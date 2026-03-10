皆さまに後押しいただき決定したVSE展示、いよいよ　３月１９日から展示記念企画「VSE -声がつなぐロマンスカーの記憶-」を実施

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社が運営するロマンスカーミュージアム（所在地：神奈川県海老名市 館長： 吉久 治朗）は、2026年3月19日（木）、ロマンスカー・VSE（50000形）の展示を開始します。また、同日から2026年8月24日（月）まで、これを記念した企画「VSE -声がつなぐロマンスカーの記憶-」を実施します。これは、設計や運行に携わった人の「声」や、記録に残らなかったVSEの「記憶」を紹介し、初めてVSEに触れる方にもその魅力を感じていただけるものです。

搬入を終え、展示開始の時を待つVSE

常設展示するVSEは、2階に運転席を備える展望車両です。駅ホームと同じ高さのデッキを新たに設え、車両中央にある乗降扉、連結部にある車掌室の2箇所から出入りすることができます。同車の特長であるドーム型の天井や風景を楽しめるよう進行方向に対して角度をつけた座席のほか、車掌用機器を間近にご覧いただけます。

原寸大図面展示（イメージ）

展示記念企画の目玉は「原寸大図面展示」です。車両の設計図（断面）を原寸大に引き伸ばし近くの壁へ設え、先頭車両の構造やデザインを解説します。床下や天井裏、運転席の作りまでを実車と見比べながらお楽しみいただけます。

体験型イベントとしてご用意する「VSE乗務員体験ツアー」は、1日4組（各組5名まで）に、VSEを貸切にしたツアーをお楽しみいただけるものです。車掌室でアナウンスやドア開閉ボタンの操作を体験いただけるほか、2階運転席では運転士視点も味わっていただけます。また、お子さまには、ロマンスカー乗務員が着用していた制服のレプリカもご用意し、皆さまの「やってみたい！」を叶えるツアーとして、ご家族やご友人同士でもご参加いただけます。

このほか、少し専門的な内容でお届けするのは「学芸員解説ツアー」です。学芸員がVSEの歴史や車両構造とともに、車内の空間づくりや内装のディテールに込められた意図を解説し、車両に刻まれたVSEの記憶に触れていただけたらと考えます。

今後も皆さまの声を大切にして、大人も子どもも何度でも楽しめるミュージアムを目指すとともに、ロマンスカーの魅力を次世代につないでいく取り組みを進めてまいります。

本件の概要は下記のとおりです。

記

１．ロマンスカー・VSE（50000形）の展示

VSEの特長である展望席とその上にある運転室、連結部付近に車掌室がある展望車両50001号車（10号車）を展示します。展示に向け、塗装し直した真っ白な車体のVSEをお楽しみいただけます。また、駅ホームと同じ高さのデッキも新たに設え、車内外を気軽に行き来いただけます。

展示開始

2026年3月19日（木）10：00

展示場所

ロマンスカーギャラリー

※入館料のみでご覧いただけます

※2026年3月19日（木）～31日（火）は、先着順にお並びいただき5分ごとの完全入替制で車内にご案内します

※4月1日（水）以降の見学方法については、ホームページでお知らせします

2．VSE展示記念企画「VSE -声がつなぐロマンスカーの記憶-」

⑴ 原寸大図面展示

⑴ 原寸大図面展示

本企画の目玉は「原寸大図面展示」です。

⑵ パネル展示

車両開発の経緯や背景、設計に込められた想い、そして誕生から運行終了に至るまでの物語を、 関わった人の「声」を通じてVSEを紹介する特別展示です。展示開始時点ではVSEの運行に携わった整備士や乗務員の声を紹介するほか、デザインを手がけた岡部憲明 氏の声なども順次追加します。

⑶ メッセージ展示

定期運行終了時に頂戴したお客さまのメッセージを展示するとともに、新たなメッセージを募集して、これを展示します。お客さまの声でVSEの記憶をたどるとともに、これからの記憶も紡いでいきます。

⑴～⑶

展示期間

2026年3月19日（木）～8月24日（月）

展示場所

ロマンスカーギャラリー

⑴、⑵

展示協力

岡部憲明アーキテクチャーネットワーク

※入館料のみでご覧いただけます

⑷ VSE乗務員体験ツアー

アナウンスやドア開閉ボタンの操作を体験いただけるほか、２階運転席で運転士視点を味わっていただけます。また、お子さまにはロマンスカー乗務員が着用していたレプリカの制服もご用意するなど、皆さまの「やってみたい！」を叶えるツアーで、ご家族やご友人同士でもご参加いただけます。

開催日

2026年5月10日（日）、14日（木）、17日（日）、21日（木）、24日（日）、28日（木）

開催時間

１.16：00～16：30 ２.16：30～17：00

開催場所

ロマンスカーギャラリー VSE（50000形）車内

定 員

各回2組（1組につき5名まで参加可能）

料 金

1組3,500円（税込）

お申し込み

スマートフォンアプリ「EＭot」

WEBサイト「EMotオンラインチケット」

VSE乗務員体験ツアー（イメージ）

※別途入館料が必要です

※4月8日（水）12：30～お申し込みを受け付けます

※6月以降の開催については、ホームページでお知らせします

⑸ 学芸員解説ツアー

学芸員がVSEの歴史や車両構造とともに、車内の空間づくりや内装のディテールに込められた意図を解説します。VSEの魅力や、誕生から運行終了までの物語を探求するツアーです。

開催日

2026年5月10日（日）、17日（日）、24日（日）

開催時間

9：30～10：00

開催場所

ロマンスカーギャラリー VSE（50000形）車内

定 員

各回10名

料 金

1,000円（税込）

お申し込み

スマートフォンアプリ「EＭot」

WEBサイト「EMotオンラインチケット」

学芸員解説ツアー（イメージ）

※別途入館料が必要です

※4月8日（水）12：30～お申し込みを受け付けます

※6月以降の開催については、ホームページでお知らせします

⑹ 閉館後貸切撮影会

VSE展示初日の閉館後にロマンスカーギャラリーで実施する特別な撮影会です。通常のフォトプランに比べ、2倍の撮影時間としVSE運転席にも特別にご案内するほか、照明の調整として昼・夜モードの切り替えをするなど、さまざまな表情を時間をかけて撮影いただけます。また、本撮影会のためだけに制作したノベルティ「VSEアクリルスタンド」もお渡しします。

※ VSEに限らず、ギャラリー内すべての車両を撮影いただけます

開催日

2026年3月19日（木）

開催時間

１.17：45～19：45 ２.20：00～22：00

開催場所

ロマンスカーギャラリー

定 員

各回10名

参加費

50,000円（税込）

お申し込み

WEBサイト「小田急ONE」からお申し込みいただけます（https://one-odakyu.com/events/2026031901）

夜モードのロマンスカーギャラリー

※参加費に入館料が含まれます

※3月11日（水）12：30～お申し込みを受け付けます

３．VSE展示開始記念グッズの発売

展示開始を記念して、日常使いにも便利なサイズのVSEデザインのトートバッグや6車種となった展示車両が並ぶデザインのクリアファイル、VSEデザインの「鉄博印」などを発売します。なお、鉄博印のデザインは、展示開始のお祝いと春をイメージしています。３月中は、VSE付近に設ける特設会場で販売、以降は館内物販エリア等で販売します。

発売日

2026年3月19日（木）

販売箇所

３月中はVSE付近に設ける特設会場で販売（10：00～16：30）

４月以降は、館内物販エリア等で販売

販売商品

トートバッグ（HiSE・VSE・RSE） 2,000円

クリアファイル（ロマンスカー6車種） 300円

鉄博印～VSE（50000形）切り絵ver.～ 800円

記念缶バッジ 500円

（いずれも税込、鉄博印のみ250枚限定）

トートバッグクリアファイル鉄博印～VSE（50000形）切り絵ver.～

以 上