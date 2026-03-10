「病院DXアワード2026」Contrea株式会社「MediOS」が大賞に決定。入院前や術前説明のデジタル化で、医療現場のDXを最も前進させた革新的ソリューションとして表彰。
2026年3月10日（火）、インテックス大阪で開催中の「メディカルジャパン大阪」にて、「病院DXアワード2026」最終審査会を実施しました。現場視点のUI/UX、導入病院での成果などの観点で選考した結果、本年度の大賞は、Contrea株式会社の「MediOS」に決定しました。
■ 病院DXアワードとは
病院DXアワードは、CBホールディングスが運営する医療・介護経営者向けニュースメディア「CBnews」が主催する、病院のデジタルトランスフォーメーション（DX）に貢献する製品・サービスの開発企業を表彰する式典です。2025年に初開催し、今年で2回目の開催となります。
これからの人口減少社会に向けてＤＸによる生産性向上は必須であるものの、他業界に比べ病院のＤＸは遅れています。本アワードが介在することで、より良い製品・サービスを開発する企業とＤＸに課題を抱える病院の橋渡しとなり、病院のＤＸを推進することを目指します。
本アワードには、全国から13社のDX製品・サービスがエントリーし、事前審査を経て優秀賞 6社が選出済み。本日3月10日（火）に、インテックス大阪で開催中の「メディカルジャパン大阪（主催：RX Japan合同会社）」にて、優秀賞受賞企業と導入事例病院がプレゼンテーションを行い、審査員による審査と来場者投票によって大賞が決定しました。
■ 大賞受賞企業・製品
＜大賞：Contrea株式会社「MediOS」＞
・医療者と患者のやり取りを支援する 医療用プラットフォーム
・入院前や術前の説明に必要な様々な工程を、包括的にデジタル化
・動画上で専門用語をタップすると、その場で解説が表示される機能も搭載
【大賞受賞の決め手】
以下の観点で、審査員および来場者から最も高い評価を得ました。
・課題設定の的確さ：医療現場の本質的な課題を正確に捉えていた
・現場視点のUI/UX：ユーザーの使用場面が明確に想定され、直感的に使える設計
・導入病院での成果：導入後の業務効率化や負担軽減が定量的に示されていた
・サポート体制：導入後の運用を見据えた手厚い支援
・技術的独自性：AI・IoT などの先進技術と医療現場ニーズの高い融合度
さらに、導入事例病院から「導入後1か月という短期間で効果が見えた」「人件費削減や業務効率化の向上に寄与している」といった声があり、大賞決定への大きな後押しとなりました。
■ 優秀賞受賞企業・製品
＜株式会社Albatrus「Medcloud 紹介状クラウド」＞
・逆紹介・返書業務のアナログ負担を大幅削減
・医療機関間の紹介状のやり取りをクラウド化
＜ウィーメックス株式会社「Teladoc HEALTH」＞
・いつでもどこでもつながるリアルタイム遠隔医療システム
・専門医不足地域のみならず、救急現場、ICU・HCU、脳死判断・臓器提供判断時なども対応
＜株式会社キーエンス「AI/ナビ搭載 業務自動化RPA RKシリーズ」＞
・医療事務や看護師、医師が抱える膨大なPC作業の自動化を推進
・“IT技術者に頼らずに自ら自動化”できる操作性が特徴
＜セコム医療システム株式会社「セコムSMASH」＞
・データを活用し、医療の質向上と経営改革を支援
・部門を超えて活用が可能な、経営改革を進めるツール
＜ボイット株式会社「VOYT CONNECT」＞
・AI搭載インカムアプリによる、院内コミュニケーション効率化支援
・現場業務の効率化とチーム医療の質向上を支える
■ 審査員総評
審査員は総評として、「「患者タスクシェア」という新しいワードが印象的だった。」とコメント。
また、病院側の視点だけでなく、患者視点でわかりやすいサービスである点も評価につながりました。
《「病院DXアワード 2026」最終審査および表彰式の様子》
【開催概要】
病院ＤＸアワード2026 最終審査・大賞決定・表彰式
日程：2026年3月10日（火） 10:00～12:00
会場：インテックス大阪 メディカルジャパン会場内
主催：株式会社ＣＢホールディングス
WEBページ：https://www.cbnews.jp/hospital-dx-award/index.html
【病院ＤＸアワードに関するお問い合わせ先】
株式会社ＣＢホールディングス ＣＢニュース編集部
病院ＤＸアワード運営事務局
〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目18-16 住友浜松町ビル5F
フリーダイヤル： 0120-988-161（平日9：00～17：00）
【本リリースに関するお問い合わせ先】
RX Japan合同会社
メディカル ジャパン (医療・介護・薬局 Week) 事務局
TEL：03-6739-4120 E-mail：medical.jp@rxglobal.com
メディカルジャパン大阪の詳細はこちら :
https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_0310_mj&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
RX Japan合同会社 について
【会社概要】
社名：RX Japan合同会社
本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階
代表執行役員社長：田中 岳志
事業内容：
●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）
●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）
設立：1986年8月
HP：https://www.rxjapan.jp/