TENTIAL、Forbes5つ星ホテル 高輪 花香路にて、「BAKUNE」コラボレーション宿泊プランを期間限定販売

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、高輪 花香路（所在地：東京都港区高輪3-13-1 グランドプリンスホテル高輪内 総支配人：高橋禎久）にて、「BAKUNE」シリーズを体験できるステイプラン「YASURAGI-やすらぎ-」を、2026年3月10日（火）から6月30日（火）まで販売いたします。

高輪 花香路は、品川駅から徒歩5分ほどの都心にありながら静けさに包まれ、「フォーブス・トラベルガイド」のホテル部門において6年連続で5つ星を獲得したおもてなしで、寛ぎの時をお届けする16室の旅館です。約20,000平方メートル の自然豊かな日本庭園を有しており、春には17種約210本の桜を、初夏には美しい新緑の景色をご堪能いただけます。

ウエルネストラベルへの関心が高まる昨今、多忙な日常から少し距離を置き、心と身体を癒やす時間をお過ごしいただけるよう本プランをご用意いたしました。独自の特殊機能繊維「SELFLAME(R)」によって血行を促進し、疲労回復をサポートするリカバリーウェア「BAKUNE Pajamas Dry」に加え、いつでも理想的な寝床内環境に導く掛け布団「BAKUNE Comforter All Seasons」をご体験いただけます。

心地よい眠りについた翌朝は、選りすぐりの食材で仕上げる和朝食をお楽しみいただけます。

お部屋から日本庭園の景色を望み、和のおもてなしと良質な睡眠でご自身を労わる、上質な滞在をお過ごしください。

高輪 花香路×BAKUNE コラボレーション宿泊プラン「YASURAGI-やすらぎ-」概要

本プランは、Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員さま限定となります。

期間：2026 年3 月10 日(火)～6 月30 日（火） ※1日2室限定

料金：和室ガーデンスイート 1 名さま \84,645より ※1室2名さまご利用時

予約・詳細：https://www.princehotels.co.jp/takanawa/plan/hanakohro_bakune

リカバリーアイテム：

・【一般医療機器】「BAKUNE Pajamas Dry」

身体から発する遠赤外線を吸収し、放射する特殊機能繊維「SELFLAME(R)」により血行が促進され、疲労回復が期待できる。

・掛け布団「BAKUNE Comforter All Seasons」

最適な寝床内環境を目指し、温度や湿度調整素材を独自の配合率で組み合わせた技術「Sleep Conditioning Technology(R)」に基づいて開発。

高輪 花香路について

「高輪 花香路」は、品川駅より徒歩約5分の好アクセスでありながら約20,000平方メートル の日本庭園が広がるグランドプリンスホテル高輪内に佇む全16室の旅館です。客室は畳薫る純和室でありながらローベッドやソファを配し機能的かつ静謐な和の空間を演出いたします。ご宿泊者さま専用の「ラウンジ 桜彩」では、挽きたて抹茶スイーツや日本酒の「利き酒体験」など、五感で味わう和の本格体験をお楽しみいただけます。また、「SPA たゆた」では和をテーマにしたトリートメントでリラックスタイムをお過ごしいただけます。

施設概要

所在地：〒108-8612 東京都港区高輪3-13-1（グランドプリンスホテル高輪内）

客室数：16室

その他施設：ラウンジ 桜彩、SPA たゆた

URL：https://www.princehotels.co.jp/hanakohro/

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/350_1_3b465a85d44cea7ff6a6db0479d20268.jpg?v=202603100651 ]