【高輪 花香路】質の高い休息を追求するリカバリーウエア「BAKUNE」とコラボレーション 心を満たすおもてなしと心地よい睡眠が叶うステイプランを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド「BAKUNE」のリカバリーアイテムで良質な睡眠体験を

高輪 花香路（所在地：東京都港区高輪3-13-1 グランドプリンスホテル高輪内 総支配人：高橋禎久）は、健康に前向きな社会の実現を目指し機能性製品を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区北品川6-7-29 ガーデングレイス品川御殿山5F 代表取締役CEO：中西裕太郎）のリカバリーウエア「BAKUNE」シリーズを体験できるステイプラン「YASURAGI-やすらぎ-」を2026年3月10日（火）から6月30日（火）まで販売いたします。

高輪 花香路は、品川駅から徒歩5分ほどの都心にありながら静けさに包まれ、「フォーブス・トラベルガイド」のホテル部門において6年連続で5つ星を獲得したおもてなしとともに、寛ぎの時をお届けする16室の旅館です。また、約20,000平方メートル の自然豊かな日本庭園を有し、春には17種約210本の桜を、初夏には新緑の美しい景色をご堪能いただけます。

日本庭園の豊かな自然に包まれるやすらぎの時

ウエルネストラベルに関心が高まる昨今、多忙な日常から少し距離を置き、心と身体を癒やす時間をお過ごしいただこうと、「BAKUNE」シリーズより、疲労を回復させるパジャマと温度と湿度のバランスを整える掛け布団を体験できるステイプランをご用意。心地よい眠りについた翌朝は、季節感あふれる食材で仕立てる和朝食をお楽しみいただけます。

日本庭園に息づく自然の彩りを心静かに味わい、和のおもてなしと良質な睡眠で自身を労わる、上質な滞在が叶います。

＜会員さま限定＞高輪 花香路×BAKUNE コラボレーション宿泊プラン「YASURAGI-やすらぎ-」概要

和室ガーデンスイート

【期 間】 2026年3月10日（火）～6月30日（火） ※1日2室限定

【料 金】 和室ガーデンスイート 1名さま \84,645より ※1室2名さまご利用時

★パジャマ「BAKUNE Pajamas Dry」

-身体から発する遠赤外線を吸収し、放射する特殊機能繊維「SELFLAME(R)」により

血行が促進され、疲労回復が期待できる。

★掛け布団「BAKUNE Comforter All Seasons」

-最適な寝床内環境を目指し、温度や湿度調整素材を独自の配合率で組み合わせた技術

「Sleep Conditioning Technology(R)」に基づいて開発。

★和朝食

【お問合せ】 高輪 花香路 TEL:03-3447-1117（代表）

◆TENTIAL

「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す」という理念のもと、コンディショニングブランド「TENTIAL」を展開。科学的根拠とアスリートの知見を融合した製品開発により、リカバリーウエア「BAKUNE」シリーズをはじめとする高機能アイテムを展開。日常に寄り添いながら、質の高い休息と軽やかなライフスタイルを支え続けています。

※上記料金には、消費税・サービス料が含まれております。（宿泊税別）

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点（3月10日）の情報です。