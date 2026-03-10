株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、山梨ちゅうぎん経営者クラブの会員企業の経営後継者や若手経営者を対象に、経営者としての基本的な知識や心構えの習得ならびに参加者同士の交流を目的としたセミナーを開催します。

国内外の経済情勢が不透明さを増す中、物価上昇や人手不足の長期化、デジタル化の進展など、企業を取り巻く経営環境は構造的な変化の局面を迎えています。こうした状況下において、企業の持続的成長と円滑な事業承継を実現するためには、高度な意思決定力と中長期的視点に立った経営判断能力の習得が不可欠です。本セミナーは、経営者として求められる基本的な知識や心構えを習得する絶好の機会です。

また、同じ立場にある参加者同⼠が意見交換を行い、共に学ぶことで、人脈形成はもちろん、経営や事業への気づきなど、生涯における貴重な財産となります。

当行は、本セミナーなどによる情報提供を通じて、お客さまの経営支援に積極的に取り組んでまいります。

＜詳細はこちら＞

https://prtimes.jp/a/?f=d123552-333-610334a8ad1114a1810bbecb963c19af.pdf