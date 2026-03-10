山陽線の新駅「手柄山平和公園駅」開業記念！駅名標グッズを2026年3月14日（土）より新発売

西日本旅客鉄道株式会社

ジェイアール西日本商事株式会社(代表取締役社長:平島道孝/所在地:兵庫県尼崎市)は、 2026年3月14日(土) 山陽線 姫路駅～英賀保駅間に新駅「手柄山平和公園駅」が開業を 迎えることを記念し、同日より「駅名標」をデザインした記念グッズを新発売いたします。

◆「駅名標」をクローズアップした3種類の開業記念グッズ

本商品は、多くのお客様に親しみのある「駅名標」をクローズアップし、実際のデザインを忠実に再現しています。新たな玄関口として誕生する新駅を身近に感じていただけるよう、キーホルダー、A6リングノートとマグネットの3種類をご用意いたしました。地域の新たな一歩を祝う記念グッズとして、ぜひお手元でお楽しみください。

〈商品概要〉

１.駅名標キーホルダー

販売価格：550円（税込）

サイズ：約30×79mm

手柄山平和公園駅の駅名標を精巧に再現したキーホルダー

カバンや鍵に付けて、いつでも新駅を感じられます

２.A6リングノート

販売価格：660円（税込）

サイズ：A6

内容数（本文）：50枚綴り※表紙・裏表紙除く

手柄山平和公園駅の駅名標と、同駅に停車する223系が

デザインされたA6サイズのリングノート

日常使いにも、旅の記録にも最適です

３.駅名マグネット

販売価格：440円（税込）

サイズ：約40×60mm

駅名標のデザインをあしらったマグネット

ご家庭や職場の冷蔵庫やホワイトボードを彩ります

〈販売概要〉

１．発売日

2026年3月14日(土)

２．販売箇所

●JR西日本の一部駅ナカ店舗（ブックスタジオ姫路、ブックスキヨスク尼崎等）

●京都鉄道博物館ミュージアムショップ

●ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」

（https://www.trainbox.jp）

●「トレインボックス」 WESTERモール店

(https://wester-mall.westjr.co.jp)

●JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」

（https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx）

３．おしらせ

・販売場所により取扱商品や発売日が異なる場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

・商品仕様、価格や販売箇所は変更する場合があります。

・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合があります。

・一部実際の車両・標記と異なる場合があります。

・以下の公式通販サイト、SNSでも当商品をご紹介予定です。

トレインボックス：https://www.trainbox.jp/

Facebook ：https://www.facebook.com/jrwtrading/

X（旧Twitter） ：https://x.com/TRAIN_BOX

Instagram ：https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/

※詳細はプレス資料をご参照ください。

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/260310_00_press_tegarayamaheiwakouen_goods.pdf

■「手柄山平和公園駅」について

これまで駅間距離が長かった姫路駅～英賀保駅間の鉄道アクセスが向上するとともに、2026年10月に「大和工業アリーナ姫路」が開館予定である手柄山平和公園へも自由通路を通って駅から直接アクセス出来るようになります。 また、全ての新快速・快速・普通列車に加え、通勤特急「らくラクはりま」も停車します。