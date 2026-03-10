「雪肌精 BLUE」が国際的なデザイン賞「iFデザインアワード2026」を受賞

株式会社コーセー

株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 慎二）を代表するスキンケアブランド『雪肌精』の肌・心・からだの調和をサポートするホリスティックケアシリーズ「雪肌精 BLUE」のパッケージデザインが、世界3大デザイン賞に数えられる「iFデザインアワード2026」を受賞しました。

「雪肌精BLUE」は昨年4月に、同じく世界3大デザイン賞の一つである「Red Dot Award」の「Best of the Best」、同年10月には国際的に権威あるパッケージデザイン賞のひとつ「Pentawards（ペントアワード）」も受賞しています。

ドイツ・ハノーバーを本拠に設立されたデザイン振興のための国際的な組織「インダストリー・フォーラム・デザイン・ハノーファー（iF International Forum Design GmbH）」が1953年から主催する「iFデザインアワード（iF Design Award）」は、毎年全世界の工業製品等を対象に優れたデザインを選定、表彰しており、IDEA (International Design Excellence Award／米国)、レッドドット・デザイン賞(Red Dot Design Award／ドイツ)と並び、“世界3大デザイン賞”の1つとして世界的に知られる権威ある賞です。今年は129名の専門家により、68か国/地域から応募された10,000点以上のデザインが厳正に審査されました。

「雪肌精 BLUE」は、iF デザインアワードで審査項目とされる市場においてのアイデア、形、機能、差別化、持続可能性のすべてにおいて、総合的に評価を得たことが受賞につながりました。世界最大規模である「Red Dot Award」のプロダクトデザイン部門で最高位の「Best of the Best」に輝き、さらに5つの包括的な評価基準を持つ「iFデザインアワード」をも制したことは、国際的に高く評価された証といえます。

■ 製品名称：「雪肌精 BLUE」 https://sekkisei.jp/site/p/sekkiseiblue.aspx

■ デザインメンバー

＜クリエイティブディレクター＞株式会社コーセー 商品デザイン部 デザイン室長 原田 アンリ

＜アートディレクター＞株式会社コーセー 商品デザイン部 デザイン室 征矢 裕美子

＜デザイナー＞株式会社コーセー 商品デザイン部 デザイン室 中村 かりん

株式会社コーセー 商品デザイン部 デザイン室 保澤 亜衣

■デザイナーからのコメント

Red Dot Award受賞、Pentawards受賞に続き、iF DESIGN AWARDの受賞を大変嬉しく思います。このプロダクトは古典的な日本ではなく、現代的ながらも細部に宿る日本らしさを感じられるデザインを目指しました。瓦形状の容器が重なり整う様子が、東洋発想のバランスを整える特徴とうまくリンクできたと思います。また、『雪肌精』で使用しているハトムギエキスを製造する過程で発生する「ハトムギのもみ殻」をパッケージに用いることにより、ブランド内でエシカルな取り組みが果たせました。「ハトムギのもみ殻」を入れた樹脂を成形するとハトムギの殻が焼けて樹脂の色自体が褐色に変色します。その特性を活かしながら、特徴的な造形を成立させるのはかなり難易度の高いチャレンジであり、開発にご協力いただいた仕入れ先様・各部門の皆様なしでは成し遂げられなかったプロダクトです。ご協力いただいた関係各所の皆様に感謝申し上げます。

iFデザインアワードについて

iFデザインアワードは、1954年以来、国際的に権威のあるデザインアワードのひとつとして、またiFロゴは優れたデザインの証として広く認知されています。この賞は、「プロダクト」「パッケージ」「ブランディング＆コミュニケーション」「インテリア建築」「コンセプト」「サービス/システム＆プロセス」「建築」「UX(ユーザーエクスペリエンス)」「UI（ユーザーインターフェース）」の9つの分野で構成されています。すべての受賞デザインは、www.ifdesign.com(https://ifdesign.com/ja/) で公開されています。

『雪肌精』ブランドについて

『雪肌精』は、透明感のある肌に導く和漢植物エキス配合の化粧水として1985年に誕生、その確かな肌効果と使い心地の良さから、世界中のお客さまに支持されています。「あなたが美しくなると、地球も美しくなる。」というブランドメッセージのもと2009年からは売上の一部を環境保全活動に役立てる、雪肌精「SAVE the BLUE」プロジェクトをスタートする等、サステナビリティ推進活動にも長年にわたり取り組んでいます。現在、『雪肌精』は15の国と地域（日本、中国、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ミャンマー、カンボジア、ベトナム、アメリカ、カナダ、スペイン）で展開しています。

◇雪肌精 ブランドサイト： https://sekkisei.jp/

「雪肌精BLUE」について

「雪肌精ＢＬＵＥ」は、『雪肌精』の原点である「東洋発想」をもとに、美しさのめぐりに着目し一人ひとりの肌質や体質にあったアプローチで肌・からだ・心のバランスを整えるサポートをするホリスティックケアシリーズです。和漢植物成分や日本産の自然素材を配合した商品ラインナップ、精油の香りによるメディテーション、独自のカウンセリングを通じて、お客さまの肌・からだ・心に寄り添い、毎日がしなやかに美しくめぐるホリスティックなビューティ体験を提供します。現在、「雪肌精BLUE」は10の国と地域（日本、中国、韓国、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フランス、スペイン）で展開しています。

◇リリース：https://corp.kose.co.jp/ja/news/9140/