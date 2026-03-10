函嶺白百合学園×恩賜箱根公園コラボレーションイベント「伝統文化体験会」を開催します！

株式会社小田急箱根

学校法人函嶺白百合学園（神奈川県足柄下郡箱根町強羅、校長：村田園生）と神奈川県立恩賜箱根公園（指定管理者：神奈川県公園協会・ランドフローラ・小田急箱根グループ）は、２０２６年３月２５日（水）に、公園内の湖畔展望館において、「伝統文化体験会」を開催します。

日本の伝統文化に触れる「茶道体験」と「習字体験」を通して、静けさの中で心を整える時間をお楽しみいただけます。茶道体験では、実際にお茶を点て、“おもてなしの心”を感じるひとときを過ごします。習字体験では、姿勢や筆遣いの基本を学びながら、美しい文字と向き合う集中の時間を体験できます。どちらも日本の美意識に触れ、落ち着いた時間を味わえる内容となっています。

当イベントは、日本の伝統的な文化を通じて、多文化交流を目的に開催するものです。

昨年の茶道体験の様子恩賜箱根公園 湖畔展望館からの景色（３月）

函嶺白百合学園と恩賜箱根公園のコラボレーションイベント「伝統文化体験会」の概要は下記のとおりです。

１ イベント名 伝統文化体験会

２ 開催日時 ２０２６年３月２５日（水）１１時００分～１４時００分

３ 会場 恩賜箱根公園 湖畔展望館２階休憩スペース

４ 参加対象 どなたでも参加可能

５ 参加料 無料 ※入園も無料です

６ 内容 １.茶道体験 ２.書道体験

７ その他 天候等の状況より中止となる場合があります。その場合には、前日の２０２６年３月２４日（火）１７時００分までに恩賜箱根公園の公式サイトおよびSNSでお知らせします。

恩賜箱根公園について

◇住所 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根１７１

◇電話 ０４６０-８３-７４８４（１２月２９日～１月３日を除き、平日休日問わず、９時００分～１６時３０分）

◇公式サイト https://www.kanagawa-park.or.jp/onsisite/

◇開園日 通年、入園自由

※湖畔展望館の開館時間は９時００分～１６時３０分、１２月２９日～１月３日のみ休館

◇入園料 無料

◇アクセス

【公共交通機関をご利用の場合】

箱根登山鉄道 箱根湯本駅から箱根登山バス「箱根町港」行き、もしくは伊豆箱根バス「箱根関所跡」行きで約４０分、バス停「恩賜公園前」下車すぐ

【お車でお越しの場合】

小田原厚木道路 小田原西ICから箱根新道を通って約４０分

東名高速道路 御殿場ICから国道１３８号・県道７５号を通って約５０分

静岡県三島市街地から国道１号を通って約４０分

◇駐車場 利用時間 ７時００分～２１時００分（最終入場は１９時００分まで）

普通車６２台（身障者専用区画３台、軽自動車１台含む）

普通車 平日 500円/回 休日 1,000円/回

二輪車 無料