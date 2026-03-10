“持ち運べる睡眠”「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」ゴールドウインが展開する「NEUTRALWORKS.」と共同開発を開始

株式会社NTT DXパートナー

株式会社コネル（代表取締役社長 出村 光世、東京都中央区、以下 Konel）と株式会社NTT DXパートナー(代表取締役社長 阿部 隆、東京都新宿区、以下NTT DXパートナー)は、株式会社ゴールドウイン(代表取締役社長CEO：渡辺 貴生、東京都港区、以下ゴールドウイン) が展開するウェルネスブランド「NEUTRALWORKS./ニュートラルワークス.(以下、NEUTRALWORKS.）※1」と、都市生活における休息の質を抜本的に変革するウェアラブル・リカバリーシステム「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM（ズズズンスリープアパレルシステム）※2」の製品化および社会実装に向けた共同開発契約を締結いたしました。

※1 NEUTRALWORKS．：ゴールドウインが展開する、ココロとカラダをニュートラルに整え、いつでも動き出せる状態へとサポートするウェルネスブランドhttps://www.neutralworks.jp/

※2 ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM ：指輪型デバイスなどのバイタルデータ取得機器から取得したデータに基づき、ウェアに内蔵された音響設備と照明設備が本人の状態に合わせて動作し、20分程度の分眠とその後の起床を自動的に促すシステム。NTT DXパートナーとKonelが開発し、2025年大阪・関西万博において展示発表・体験を提供 https://apparel.zzzn.jp/

国内での反響を受け2025年4月のミラノデザインウィークに出展し、Fuorisalone Award 2025のテクノロジー部門にてショートリストに選出https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000057032.html

1. 背景と目的：異業種融合による「睡眠の社会実装」

ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM

現代社会における「質の高い睡眠」へのニーズが高まる中、NTT DXパートナーは「ZZZN SLEEP APPREAL SYSTEM」のプロジェクトのオーナーとして、これまでスリープテックを活用した多角的な異業種連携を推進してきました。 一方、ゴールドウインは「NEUTRALWORKS.」などのブランドを通じて、人間のコンディショニングを支える高度なアパレル技術を蓄積してきました。 この両社の強みに、Konelの「感性と技術を繋ぐ体験設計」を掛け合わせることで、単なる衣類を超えた「自律的なリカバリーを促すシステムとしてのウェア」を開発する運びとなりました。経済産業省の「PHR（Personal Health Record）社会実装加速化事業」などで培われた知見を、「NEUTRALWORKS.」の製品開発プロセスに統合することで、科学的根拠に基づいた次世代のライフスタイル提案を加速させます。

２. 取り組みの概要と特長

ゴールドウインが展開するブランド「NEUTRALWORKS.」において、「都市生活者のリカバリー」をテーマに、NTT DXパートナーとKonelが行ってきたウェアラブルプロダクトや睡眠に関するプロトタイピング／実証活動の成果を基盤とした商品・サービスを開発していきます。本システムは、アパレル・テクノロジー・データサイエンスを高度に融合させた、これまでにない「体験型ウェア」です。

- 科学的根拠に基づく休息プロトコル（NTT DXパートナー） ：経済産業省の「PHR（Personal Health Record）社会実装加速化事業」などで培った知見を活用。入眠から起床までを最適に制御するアルゴリズムを提供。- 高度なコンディショニング・アパレル実装（ゴールドウイン） ：「NEUTRALWORKS.」が追求する「心身をニュートラルに整える」設計思想に基づき、遮音・遮光フードや体圧分散クッション、デバイス内蔵を可能にする精密な縫製・パターン技術を投入。- 感性にフィットするUXとコンテンツ（Konel） ：休息を「豊かな時間」へと昇華させるために、季節や環境に連動する楽曲コンテンツや、直感的な操作インターフェースのデザイン・開発を実施。

【各社の役割】

３. 今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/142312/table/31_1_2e857742789e3ea4bbd7dedc47365477.jpg?v=202603100651 ]

2026年12月に開催予定の「2027 FALL/WINTER ゴールドウイン総合展示会」にて、製品の最終仕様および販売価格等の詳細を正式発表し、先行受注を開始する予定です。3社は本取り組みを通じ、個人のリカバリーのみならず、宿泊施設や移動空間（航空・鉄道等）と連携したBtoB領域での睡眠ソリューション提供も見据え、日本発のスリープテック・イノベーションを世界へ発信してまいります。

4. 本件に関するお客さまからのお問い合わせ先

NTT DXパートナー スリープテック事業部

https://www.nttdxpn.co.jp/sleep/contact

NEUTRALWORKS. / ニュートラルワークス.

「GET YOU READY」をタグラインに、スポーツライフスタイルで24時間を過ごしたい人たちのココロとカラダをニュートラルに整え、新たな挑戦をサポートするウェルネスブランド。身体を動かし整えるためのプロダクトやサービスを展開し、より豊かなライフスタイルを提案している。

Konel

“Good Singularity” を掲げ、日本・ニューヨーク・ミラノを拠点に活動するクリエイティブカンパニー。いい未来の訪れをはやめるために、アートとテクノロジーを掛け合わせ、文化と発明の交差点となるプロジェクトをつくる。ブランディング、研究開発、新規事業支援のほか、イノベーションメディア “知財図鑑“を運営している。主な共創活動に、睡眠を持ち運ぶ「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM 」、人工筋肉を発展させた「無目的室 Morph inn 」、脳波買取センター「BWTC」、気象データからフードプリントする「サイバー和菓子」、下北沢を更新する街開発「ミカン下北」などがある。

https://konel.jp/

株式会社NTT DXパートナー

株式会社NTTDXパートナーは、NTT東日本グループがこれまで通信分野で培ってきた技術・ノウハウに加え、さまざまな企業との連携により、地域の企業や自治体の持つ可能性や魅力を最大限まで引き出し自走するための支援を「DX」という切り口から行う共創パートナー企業。

https://www.nttdxpn.co.jp/