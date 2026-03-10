【シントトロイデン】 エンライズホールディングス株式会社様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、エンライズホールディングス株式会社様（本社：東京都渋谷区）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

エンライズホールディングス株式会社様は2024-2025シーズンからの継続となり、2シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【 エンライズホールディングス株式会社様 コメント】

「この度、ベルギー1部リーグのシント＝トロイデンVV様とスポンサー契約を締結できましたことを、心より光栄に存じます。 私たちエンライズホールディングス株式会社は、『今ここにない未来を創る』というビジョンの下、デジタル社会における課題解決型企業となるべく挑戦を続けており、STVV様の『ここから、世界へ』という挑戦を支援するビジョンに強く共感し応援させていただくことを決めました。

今回のパートナーシップを通じて、STVV様とそこで挑戦されるすべての人の更なるご発展に貢献できることを誇りに思います」

■会社概要

社名： エンライズホールディングス株式会社

代表者： 吾郷 克洋

所在地：東京都渋谷区代々木1-43-7 SKビル

事業内容：

グループ経営マネジメント

IT事業

HR事業

コミュニティ事業

グローバル事業

WEB事業

公式サイトhttps://enrise-holdings.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。