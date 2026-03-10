【広報こもの３月号】特集は菰野町図書館「Let’s go to the library! ふらっと図書館わくわく時間。」

菰野町

今号の特集は 「Let’s go to the library! ふらっと図書館わくわく時間。」。

町民の知の拠点として親しまれている 菰野町図書館 の魅力を紹介しています。

特集：ふらっと立ち寄れる、わくわくする図書館

菰野町図書館は、平成20年の開館以来、地域の知の拠点として多くの町民に利用されています。

特集では、図書館の基本的な利用方法に加え、子どもから大人まで楽しめる多彩なイベントを紹介しています。

主な取り組み

・子ども司書講座・リトルライブラリアン

児童・生徒が図書館の仕事を体験できる人気企画

・絵本の読み聞かせ会

子どもの想像力を育み、親子の交流の場として親しまれるイベント

・スカベンジャーハント（謎解きゲーム）

図書館や本に関するクイズにチームで挑戦する参加型企画

・おとなのための朗読会

朗読アーティストによる、大人が物語の世界に浸ることができるイベント

これまで図書館に足を運ぶ機会が少なかった方にも、イベントをきっかけに気軽に訪れてもらえるよう、図書館の新たな楽しみ方を紹介しています。

菰野町チーム、町の部優勝

2月15日に開催された 第19回 美し国三重市町対抗駅伝 において、菰野町チームが 町の部で優勝。

2年ぶりとなる栄冠を手にした大会の様子を、写真とともに掲載しています。

菰野町70周年ロゴマークが決定

昭和32年（1957年）１月、当時の菰野町（現在の菰野・鵜川原・竹永地区）と朝明村（現在の朝上・千種地区）が合併し、今の菰野町となりました。令和８年度は菰野町が現在の姿となってから70年の記念の年です。そこで、町内唯一の高校である菰野高等学校の皆さんにご協力いただき、菰野町の町制施行70周年を記念するロゴマークを作成しました。

最優秀賞には 三重県立菰野高等学校3年・中村心美さん の作品が選ばれ、誌面では受賞コメントも紹介しています。

その他の主な掲載内容

- 町内イベント情報- 町政・地域の動き など

町政の現状や地域の出来事を分かりやすくお伝えしています。

「広報こもの」令和8年3月号は、菰野町図書館の魅力や地域のニュースなど、町の“今”を伝える内容となっています。ぜひご覧ください。

広報こもの３月号は、町内各所や公式ホームページで閲覧可能です。

WEB版 広報こもの令和8年3月号（NO.787 ）(https://www2.town.komono.mie.jp/www/contents/1772084753816/index.html)

広報紙配信アプリ「マチイロ(https://machiiro.town/lp/mie_komono)」

広報紙配信サイト「マイ広報紙(https://mykoho.jp/lg/243418/913962)」