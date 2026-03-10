酒粕が、再び酒になる。老舗酒蔵と地元農家が挑む“循環型酒造り”から誕生した純米大吟醸「廻（めぐり）」発売
株式会社南部酒造場（福井県大野市、代表取締役：南部隆保）は、地元農家・旭農園と共同で取り組む「循環型酒米プロジェクト」から誕生した日本酒 純米大吟醸「廻（めぐり）」 を2026年3月17日に発売します。
本商品は、酒造りで生まれる副産物「酒粕」を肥料として田んぼに還し、そこで育てた酒米で再び酒を醸すという、地域資源の循環をテーマにした日本酒です。
2025年春に始まったこのプロジェクトは、酒粕散布、酒米栽培、収穫、仕込みを経て、ついに一本の酒として結実しました。
酒粕が、再び酒になる。
地域資源を循環させる「循環型酒米プロジェクト」
南部酒造場ではこれまで、酒粕を奈良漬けや食品原料として活用してきましたが、
「酒粕を地元の中で循環させられないか」という思いから新たな挑戦が始まりました。
そのパートナーとなったのが、大野市蕨生地区で特別栽培米づくりを行う旭農園です。
プロジェクトでは
- 酒造りで生まれた酒粕を肥料として田んぼへ散布
- その田んぼで酒米「五百万石」を栽培
- 収穫した酒米を南部酒造場で醸造
- 日本酒として再び地域へ還す
という循環をつくりました。
酒造りの副産物を「次の原料」へとつなぐこの取り組みは、環境配慮だけでなく、地域の農業と酒造りを結ぶ新しいモデルを目指すものです。
旭農園さんが自社で開発した酒粕散布機
酒粕が撒かれた田んぼ
農家と酒蔵がともに造る日本酒
プロジェクトでは、農家と酒蔵が互いの現場を共有する取り組みも行いました。
2025年秋には、酒粕肥料で育てた酒米を収穫。
さらに冬には、旭農園の旭政一氏が酒蔵を訪れ、自ら育てた酒米を使った仕込み作業を体験しました。
酒米の生産者と酒の造り手が同じ現場で作業を行うことで、
「米づくり」と「酒づくり」の距離を縮める試みとなりました。
純米大吟醸「廻（めぐり）」について
プロジェクトから初めて誕生した日本酒が、
純米大吟醸「廻（めぐり）」です。
商品名には
「人・米・酒がめぐる」
という意味が込められています。
また、ボトルやラベルにも環境配慮を取り入れています。
エコボトル、再生紙ラベル、水なし印刷を採用
商品概要
商品名
純米大吟醸 廻（めぐり）
原料米
酒粕米 五百万石100％
精米歩合
50%
アルコール分
16度
容量
720ml
価格
2,200円（税込）
発売日
2026年3月17日（火）
販売
花垣特約店、花垣直営店、公式オンラインショップ
仕様
環境配慮仕様
（エコボトル・再生紙ラベル・水なし印刷）
※限定数量販売。次回は来年3月発売予定。
プロジェクトが目指す未来
この取り組みは単なる商品開発ではなく、
- 農業
- 酒造り
- 地域資源
を結ぶ循環モデルの構築を目指しています。
南部酒造場では今後も、地域とともに持続可能な酒造りに取り組んでいきます。
メディア向け発表会
発売に先立ち、メディア向け発表会を開催します。
日時
2026年3月12日（木）
13:30～14:30
場所
南部酒造場 前蔵2F
登壇
旭農園 副代表
旭政一氏
南部酒造場
専務・杜氏 南部拓也
試飲を交えながら、プロジェクトの背景や酒の味わいについて紹介します。
会社概要
株式会社 南部酒造場
福井県大野市元町6-10
創業1733年。江戸時代より続く老舗酒蔵。
「いのち みのり いのり」を理念に地域とともに酒造りを続けている。
旭農園
福井県大野市蕨生84-6
親子二代で営む兼業農家。約10種類の銘柄米を栽培し、全国コンクールでの金賞受賞歴も。GAP認証や最新農業技術の導入により、品質と効率を両立させた米づくりを行っている。
お問い合わせ
株式会社 南部酒造場
担当：山形幸寛
TEL
0779-65-8900
info@hanagaki.co.jp
株式会社南部酒造場
創業は享保18年（1733年）。江戸時代より続く老舗蔵。明治34年に酒造りを開始し、ふくよかで華やかな味わいの酒は「花垣」と命名され、昭和8年には献上酒にも選定。現在も鑑評会などで高い評価を受け、「いのち みのり いのり」を企業理念として、地域とともに歩み続けている。