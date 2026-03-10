関東有数 2,500本の桜が咲き誇る「さがみ湖桜まつり」3/20(金・祝)～4/19(日)開催

写真拡大 (全20枚)

富士急行株式会社


　首都圏から車で約50分、豊かな森に囲まれたアドベンチャーリゾート「さがみ湖MORI MORI」（神奈川県相模原市）では、2026年3月20日（金・祝）から4月19日（日）まで、関東最大級の約2,500本の桜が咲き誇る「さがみ湖桜まつり」を開催します。



　園内では、昨年オープンの全長100mコースを桜並木の中へ一気に滑り降りる「マジカルウェーブ」や満開の桜を眼下に感じながら標高370mの空中を爽快に漕ぎ進む「青空ペダル」、そして桜の枝とほぼ同じ高さで木々のあいだを飛び移る空中アスレチック「天狗道場」など、スリル満点のアトラクションが目白押しです。まさに遊園地ならではの「絶景×スリル」を堪能できます。


日暮れ後は、600万球のイルミネーションに照らされた夜桜が幻想的に輝く「夜桜イルミリオン」をお楽しみいただけます。さらに、3月20日（金祝）、21日（土）の２夜限定で、イルミネーションとシャボン玉が織り成す「ナイトバブルショー」も開催いたします。また、和傘をあしらった野点スポットでは、梅や桜を愛でながら贅沢なひとときをお過ごしいただけます。レストラン「ワイルドダイニング」では桜をモチーフにしたワンハンドフードをご提供。隣接する「ワイルドクッキングガーデン」のウッドデッキでは、満開の桜を背景にお花見バーベキューもお楽しみいただけます。



　都心よりやや遅れて桜が咲き始めるさがみ湖MORI MORIで、日中から夜まで春を存分に楽しめる「さがみ湖桜まつり」にぜひご期待ください。


「さがみ湖桜まつり」開催概要


開催期間


2026年3月20日(金・祝)～4月19日(日)


WEBサイト


https://www.sagamiko-resort.jp/sakura/



2,500本の桜に囲まれて楽しむ「絶景お花見アトラクション」



　昨年オープンの全長100mコースを桜並木の中へ一気に滑り降りる「マジカルウェーブ」と、満開の桜を眼下に感じながら標高370mの空中を爽快に漕ぎ進む「青空ペダル」は、本年注目の「絶景お花見アトラクション」です。


　さらに、桜の枝とほぼ同じ高さで木々のあいだを飛び移る空中アスレチック「天狗道場」や、標高370ｍの山頂にそびえる絶叫吊り橋「風天」、巨大アスレチック「マッスルモンスター」など、桜の中で体験できるアスレチックを多数ご用意しております。このほかにも、桜や桃、レンギョウ、山吹などが彩る景色を楽しめる「ペアリフト」や、桜舞うコースを駆け抜ける「F-1カート」、桜の木の中を通るサイクル型アトラクション「スカイライダー」など、この時期ならではの「絶景お花見アトラクション」が盛りだくさんです。


※「天狗道場」は、4月12日（日）までの土日祝日限定営業です。



マジカルウェーブ

青空ペダル


天狗道場


絶叫吊り橋「風天」

マッスルモンスター


ペアリフト

F-1カート


スカイライダー

極楽パイロット


「和傘の野点＆桜ドーム」春のフォトスポット登場






　傘が彩る、優美な和の雰囲気あふれる野点（のだて）フォトスポットが登場します。レストラン「ワイルドダイニング」の限定桜フードをテイクアウトし、梅や桜を眺めながら味わえる“お花見時間”もお楽しみください。さらに、大輪の桜をイメージしたペーパーフラワーを散りばめたドーム型フォトスポットも新登場。華やかな空間で、春らしい一枚を残せます。



桜の時期だけ楽しめる「夜桜イルミネーション」で幻想的な光景を。





　5月10日(日)まで、関東三大イルミネーションに認定された「さがみ湖イルミリオン」を開催中です。桜開花時期は、600万球のイルミネーションにライトアップされた夜桜が幻想的に輝く「夜桜イルミネーション」を楽しめます。


さがみ湖イルミリオン開催期間


2026年5月10日(日)まで開催　


※休園日あり



高さ20ｍのはしご車イルミネーションショー「はしご車☆吊リーshow」が春仕様に



　本物のはしご車で開催中の、世界初のダイナミックツリーイルミネーションショー「はしご車☆吊リーshow」が、桜吹雪を思わせる華やかな演出へと進化します。


ツリー完成後に1時間あたり2回実施していた光の演出は、1時間あたり4回へとスケールアップ。満開の桜を思わせるきらめきが、夜空を鮮やかに彩ります。



幻想的なシャボン玉との融合、ナイトバブルショー開催




バブルアーティストチーム「バブルワークス」がお届けする特別イベントです。音楽に合わせてイルミネーションに照らされたシャボン玉が夜空を舞うショーは圧巻です。


開催日


2026年3月20日(金・祝)、3月21日(土)


昨年の様子［YouTube］


https://www.youtube.com/shorts/oTJQGIpUZ9o


ナイトバブルショーとは


https://bubble-works.net/night-bubble-show/





レストラン「ワイルドダイニング」では桜がテーマの限定フードメニューが登場



レストラン「ワイルドダイニング」では、桜をテーマにした限定メニューを販売します。大きな窓から春の景色を眺めながらゆったり味わえるほか、テイクアウトして園内のフォトスポットで春のひとときを楽しむのもおすすめです。



レストラン「ワイルドダイニング

「桜舞うスイーツドーナツ串」

関東最大級のBBQ場 ワイルドクッキングガーデンで、桜に囲まれた贅沢お花見BBQ




桜をバックにお花見BBQ

特別メニュー「春爛漫BBQ」

　関東最大級のバーベキュー場「ワイルドクッキングガーデン」では、通常は宿泊者専用の、桜に囲まれた開放的なプライベートデッキを特別に開放。ウッドデッキで満開の桜をバックにお花見バーベキューをお楽しみいただけます。


期間


2026年3月16日（月）～4月19日（日）


料金


4,000円（大人・小人共通）


内容


特別メニュー「春爛漫BBQ」


牛カルビ・豚串・鶏串・豚バラ団子串・野菜セット（にんじん、ポテト、ブロッコリー）・燻製セット（カマンベールチーズ、ブルスト、煮卵・焼きそば・ドーナツ串）


「さがみ湖温泉 うるり」



　隣接する「さがみ湖温泉 うるり」では、3月20日（金・祝）～22日（日）の期間、露天の高濃度炭酸泉にて「さくら風呂」をお楽しみいただけます。桜色に染まる湯とほのかな桜の香りに包まれながら、心ほどける癒やしのひとときを過ごせます。さらに、お食事処には春の味覚を楽しめる季節限定メニューも登場します。



展望 高濃度炭酸泉風呂

桜舞う濃厚抹茶ぷりん

関東三大イルミネーション「さがみ湖イルミリオン」



◆2018年～「関東三大イルミネーション」認定


2025年度「International Illumination Award」イルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞2位




今年で17回目となる「さがみ湖イルミリオン」は、


都心から約50分という立地でありながら広大な土地と斜面の高低差を活かし、大自然と一体となった光の絶景を万切るできる関東最大級600万球のイルミネーションイベントで、2018年より「関東三大イルミネーション」に認定されています。また2025年11月11日（火）に開催された「International Illumination Award」授与式において、イルミネーションイベント部門 優秀エンタテイメント賞2位を獲得いたしました。


「さがみ湖MORI MORI」営業概要


営業時間


平日10：00～20：00


休日9：30～20：30


※夕方から、さがみ湖イルミリオンを開催しております。


2026年3月13日(金)～4月5日(日)の期間、毎日営業。


2026年4月6日(月)以降は、土日祝のみ営業。


※営業時間は日により異なります。WEBサイトをご確認ください。


料金


入園料


大人2,000円～、小人/シニア1,300円～、ペット(犬)1,000円(2頭目以降500円)


フリーパス


大人 4,700円～、小人/シニア3,700 円～、ペット(犬)2,000円


ナイトフリーパス


大人3,000円～、小人/シニア2,400円～、ペット(犬)1,500円


※小人は3歳～小学生以下、シニアは65歳以上


※料金は時期により異なります。


※16時からリフト乗車料金が無料です。


※ナイトフリーパスは14時から販売します。


交通


お車の場合


・中央自動車道相模湖東出口から約 7 分


・圏央道相模原ICから約15分､圏央道高尾山ICから約 20分


電車の場合


・JR中央本線相模湖駅から三ヶ木行きバスで約8分


・JR 横浜線橋本駅（三ヶ木バスターミナル乗換え）相模湖駅行き約 50 分


いずれも「さがみ湖MORIMORI前」下車


お問い合わせ


さがみ湖MORI MORI


TEL　0570-037-353(#)



会社概要

社名


相模湖リゾート株式会社


代表者


鈴木　康弘


設立


2006年12月22日


所在地


神奈川県相模原市緑区若柳1634番地


事業内容


レジャー・サービス業


公式HP


https://www.sagamiko-resort.jp/