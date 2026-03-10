３月２０日より「イオン 超！春トク祭り」開催

イオン株式会社

イオンリテールは３月２０日（金・祝）～３月３１日（火）まで、「イオン」「イオンスタイル」約３８０店舗にて、「超！春トク祭り」を開催します。また、イオンの公式通販「イオンスタイルオンライン」にて、店舗でのセールに先駆けて３月１３日（金）より、ネット限定先行セールを開催します。

春は季節の節目に合わせて、お客さまの購買行動が大きく動く時期であり、特に３月は気温の上昇とともに、心身ともに“春への移行モード”となり、衣料品の入れ替え、新生活への準備など、購買意欲が高まる傾向にあります。また２０２６年は、新たな物価上昇の規模は落ち着く一方、原材料高・資材高などの構造的要素を要因とした値上げが続き、“お得さ”と“納得感”のある買物を重視する傾向が強まり、セールへの期待値は例年以上に高まっています。

こうした中当社は、お客さまが“新しい季節を前向きに迎えるための準備”を始めるこのタイミングに高まる需要にお応えし、「超！春トク祭り」を開催します。

本セールでは、ＬＥＤ液晶テレビやスティッククリーナー、寝具など、春からの新生活で需要が高まる家電・日用品各種の「半額企画」を初開催します。また、洗剤やキッチン用品など、まとめ買い需要にお応えするよりどりセールを豊富にご用意します。

さらに、トップバリュの食品が最大１００％増量でお得な「増量企画」を実施するほか、この春値上がりする飲料などのカテゴリも含む、加工食品などが円引になる「アプリクーポン祭り」企画も実施します。

イオンスタイルオンラインでは３月１３日（金）より「ネット限定先行セール」を開催し、ＥＣ限定商品などを展開するほか、ほとんど全品１０％ＯＦＦになる割引クーポンも配布します。

【展開概要】

開催期間：２０２６年３月２０日（金・祝）～２０２６年３月３１日（火）

開催店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」約３８０店舗

対象品目：最大約８００品目※１

＜「超！春トク祭り」特設サイト＞https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/harutoku/

＜イオンスタイルオンライン＞https://aeonretail.com/Page/p-spring-sale.aspx

【店舗での展開商品 一例】

＜新生活応援企画！暮らしの品・日用品を“半額”や“まとめ買い”でおトクに＞

ＴＣＬ ６５ｖ型４Ｋ量子ドットMini ＬＥＤ液晶テレビ（65C6KS）＜先着５００点限り＞

本体１３５,８００円の品 レジにて半額 → 本体６７,９００円（税込７４,６９０円）

大画面・高画質・スマート機能搭載のＴＣＬのテレビ。ミニＬＥＤ＋量子ドットによる明るく色鮮やかな映像美を楽しめます。

ＳＨＡＲＰ プラズマクラスター 空気清浄機（FU-SC01-W）＜先着１,５００点限り＞

本体１４,８００円の品 レジにて半額 → 本体７,４００円（税込８,１４０円）

独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000搭載のコンパクトデザイン空気清浄機です。シンプルな操作ボタンで直感的に操作でき、お手入れも掃除機で吸い取るだけの簡単仕様です。

アイリスオーヤマ スティッククリーナー（SCD-18AEP3-W）＜先着１,０００点限り＞

本体１４,８００円の品 レジにて半額 → 本体７,４００円（税込８,１４０円）

壁際の取り逃しを防ぐ「きわまでヘッド」を搭載しています。スティックにもハンディにも使える２ＷＡＹ仕様で、１台で家中を隅々まで掃除できます。

ホームコーディ ペットボトルクーラー

本体１,４８０円の品 レジにて半額 → 本体 各７４０円（税込 各８１４円）

結露しにくく、保冷力を高める真空二重構造で、ペットボトルごと保冷して飲み頃の温度をキープできます。ストラップ付で持ち運びにも便利です。

ホームコーディ 洗える羽毛肌掛ふとん（シングルロング）

３月２０日（金・祝）限り

本体３,９８０円の品 レジにて半額 → 本体１,９９０円（税込２,１８９円）

吸放湿性のある羽毛を詰め物に使用しています。防ダニ加工（通過しにくい）、抗菌防臭加工（がわ生地裏側）、洗濯機で洗える（洗濯ネット使用）ため、清潔に使用できます。

■＜まとめ買いにおすすめ＞ 日用品・消耗品がおトク！

＜春のおでかけを楽しむファッションアイテム＞

■日差し対策

軽量はっ水パーカー

３月２０日（金・祝）～３月２５日（水）

本体２,９８０円の品 レジにて４００円引き→本体２,５８０円（税込２,８３８円）

ふわっと軽くてサッと羽織ることができるＵＶパーカーで、はっ水機能付きのため急な雨にも安心です。スポーツシーンにぴったりです。

トップバリュ 風に強い晴雨兼用折りたたみ傘

本体 各２,９８０円（税込 各３,２７８円）

風をしなやかに受け流す耐風仕様になっています。ＵＶ遮へい率９９.９％で紫外線対策、遮光性１００％で遮熱効果（生地使用）もあり涼しさをキープします。

■花粉対策

ＥＳＳＥＭＥ 花粉対策カラフルマンパー

３月２０日（金・祝）～３月２５日（水）

本体３,９８０円の品 レジにて２０％引き→本体３,１８４円（税込３,５０２.４０円※２）

花粉が付きにくい加工を施し、家庭で手洗い洗濯が出来る春のお出かけにぴったりのカラフルマンパーです。

ＴＶＣ

＜レディス＞コットン１００％ライトオンスデニムワイドパンツ

本体２,９８０円の品 レジにて４００円引き→本体２,５８０円（税込２,８３８円）

＜メンズ＞レギュラーフィットストレッチジーンズ

本体２,９８０円の品 レジにて２００円引き→本体２,７８０円（税込３,０５８円）

明るい印象の装いを楽しみたくなる春に向けて、素材やはき心地に

こだわったデニムパンツをお買得価格で取り揃えます。

ＬＩＺＤＡＹＳ トートバッグ 各種

メーカー希望小売本体価格１.２,３００円／２.３,５００円の品

レジにて２０％ＯＦＦ →１.本体１,８４０円（税込２,０２４円）／２.本体２,８００円（税込３,０８０円）

春らしくカジュアルコーデに合わせやすいキャンバスバッグです。仕切り付きで荷物を仕分けやすく、バッグの中を綺麗に保てます。

トップバリュ フロントオープンジッパーキャリー Ｓサイズ

本体１３,８００円の品 レジにて２０％ＯＦＦ →本体１１,０４０円（税込１２,１４４円）

荷物を素早く取り出しやすいフロントオープン仕様で、荷物が増えた時に便利な拡張機能と、不意な動き出しを防ぐストッパー付きの双輪キャスターを備えた、使いやすく、機能的なキャリーケースです。

＜春の集うシーンにおすすめのごちそうや家計応援企画をご用意＞

国産鶏使用 焼鳥串 各種１００円均一

３月２０日（金・祝）～３月２２日（日）・３月２７日（金）～３月３１日（火）

１本あたり 本体１００円（税込１０８円）

※パック販売の店舗では、２本２００円、４本４００円での販売となります。

国産鶏肉を使用し、国内で丁寧に串打ちして店内で香ばしく焼き上げた焼鳥串を１００円均一でご提供します。濃口醤油やたまり醤油の深みのあるこだわりの醤油だれ、肉の旨みを引き立てる本みりんに藻塩を使用した塩だれを絡めて焼き上げています。ねぎま・つくね・もも・皮・レバーなど、お好みの串を選んで購入できます。

国産黒毛和牛 均一企画＜サーロインステーキ用／ももステーキ用／ばらカルビ焼用（解凍）／かたローススライス＞

本体７９８円（税込８６１.８４円※２）

春のお祝いに特別感を添えてくれる黒毛和牛を均一価格でご提供。やわらかな旨みが節目を祝うひとときをいっそう華やかにしてくれます。

ａｓｃ認証 生アトランティックサーモン（養殖）刺身用＜チリ産ほか＞

１００ｇ当り 本体４９８円（税込５３７.８４円※２）

生ならではのとろけるような食感を楽しめる生アトランティックサーモンの刺身をお買得価格でご提供します。

春芽アスパラガス

１束 本体１９８円（税込２１３.８４円※２）

冬の間にたっぷり養分を蓄えた、柔らかく芯まで美味しい春芽（はるめ）アスパラガスをお楽しみいただけます。

まるか食品 ペヤングソースやきそば マシマシお肉＜イオン限定＞

本体１９８円（税込２１３.８４円※２）

昨年大好評だった「マシマシキャベツ」に代わり、お肉の内容量を１０ｇに増量して肉の存在感をアップさせた「マシマシお肉」をイオン限定で発売します。春の食欲が増すこの時期に、

いつも以上に食べ応えあるやきそばをお楽しみいただけます。

サッポロビール１５０周年 コラボデザイン缶＜イオン限定＞

黒ラベル ３５０ｍｌ 本体１８０円（税込１９８円）

ヱビスビール ３５０ｍｌ 本体１９８円（税込２１７.８０円※２）

イオン株式会社化１００年と、サッポロビール１５０周年を記念してコラボした「オリジナルデザイン缶」を販売します。

アサヒビール ＵＮＩ（ピーチレモネード／マスカットティーソーダ）＜イオン限定＞

各３５０ｍｌ 本体各１２８円（税込１４０.８０円※２）

様々な方が楽しく飲むことができて、ノンアルやジュースとは異なる高揚

感を味わうことができる、今市場に無い「１％ＲＴＤ」です。２缶並べると乾杯しているようなデザインにこだわっています。

■トップバリュの加工食品や惣菜が増量でおトク！！

■各種メーカー食料品が超！お得「イオンお買物アプリクーポン祭り」

「イオンお買物アプリ」にて、飲料や調味料などメーカー商品に使える円引きクーポンを配信する超！お得な生活応援企画を実施します。（地域により価格が異なる場合があります。クーポンによりご利用期間が異なります）

＜超！春トク祭り オリジナルグッズ＞

コジコジコラボ イオン限定オリジナルグッズ

発売日：３月２０日（金・祝）

価格帯：本体３９８円（税込４３７.８０円※２）～本体１,２８０円（税込１,４０８円）

品目数：３８品目

「コジコジ」とのコラボアイテム３８品目を販売します。クリアファイルやアクリルチャームなど、春からの新生活で思わず使いたくなるようなステーショナリーや雑貨を豊富にご用意しています。

＜イオンスタイルオンライン＞

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400177&psc=5&utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202603_10(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400177&psc=5&utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202603_10)

超！春トク祭り「チアパンダ」各種

超！春トク祭りを盛り上げるオリジナルキャラクター「チアパンダ」デザインの商品各種を販売します。

（一例）チアパンダ柄フリーザーバッグ Ｍ・Ｌ 本体２７８円（税込３０５.８０円※２）

【イオンスタイルオンライン ネット限定先行セール】

店舗でのセールを前に、家電や日用品などネット限定で購入いただけるお買得商品を多数取り揃えます。超！春トク祭りのネット限定先行セールでは、セール商品も含めた約５万点以上の商品に使える「ほとんど全品１０％ＯＦＦ」となる割引クーポンをご用意します。

実施期間：２０２６年３月１３日（金）１０：００～２０２６年３月１９日（木）９：５９まで

特設サイト：https://aeonretail.com/Page/p-pre-sale.aspx

■目玉商品一例

■超！お得なキャンペーン

■ほとんど全品１０％ＯＦＦクーポン配布

上記期間中、先行セール限定で、イオンスタイルオンラインで取り扱う衣料品や日用品などのアイテムが、セール価格の商品も含め「ほとんど全品」が１０％ ＯＦＦとなる超お得なクーポンを配布します。（一部対象外商品がございます。）

【「超！春トク祭り」キャンペーンについて】

■〔イオングループ合同企画〕 イオン 超！春トク祭りドリームキャンペーン

１.超！春トク祭り 「夢、叶えちゃいます！」 イオンドリームキャンペーン

日常のちょっとした夢から、あっと驚く大きな夢まで幅広く大募集します。ご応募の中から、イオンが１つの夢を本気で実現させます！「最高のお肉を限界まで食べたい！」「プロサッカー選手を目指して本格的な練習がしたい！」など、内容は自由です。何かが始まるこの季節、あなたの真っ直ぐな夢をイオンが全力で応援します！

応募期間：３月１０日（火）～３月３１日（火）

特設サイト：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/dream_campaign2/

２.超！春トク祭り 「８８０名さまに当たる！」イオンドリームキャンペーン

対象期間中イオングループ各店舗にて、税込５,０００円または税込３,０００円以上のお買上げレシート（合算可）を１口として、全６コースから選択し、専用サイトからキャンペーンに応募できます（スマホ限定）。当選者合計８８０（エイエイオー）名に、ドリームな体験や景品等を進呈します。

レシート対象期間：３月２０日（金・祝）～３月３１日（火）

応募期間：３月２０日（金・祝）～４月１２日（日）

対象店舗：イオングループ各店舗（下記サイトから確認できます）

特設サイト：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/dream_campaign/

景品の一例

■mojojojoコラボノベルティ プレゼント企画

「イオン」「イオンスタイル」 直営売場での税込３,０００円以上の当日レシートご提示で進呈します。５色のカラーバリエーションの中からランダムでお一人さま１つずつ進呈します。（お渡し後の交換はできません。無くなり次第終了となります）

〔第１弾〕３月２１（土）～なくなり次第終了

mojojojoコラボ チアパンダＢＩＧエコバッグ

〔第２弾〕３月２８（土）配布～なくなり次第終了

mojojojoコラボ チアパンダトラベルポーチ ３点セット

※１：店舗によって展開商品は異なり、取り扱いが無い場合があります。

※２：単品での購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

以上