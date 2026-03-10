生見愛瑠が柔らかな表情で魅了の表紙＆巻頭10P！ 麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名うい掲載の『FLASH』は3月10日(火)発売

１.生見愛瑠『FLASH』で柔らかな表情を見せた

株式会社光文社「週刊FLASH」3月10日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH生見愛瑠(C)光文社/週刊FLASH 写真◎東 京祐

モデルや俳優として活躍し、映画『君が最後に遺した歌』ではヒロインを熱演、活動の幅を広げ続ける生見愛瑠が3月10日発売の『FLASH』表紙＆巻頭に登場した。春を先取りしたような柔らかな日差しが降り注ぐ中で撮影されたグラビアが10ページにわたって展開されている。インタビューでは20日に公開される主演映画に対する姿勢を丁寧に語っている。

【プロフィール】

ぬくみめる 24歳 2002年3月6日生まれ 愛知県出身 ファッション誌『CanCam』専属モデルを務め、バラエティ番組での愛されキャラも人気。2021年に俳優デビューを果たし、以降多くの作品に出演、映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開予定）ではヒロインを演じている。そのほか最新情報は、公式Instagram(@meru_nukumi)にて



生見愛瑠(C)光文社/週刊FLASH 写真◎東 京祐

２.「ミスマガジン2022」麻倉瑞季が最強Ｉカップボディを『FLASH』で披露！

麻倉瑞季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

ド迫力のIカップボディを武器にグラビア界で躍進を遂げる「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季が『FLASH』に登場。抜群のプロポーションはもちろん、かつてなく艶っぽい表情も堪能できる新境地のグラビアとなっている。

【プロフィール】

あさくらみずき 23歳 2002年4月11日生まれ 長崎県出身 T150・B98(I)W62H90 2022年「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンに選ばれる。配信中のドラマ『恥じらい探偵』(FOD SHORT)に出演中。4月11日（土）に「麻倉瑞季生誕祭2026☆～私利私欲パーティー」が池袋LiveHouse monoにて開催。そのほか最新情報は、公式X、Instagramともに（@mizuki_asakura_）にて

麻倉瑞季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

麻倉瑞季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

３.“美しすぎる漫画家”穂波あみが『FLASH』セクシーグラビア見せた！

穂波あみ (C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

ほみなみあ名義で「ウルトラジャンプ」において作品連載中の漫画家・穂波あみが『FLASH』に登場。大胆なランジェリーグラビアを披露している。漫画とグラビア、異色の二刀流で躍進する彼女の艶姿を目に焼き付けてほしい。

【プロフィール】

ほなみあみ 6月10日生まれ 東京都出身 T160・B85W60H92 会社員として働きながらコスプレイヤー、イラストレーターとしても活動。「ウルトラジャンプ」（集英社）にて、ほみなみあ名義で『義母の愛はママならないっ！』を連載中。昨年、本誌にて初グラビアに挑戦し、話題に。そのほか最新情報は、公式X（@nam_man3）にて

穂波あみ (C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

穂波あみ (C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

４.待望の選抜復帰！SKE48青海ひな乃が『FLASH』でグラビア披露

青海ひな乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

昨年9月、グローバルユニット『Quadlips』を卒業しSKE48に復帰、この3月に待望の選抜復帰を果たした青海ひな乃。3月10日発売の『FLASH』でグラビアを披露している。インタビューでは『Quadlips』の活動拠点であるタイでの苦労や人の優しさに触れて心が動かされた経験について語っている。

【プロフィール】

あおうみひなの 25歳 2000年11月2日生まれ 愛知県出身 T163 2018年12月にSKE48第9期生オーディションに合格。30thシングル『絶対インスピレーション』ではシングル表題曲のセンターに選ばれるなど、SKE48の中心として活躍。2023年10月には48グループ初のグローバルユニット『Quadlips』に日本からのメンバーとして加入。2025年9月30日をもって同グループの活動を終了。10月1日よりSKE48としての活動を再開。36 thシングル『サンダルだぜ』で待望の選抜メンバーに復帰。そのほか最新情報は、公式X(@a_hinano_48)、Instagram（@aoumi_00）にて

青海ひな乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

５.斉藤優里が『FLASH』のグラビアページでダイタンに魅せた！

斉藤優里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎清田大介

トップライバーとして活躍中の元乃木坂46の斉藤優里。3月10日発売の『FLASH』に登場し、大胆な露出感と色香あふれる表情が印象的なグラビアを見せている。

【プロフィール】

さいとうゆうり 32歳 1993年7月20日生まれ 東京都出身 T157 2011年に乃木坂46の１期生オーディションに合格し、2012年デビュー。2019年に卒業し、現在はトップライバーとして活躍中。2025年に2nd写真集『とけちゃう』(tulle)を発売。映画『あの場所へ』では、映画初の主演を務めた。そのほか最新情報は公式Instagram（@yuuri_3ito）にて

斉藤優里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎清田大介

斉藤優里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎清田大介

６.田村愛美鈴『FLASH』で初ランジェリーグラビアに挑戦

田村愛美鈴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ

ガールズバンドアイドル「ザ・コインロッカーズ」の活動を経て、現在はソロで芸能活動をしている田村愛美鈴が『FLASH』に登場。6ページにわたり、自身では初めてとなるランジェリーグラビアを披露している。インタビューではスレンダーな印象とは裏腹に「ポテトチップスやラーメンが好き」という意外性も見せてくれた。

【プロフィール】

たむらあみり 25歳 2000年7月5日生まれ 埼玉県出身 T156・B77W57H84 AB型 趣味：韓国ドラマ・映画鑑賞、お菓子作り 特技：バスケットボール、キーボード 2018年12月、「ザ・コインロッカーズ」のメンバーとしてデビュー。2019年には1stシングル楽曲『憂鬱な空が好きなんだ』が『俺のスカートどこいった？』（日本テレビ系 ）の主題歌に起用される。2021年12月のラストライブを終えグループが解散した後、2022年6月から芸能活動を再開。そのほか最新情報は、公式X(@Amiri_Tamura)、公式Instagram（@amiri_tamura）にて

田村愛美鈴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ

田村愛美鈴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ田村愛美鈴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ

７.モデル＆新人パチンコライター！異色の二刀流・内藤沙季が『FLASH』グラビアに！

内藤沙季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎松田忠雄

2025年、Xで万バズを繰り返し話題となったパチンコライター・内藤沙季が『FLASH』に初登場。6ページにわたって水着＆ランジェリー姿を披露している。

パチンコライターになってからSNSに力を入れ出したという彼女、昨年の後半だけでフォロワーが200人程度から一気に２万５千人を突破するまでになった、注目の人物なのだ。インタビューではグラビアを始めたきっかけについて話している。

【プロフィール】

ないとうさき 31歳 1995年1月4日生まれ 神奈川県出身 T166・B74W58H84 A型 趣味：少女漫画を読むこと 特技：短距離走 雑誌『JELLY』の専属モデルを経て、ファッションモデルとして活躍。2025年の夏から「パチンコ必勝ガイド」の新人ライターとしても活動を開始した。長年B型だと思っていたが、血液検査の結果A型であることが判明した。そのほか最新情報は、公式X(@n_saki_official)、公式Instagram（@n.sakigram）にて

内藤沙季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎松田忠雄

内藤沙季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎松田忠雄

８.桜蔭高校・東京大学卒！東堂ともが『FLASH』で越えた一線！

東堂とも(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

グラビアアイドル・コスプレイヤーとして活動を続ける東堂ともが『FLASH』に登場。東堂といえば「桜蔭高校→東京大学」という歩みが話題になるが、本人は「この来歴はキャッチーで皆さんに覚えてもらいやすいので」とクールに語る。グラビアは袋とじの8ページに渡り、妖しくも艶やかさを放つ仕上がりとなっている。

【プロフィール】

とうどうとも 34歳 1991年9月3日生まれ 千葉県出身 T167・B85W60H89 桜蔭中学校・高校を経て2015年、東京大学文学部を卒業。現在はグラビアアイドル、コスプレイヤーとして活動。そのほか最新情報は、公式X(@tomooaty)、公式Instagram（@tomooaty）にて

東堂とも(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文



東堂とも(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

９.『FLASH』に豊田ルナが登場！オトナな眼差しで魅惑

豊田ルナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

「ミスマガジン2019」グランプリで、元ウルトラマンヒロインの豊田ルナが『FLASH』に登場。シリアスでアンニュイな表情が印象的な、これまでよりぐっと大人っぽいグラビアを見せている。

【プロフィール】

とよだるな 23歳 2002年７月17日生まれ 埼玉県出身 T161 ５歳から子役として芸能活動を開始し、大河ドラマなど数々の作品に出演。2019年には「ミスマガジン2019」でグランプリを獲得した。また、2021年には『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』でヒロイン・シズマユナを演じて話題に。そのほか最新情報は、公式X（@Runa_Toyoda0717）、公式Instagram（@runstagram_717）にて

豊田ルナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

豊田ルナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

１０.撮影会で大人気！榛名うい『FLASH』で雑誌初グラビア！

榛名うい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

福岡県在住、撮影会で大人気を誇る榛名ういが『FLASH』に初登場。やや緊張した表情を見せながらも、5ページに渡ってその魅力を存分に伝える仕上がりとなっている。素朴さがチャームポイントだという彼女だが、インタビューでは「ロックフェスに行くことにハマっている」という意外な一面も教えてくれた。

【プロフィール】

はるなうい 23歳 2002年6月15日生まれ 福岡県出身 T165・B89(G)W59H90 趣味：岩盤浴 特技：腕の柔軟。水着撮影会で飛び抜けた人気を誇り、今回がグラビアデビューとなる。そのほか最新情報は、公式X(@uiui15ch)、公式Instagram（@ui_ui.ch）にて

榛名うい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

榛名うい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

