【春休み！安楽亭で思い出焼肉♪】グループ全員学生さんで「食べホ学割」500円OFF！！期間限定でお世話になった先生等を1名無料でご招待！ご家族やご友人のお集まりにはお得な飲み放題付き焼肉宴会コース！！

春は「おめでとう」と「ありがとう」の季節。

株式会社安楽亭

卒業式、部活の引退、サークルの追いコン、家族の進学祝いなど、春は人が集まる機会が多い時期です。安楽亭では、学生からファミリーまで幅広いお客様が“気軽に集まれる場所”として、焼肉を通じた思い出づくりを応援いたします！

１.学生応援：食べホ学割 ＋ 先生・コーチ1名無料招待

グループ全員学生なら！食べホ学割 500円（税込550円）OFF ♪

安楽亭では人気の食べ放題が、グループ全員学生さんなら「学生証」提示で食べ放題が500円OFF（税込550円）！！でおなか一杯！

学校帰りや部活の後の腹ペコを満たす、いつでも気軽に集まれる学生応援割です♪

＊ご利用には学生証のご提示が必要です。

【期間限定】「食べホ学割 × 先生1名無料」で“ありがとう会”

卒業・進級・引退など、春は“ありがとう”を伝える季節。今までお世話になった先生や、監督・コーチなどをご招待して感謝の気持ちを伝えよう♪

＊8名様以上前日までのご予約で1グループに付き1名先生や監督を無料ご招待！！

・ドリンク、単品、飲み放題等追加注文は対象外です。

・他クーポン・割引券等は併用できません。

安楽亭の食べ放題は、定番のカルビから人気のサイドメニュー、デザートまで、幅広いラインナップを心ゆくまで楽しめるのが魅力。しかも食べ放題コースにはソフトドリンク飲み放題付き♪

テーブルいっぱいに並ぶ焼肉とサイドメニューは、自然と会話が弾む“集まりの場”にぴったりです。

春休みの“思い出づくり”にぴったりの焼肉体験をで、お腹も思い出も、しっかり満たそう！

食べ放題メニュー詳細はこちらから :https://anrakutei.jp/menucate/tabehoudai/

２.焼肉宴会：予約限定生ビール飲み放題付き「焼肉宴会コース」が当日注文OK！

予約いらずで、生ビール飲み放題つき宴会OK♪思い立ったら焼肉飲み会

予約限定価格が、当日注文OK！仕事仲間やご家族友人との急な集まりや思い立った焼肉宴会にも安心の税込みぽっきり価格です！

【生ビール付き飲み放題＋焼肉宴会コース】

◆お手軽焼肉「ライトコース」

飲みホパック4,500円（税込）

◆人気焼肉 「にぎわいコース」

飲みホパック5,000円（税込）

◆味わい「充実コース」

飲みホパック6,000円（税込）

◆上質お肉 「極 コース」

飲みホパック8,000円（税込）

安楽亭の宴会コースは、焼肉専門店ならではの満足感をそのままに、幅広い年代が楽しめる構成。

人気の焼肉メニューに加え、サラダ・キムチ・ごはんものまで揃った“焼肉宴会の王道”です。

定量コースで、しっかり味わいたい。ゆっくり焼肉を堪能したい。そんな時にはお得な宴会コースがオススメ！

焼肉宴会コースの詳細はこちら :https://anrakutei.jp/menucate/enkai/

安楽亭は、焼肉を囲む時間が“思い出の1ページ”になるよう、学生の皆さまの門出と春の集まりを応援してまいります。

春休みの仲間や友人との食事や、先生・コーチへの感謝を伝える場として、ぜひご利用お待ちしております。

【企画概要】

期間：3月12日～4月5日

対象店舗：焼肉レストラン 安楽亭店舗（コスモス店・ぼたん店は対象外）

ご利用方法

１.食べホ学割

グループ全員学生証ご提示 （年齢割引との併用不可）

先生1名ご招待

8名様以上で前日までのご予約 1グループに付き1名様コース料金無料

ご予約時にお伝えください。

２.【生ビール付き飲み放題＋焼肉宴会コース】

対象コース「ライト」「にぎわい」「充実」「極み」

各宴会コース 生ビール付飲みホパック

ご注文時にスタッフまでお申し付けください。

ご予約は直接店舗にお電話いただくか、各グルメサイトをご利用ください。

大人数でのご利用に便利なお座敷や個室のご相談は店舗にお気軽にお問い合わせください。