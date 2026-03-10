「茶寮 伊藤園 善光寺店」を、3月19日（木）に長野県善光寺にてグランドオープン

株式会社伊藤園

株式会社伊藤園（社長：本庄大介、本社：東京都渋谷区）は、“くつろぎの時間”をテーマに、日本茶を通じて心と体を癒すひとときを提供する和カフェブランド「茶寮 伊藤園」の初のフランチャイズ店舗となる「茶寮 伊藤園 善光寺店」を、2026年3月19日（木）に信州善光寺（長野県長野市）の境内にグランドオープンします。

※店舗イメージ

「茶寮 伊藤園」は、抹茶やこだわりの煎茶を中心に、日本茶の魅力を現代のライフスタイルに合わせて提案する和カフェとして、全国に16店舗を展開しています。今回オープンする善光寺店は、「茶寮 伊藤園」を手がける株式会社伊藤園フードサービス（社長：唐沢進治 本社：東京都新宿区）にとって、フランチャイズ展開の初の店舗となります。

本店舗は、長い歴史と信仰文化を受け継ぎ、多くの方々に親しまれてきた善光寺様をフランチャイジーとして迎え、日本の歴史や文化を大切にする想いを共有する中で実現しました。年間を通じて多くの参拝者や観光客が訪れる善光寺という特別な場所において、日本人の暮らしに深く根付いてきた日本茶文化と調和した店舗展開を行います。

近年、緑茶や抹茶をはじめとする日本文化は、国内外で注目を集めています。「茶寮 伊藤園 善光寺店」では、伊藤園ならではの抹茶やこだわりの日本茶に加え、本店舗限定のお菓子など、ここでしか味わえない商品を取り揃えます。善光寺への参拝を目的に訪れる国内外のお客様に、歴史ある景観とともに、日本茶の奥深い魅力をお愉しみいただけます。

今後、株式会社伊藤園フードサービスはフランチャイズ事業の強化を図り、「和の空間」「茶文化」「おもてなし」を大切にした和カフェ「茶寮 伊藤園」の全国展開を進めてまいります。フランチャイズパートナーとの共創を通じて、日本茶の魅力を多様なかたちで発信し、地域や文化と調和した店舗づくりに取組んでまいります。

〈主な喫茶メニュー〉

＜本店舗限定＞抹茶生落雁(らくがん)

単品（2個セット）：495円（税込）

ドリンクセット：990円（税込）～

伊藤園の抹茶と、上品な甘さが特長の和三盆を使用した生仕立ての落雁です。口に含むとほろりとほどける、やさしい口どけにこだわりました。

店頭では、単品（2個セット）に加え、日本茶やラテと組み合わせたドリンクセットをご用意しております。また、１箱６個入り（1,188円（税込））のお土産用商品としても販売いたします。

＜本店舗限定＞抹茶生どら焼

単品：440円（税込）

ドリンクセット：880円（税込）～

一枚一枚を職人が手焼きで丁寧に仕上げた、ふんわりとした食感のどら皮に、厳選した抹茶を贅沢に使用した口どけなめらかな餡入り抹茶クリームを挟みました。抹茶本来の奥深い香りと豊かな風味が、ひと口ごとに広がる上質な味わいです。

店頭では、単品のほか、日本茶やラテと組み合わせたドリンクセットをご用意しております。また、お土産としてご利用いただける物販商品としても販売いたします。

抹茶・ほうじ茶ラテ（HOT・COLD）

770円（税込）

お茶本来の香りと味わいを大切にした、伊藤園自慢のラテ。抹茶ラテは抹茶本来の味わいを引き立てる無糖仕立て、ほうじ茶ラテは香ばしい香りを愉しめるように仕上げました。一杯一杯、丁寧にお作りしています。

抹茶＆ほうじ茶白玉あずきソフトクリーム

880円（税込）

濃厚で深い味わいの抹茶と、芳醇な香りとコクが広がるほうじ茶。それぞれのお茶の味わいを愉しめるソフトクリームに、白玉やあずきをあわせた和風パフェ。抹茶とほうじ茶の味わいを同時に愉しめる贅沢なスイーツです。

〈店舗概要〉

店舗名：茶寮 伊藤園 善光寺店

店舗所在地：信州善光寺 〒380-0851長野県長野市大字長野元善町491番地イ

オープン日時：2026年3月19日(木)

営業時間：9:00～16:00 ※閉店時間は季節によって異なる場合がございます。

店舗面積：19.172平方メートル （5.8坪）

定休日：不定休

運営会社：株式会社伊藤園フードサービス

株式会社伊藤園フードサービスについて

株式会社伊藤園フードサービスは、1977年に始まった伊藤園のお茶専門店事業を承継し、2024年8月1日にスタートしました。長年培ってきたお茶の専門性を基盤に、抹茶・紅茶の強化店や和カフェ業態など、時代に合わせた店舗展開を行っています。

当社は、厳選した高品質のお茶と「おもてなし」の心を大切にし、お客様の暮らしに寄り添うひとときと心の安らぎを提供してきました。2026年3月よりフランチャイズ事業を開始し、より多くの地域でお茶の価値と笑顔が広がる店舗づくりを目指してまいります。

信州善光寺について

長野県長野市に位置する善光寺は、創建から約1400年の歴史を誇る、日本を代表する古刹の一つです。古くから多くの人々に親しまれてきた善光寺は、特定の宗派に属さない「無宗派の寺」として知られ、時代や立場を超えて、幅広い人々を迎え入れてきました。

境内には国宝に指定されている本堂をはじめ、歴史的価値の高い建築や文化財が数多く残されており、信州を代表する観光名所として、年間を通じて多くの参拝者・観光客が訪れています。

また、長い年月をかけて地域の人々とともに歩んできた善光寺は、信州の文化や暮らしを今に伝える存在としても大きな役割を果たしています。善光寺へは、JR長野駅から善光寺表参道を通って徒歩約30分、または路線バスを利用して約15分と、アクセスの良さも魅力の一つです。門前町には飲食店や土産物店が立ち並び、散策とあわせて信州の魅力をお愉しみいただけます。