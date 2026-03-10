フロリダを中心に米国南東部における空飛ぶクルマのエコシステム構築を加速

株式会社SkyDrive

「空飛ぶクルマ」（※1）の開発・製造・販売を行う株式会社SkyDrive（本社：愛知県豊田市、代表取締役CEO 福澤知浩、以下「SkyDrive」）は、米国フロリダ州を拠点に「空飛ぶクルマ」の機体販売とサービスを提供するAeroauto Global, Inc（本社：米国フロリダ州、以下「Aeroauto」）と、空飛ぶクルマ「SKYDRIVE（SkyDrive式SD-05型）」の購入に向けた基本合意書（LOI）を締結いたしました。これにより、8機の購入および具体的な価格・納品スケジュールの基本条件合意に至りました。

また、SAIフライト（以下「SAI」）（※2）との既存のパートナーシップをサウスカロライナ州（※3）からフロリダ州へ拡大することに合意しました。フロリダ州はSAIにとって米国における二番目の事業拠点です。AAM（次世代モビリティ）への注目が高まる同州において、SkyDriveは各社との連携を強化し、2028年の円滑なサービス開始を目指します。

本パートナーシップを通じて、SkyDriveは米国南東部、特に高い市場ポテンシャルを持つフロリダ州における事業基盤を拡大します。SkyDriveの空飛ぶクルマの開発の知見と、SAIの航空運航ノウハウ、そしてAeroautoの販売ネットワークを組み合わせることで、米国市場での拡大に向けた実行力を高めます。この相補的なパートナーシップは米国南東部全域における連携を深め、運航開始に向けた準備を加速させます。

現地時間、2026年3月9日（月）に米国アトランタ州で開催されたVIRTICON2026の会場での締結式の様子 ー 左からAeroauto Founder & CEO Sean Borman、SkyDrive 代表取締役CEO 福澤 知浩

■ 米国南東部を網羅する、戦略的ビジネス展開

SkyDriveは、「100年に一度のモビリティ革命を牽引する」をミッションに掲げ、空が日常的な移動手段として活用される未来の実現に向け、空飛ぶクルマを開発しています。米国における事業開発の重点エリアとして、航空産業の集積地である南東部でのネットワーク構築を推進しています。

すでに先行して自治体や空港とのエコシステム構築を進めているサウスカロライナ州に加え、今回、巨大な観光・ビジネス市場を持つフロリダ州のAeroautoと提携したことで、米国南東部を一気通貫で繋ぐ広域な事業ネットワークの土台が整いました。サウスカロライナで培ったエコシステムを、Aeroautoの強力な事業基盤を通じてフロリダへ拡張し、地域一帯の次世代移動インフラ構築をリードします。

フロリダ州マイアミビーチを飛行する「SKYDRIVE」のイメージ

■ Aeroautoとの今後の展望

今回の合意に基づき、Aeroautoは2028年に4機、2029年に4機の計8機を順次導入する予定です。世界初の空飛ぶクルマ専用のショールームを運営する同社と共に、米国で最も成長著しい南東部エリアにおいて、実用的な空飛ぶクルマの普及と社会実装を加速させてまいります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/38857/table/211_1_7786972800c9c59d733dcf30ccae4a49.jpg?v=202603100751 ]

■ 各社コメント

株式会社SkyDrive 代表取締役CEO 福澤 知浩

米国市場において、サウスカロライナでの拠点設立から始まり、今回フロリダを拠点とするAeroautoという強力なパートナーを迎えられたことを大変嬉しく思います。SkyDriveは、米国現地で既に機能し始めているサプライチェーンや販売ネットワークといった具体的な事業基盤に注力しています。2025年の大阪・関西万博と大阪港、2026年の東京デモフライトの成功を弾みに、2028年以降、サウスカロライナやフロリダをはじめとする米国南東部での市場展開を、米国のパートナー企業と共に推進してまいります。

Aeroauto Global, Inc Founder & CEO Sean Borman

フロリダ州は、空飛ぶクルマ（次世代航空モビリティ）を導入する場所として、世界で最も魅力的な市場の一つです。SkyDriveとの提携により、最先端の機体開発、運航のノウハウ、そして離着陸場などのインフラ整備という、事業に必要なすべてのピースが揃いました。私たちはAeroautoの販売プラットフォームや地域とのネットワークを活かし、フロリダ州と米国南東部において、空飛ぶクルマが当たり前に離着陸できる『空の玄関口』を構築していきます。SkyDriveおよびSAI Flight Servicesと力を合わせ、この新しい移動手段を皆さまの日常の一部にしていけることを非常に誇りに思います。

SAIフライト President Hunter Cuthbertson III

SAIフライトは、ここ数年フロリダ州における事業を拡大してまいりました。SkyDriveとの連携に加え、フロリダ州が次世代航空モビリティ（AAM）の導入において米国をリードしようとする姿勢を鑑み、今回のような戦略的パートナーシップの一翼を担えることを大変嬉しく思います。今後数年でAAMが現実のものとなる中で、私たちの顧客に新たなサービスを提供できることを非常に楽しみにしています。

■ Aero Autoについて

Aeroautoは、米国フロリダ州を拠点とし、空飛ぶクルマの商用化を加速させることを目指す次世代モビリティ企業です。世界初となる空飛ぶクルマ専門のショールームの運営と販売プラットフォームを運営していて、メーカー、運航事業者、インフラ事業者、そして利用者を一つのエコシステムでつなぐ役割を担っています。機体の販売・流通に加え、安全で拡張性の高い空の交通ネットワークを構築するために不可欠な、離着陸場（バーティポート）の開発支援、充電システムの整備、メンテナンス体制の確立、さらにはパイロット育成プログラムや運航パートナーシップの構築にも取り組んでいます。これらの活動を通じて、Aeroautoはフロリダ州および米国南東部における「空の玄関口」の構築を推進しています 。

https://aeroautosales.com

■ SAIフライトについて

SAIフライトは、米国サウスカロライナ州を拠点に展開するプライベート航空企業です。1940年代から続く3世代にわたる航空知識と豊富な経験を強みとし、安全性と誠実さを最優先に、顧客のニーズに合わせた上質な航空体験を提供しています。プライベートジェットチャーターをはじめ、専門的な知見に基づく機体管理、熟練パイロットによる運航サポート、さらには機体選定から購入までをフルサポートする航空機購入支援など、幅広い航空ソリューションを展開しています。

https://www.saiflight.com/

※1 空飛ぶクルマとは：電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段です。諸外国では、Advanced Air Mobility（AAM）や Urban Air Mobility（UAM）と呼ばれています。

引用元：国土交通省（令和6年4月付） https://www.mlit.go.jp/koku/content/001739488.pdf

※2 フライトサービスを提供するSAI Flight Services, Inc. と、メンテナンスを手がけるSAI Flight Support Inc.の2社を合わせて「SAIフライト」と呼んでいます。

※3 関連プレスリリース： https://skydrive.co.jp/archives/59977

※4 参考プレスリリース：

大阪・関西万博デモフライト：https://skydrive.co.jp/archives/64782 ／ https://skydrive.co.jp/archives/65240

大阪港デモフライト：https://skydrive2020.com/archives/66607

東京デモフライト：https://skydrive.co.jp/archives/68940／https://skydrive.co.jp/archives/69096

≪株式会社SkyDrive 概要≫

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/38857/table/211_2_d79bbde91d0b478f606f958ea612da03.jpg?v=202603100751 ]