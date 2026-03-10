【飛騨高山・岐阜県高山市】「あゝ野麦峠」デジタルリマスター版　飛騨高山特別上映会　　≪同時開催≫　沖野　清「野麦峠を越えた女工たち」展　開催

高山市

昭和54年に全国一斉上映された同映画を最新のデジタル技術による鮮明な画像、音響に蘇った作品を地元の皆様にご覧いただくものです。

あわせて「野麦峠を越えた女工たち」展として、当時の女性たちの姿を描いた沖野清氏の作品展を開催します。

野麦峠は、高山市と長野県松本市の県境に位置し、かつての飛騨街道の難所として知られています。明治～大正期には、雪深い冬場に命がけで越えたこの峠は、飛騨の娘たちが長野の製糸工場へ稼ぎに出る「女工哀史」の舞台となり、歴史的にも重要なスポットです。

今回の映画上映と絵画展は、歴史的な野麦峠を広く知っていただき、地域の歴史を後世に伝えることを目的としています。また、毎年5月に開催される「野麦峠まつり」では、旧野麦峠を当時の女工姿の行列など、地域間（松本市奈川・高山市高根町）の交流や観光振興を図るものとなっています。

なお、今年の「野麦峠まつり」は、5月24日（日）開催予定となっており、今回の映画上映などは、「野麦峠まつり」の一環ともなっています。

また、1月13日には「あゝ野麦峠、殖産興業を支え近代化の礎となった製糸工女の故郷飛騨への道」として労働遺産に認定され、関心も高まっております。

〇「あゝ野麦峠」デジタルリマスター版 飛騨高山上映会

開催日 令和8年4月12日（日）

開催時間 午前の部 10：00～ 午後の部 14：00～

開催場所 高山市民文化会館小ホール

所在地 高山市昭和町1丁目188-1

お問い合わせ先 飛騨高根観光協会（0577-59-3131）

※すでに今回の映画チケットは完売しました。

〇沖野清「野麦峠を越えた女工たち」展

開催日 令和8年4月11日（土）、12日（日）

開催場所 高山市民文化会館 2-6展示室

沖野清氏は、1978(昭和53)年から「野麦峠シリーズ」の連作に取り組まれた。

今回は、明治時代の飛騨の少女たちの歴史を描いた作品を展示します。

〇第44回 「野麦峠まつり」

開催日 令和8年5月24日（日）11:00～14:00

開催場所 野麦峠お助け小屋周辺（高山市高根町野麦峠）

【本件に関する問い合わせ】

■飛騨高根観光協会

メールアドレス : info@hidatakane.com

電話 0577-59-3131

■高山市高根支所地域振興課

住所：〒509-3411 岐阜県高山市高根町上ヶ洞481

電話：0577-59-2211 FAX：0577-59-2555

メールアドレス：takane.chiikishinkou@city.takayama.lg.jp