営店、公式オンラインショップ



仕様
環境配慮仕様


（エコボトル・再生紙ラベル・水なし印刷）



※限定数量販売。次回は来年3月発売予定。





プロジェクトが目指す未来


この取り組みは単なる商品開発ではなく、


- 農業
- 酒造り
- 地域資源

を結ぶ循環モデルの構築を目指しています。



南部酒造場では今後も、地域とともに持続可能な酒造りに取り組んでいきます。


メディア向け発表会


発売に先立ち、メディア向け発表会を開催します。



日時
2026年3月12日（木）
13:30～14:30



場所
南部酒造場 前蔵2F



登壇
旭農園 副代表
旭政一氏



南部酒造場
専務・杜氏 南部拓也



試飲を交えながら、プロジェクトの背景や酒の味わいについて紹介します。


会社概要


株式会社 南部酒造場
福井県大野市元町6-10



創業1733年。江戸時代より続く老舗酒蔵。
「いのち みのり いのり」を理念に地域とともに酒造りを続けている。



旭農園


福井県大野市蕨生84-6



親子二代で営む兼業農家。約10種類の銘柄米を栽培し、全国コンクールでの金賞受賞歴も。GAP認証や最新農業技術の導入により、品質と効率を両立させた米づくりを行っている。


お問い合わせ

株式会社 南部酒造場
担当：山形幸寛



TEL
0779-65-8900



MAIL
info@hanagaki.co.jp


