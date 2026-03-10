「病院DXアワード2026」Contrea株式会社「MediOS」が大賞に決定。入院前や術前説明のデジタル化で、医療現場のDXを最も前進させた革新的ソリューションとして表彰。

RX Japan合同会社

2026年3月10日（火）、インテックス大阪で開催中の「メディカルジャパン大阪」にて、「病院DXアワード2026」最終審査会を実施しました。現場視点のUI/UX、導入病院での成果などの観点で選考した結果、本年度の大賞は、Contrea株式会社の「MediOS」に決定しました。

■ 病院DXアワードとは

病院DXアワードは、CBホールディングスが運営する医療・介護経営者向けニュースメディア「CBnews」が主催する、病院のデジタルトランスフォーメーション（DX）に貢献する製品・サービスの開発企業を表彰する式典です。2025年に初開催し、今年で2回目の開催となります。

これからの人口減少社会に向けてＤＸによる生産性向上は必須であるものの、他業界に比べ病院のＤＸは遅れています。本アワードが介在することで、より良い製品・サービスを開発する企業とＤＸに課題を抱える病院の橋渡しとなり、病院のＤＸを推進することを目指します。

本アワードには、全国から13社のDX製品・サービスがエントリーし、事前審査を経て優秀賞 6社が選出済み。本日3月10日（火）に、インテックス大阪で開催中の「メディカルジャパン大阪（主催：RX Japan合同会社）」にて、優秀賞受賞企業と導入事例病院がプレゼンテーションを行い、審査員による審査と来場者投票によって大賞が決定しました。

■ 大賞受賞企業・製品

＜大賞：Contrea株式会社「MediOS」＞

・医療者と患者のやり取りを支援する 医療用プラットフォーム

・入院前や術前の説明に必要な様々な工程を、包括的にデジタル化

・動画上で専門用語をタップすると、その場で解説が表示される機能も搭載

【大賞受賞の決め手】

以下の観点で、審査員および来場者から最も高い評価を得ました。

・課題設定の的確さ：医療現場の本質的な課題を正確に捉えていた

・現場視点のUI/UX：ユーザーの使用場面が明確に想定され、直感的に使える設計

・導入病院での成果：導入後の業務効率化や負担軽減が定量的に示されていた

・サポート体制：導入後の運用を見据えた手厚い支援

・技術的独自性：AI・IoT などの先進技術と医療現場ニーズの高い融合度

さらに、導入事例病院から「導入後1か月という短期間で効果が見えた」「人件費削減や業務効率化の向上に寄与している」といった声があり、大賞決定への大きな後押しとなりました。

■ 優秀賞受賞企業・製品

＜株式会社Albatrus「Medcloud 紹介状クラウド」＞

・逆紹介・返書業務のアナログ負担を大幅削減

・医療機関間の紹介状のやり取りをクラウド化

＜ウィーメックス株式会社「Teladoc HEALTH」＞

・いつでもどこでもつながるリアルタイム遠隔医療システム

・専門医不足地域のみならず、救急現場、ICU・HCU、脳死判断・臓器提供判断時なども対応

＜株式会社キーエンス「AI/ナビ搭載 業務自動化RPA RKシリーズ」＞

・医療事務や看護師、医師が抱える膨大なPC作業の自動化を推進

・“IT技術者に頼らずに自ら自動化”できる操作性が特徴

＜セコム医療システム株式会社「セコムSMASH」＞

・データを活用し、医療の質向上と経営改革を支援

・部門を超えて活用が可能な、経営改革を進めるツール

＜ボイット株式会社「VOYT CONNECT」＞

・AI搭載インカムアプリによる、院内コミュニケーション効率化支援

・現場業務の効率化とチーム医療の質向上を支える

■ 審査員総評

審査員は総評として、「「患者タスクシェア」という新しいワードが印象的だった。」とコメント。

また、病院側の視点だけでなく、患者視点でわかりやすいサービスである点も評価につながりました。

《「病院DXアワード 2026」最終審査および表彰式の様子》

【開催概要】

病院ＤＸアワード2026 最終審査・大賞決定・表彰式

日程：2026年3月10日（火） 10:00～12:00

会場：インテックス大阪 メディカルジャパン会場内

主催：株式会社ＣＢホールディングス

WEBページ：https://www.cbnews.jp/hospital-dx-award/index.html

