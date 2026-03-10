葛飾柴又寅さん記念館入館者550万人達成

葛飾区

山田洋次監督と記念撮影をする加藤さんご家族

【葛飾柴又寅さん記念館　概要】


所在地：葛飾区柴又６丁目２２番１９号


開館日：平成９年１１月１６日（日）


開館時間：午前９時から午後５時まで（入館は午後４時３０分まで）


休館日：第３火曜日（祝・休日の場合は直後の平日）


　　　　　　※１２月は第３火～木曜日 休館


　　※年末年始も営業


入館料：一般５００円、小中学生３００円　シニア(６５歳以上)４００円



≪入館者数推移≫


※令和６年度の入館者数は、９１，７０７人



【５５０万人達成　認定者情報】


達成日時：令和８年３月６日（金）　午後２時頃に入館


該当者：青森県在住　加藤　美穂子さん（81歳）（情報公開の同意内容による）


娘、孫、ひ孫の４世代のご家族来館


【当日の様子】


　山田洋次監督、寅さん記念館館長、スタッフとともに加藤さんご家族を出迎え。山田洋次監督と記念写真を撮影し、花束と５５０万人達成の記念グッズが贈呈された。


【５５０万人達成について】


　千葉県に住んでいる家族と会うために青森県から訪れていた加藤さん。話を聞いたところ、「映画『男はつらいよ』は全シリーズ見ており、寅さん記念館はずっと行きたいと思っていた。５５０万人目にまさかなれるとは思わなかったが、とてもうれしい。」と話していた。




【５５０万人達成　記念品】


５５０万人達成者には、映画『男はつらいよ』


関連グッズ11種スペシャルセットをプレゼント！





　　　記念品　(C)松竹株式会社

【５５０万人達成記念イベント】


令和８年４月下旬～５月にかけて550万人達成イベントを実施予定。


詳細は随時、寅さん記念館HPにてお知らせします。



【アイラブユーできるか？展開催中！】


現在、寅さん記念館では恋をテーマにした企画展「アイラブユーできるか？展」を開催しています。映画『男はつらいよ』に欠かせない【恋】をテーマにさまざまな恋のかたちに出会える企画展です。山田洋次監督も企画展特別展示「参加型意見交換パネル」をご覧になっていました。



企画展特別展示をご覧になる山田洋次監督

開催期間：２月１４日（土）～３月２２日（日）


寅さん記念館ホームページ


https://www.katsushika-kanko.com/tora/other/1015.html