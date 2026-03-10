共同カイテック、2024年度におけるScope1～3のGHG排出量を公開

共同カイテック株式会社

環境設備メーカーの共同カイテック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉田 建、以下「当社」）は、当社が排出するGHG（温室効果ガス）排出量の算定について、2024年度（2023年10月～2024年9月）のScope1～Scope3までの算定が完了し、公式ホームページにて算定数値を公開いたしました。

◆Scope3までの算定が完了

当社は、気候変動や資源の枯渇など、様々な地球規模の課題が深刻化している中で、社会課題の解決と利益ある成長を同時に実現するために、2023年10月より当社が排出するGHG（温室効果ガス）排出量の算定を開始いたしました。この度、GHGの排出量を算定・報告するために定められた国際的な基準GHGプロトコルに基づき、Scope1、2の算定に加え、Scope3の算定が完了したことをご報告いたします。〔※74期実績分（2024年度）〕なお、算定数値等を、以下、公式ホームページにて公開いたしました。

＜共同カイテック「Scope3 算定完了のお知らせ」＞

https://www.ky-tec.co.jp/company/sustainability.html#news260302

＜共同カイテック「GHG排出量 2024年度分（2023/10/1～2024/9/30）」＞

https://www.ky-tec.co.jp/entry-img/GHG_74_202603JP.pdf

◆今後の取り組み

今後は重点的に削減に取り組むべき排出量が多い排出源を特定し、中長期の削減目標を策定するためにGHG排出量の算定〔75期実績分（2025年度）〕を継続いたします。環境設備メーカーとして、環境負荷の可視化と持続可能な社会の実現に貢献するため、継続的にGHG排出量の算定・開示に取り組んでまいります。

◆共同カイテックのサステナビリティ活動

当社は2024年6月、サステナビリティ活動の推進において、全ての役員・従業員の考え方・行動の指針となる「サステナビリティ方針」の策定と、特に集中して取り組んでいくべき7つの「サステナビリティ重要テーマ」の特定を行い、継続的に取り組みを進めています。これまでもお客様や社会からの要請に応え、「施工時の省力化・省資源化・リサイクル推進」や「建築物の安全性・長寿命化・防災」に優れた独自性のある製品を開発・販売してまいりました。また、製品を開発・製造・販売する過程においても、労働面や環境に配慮した、生産性と働きがいのある職場づくりに取り組んでいます。これらの取り組みは特にSDGsのゴール8、9、11に貢献しています。

＜共同カイテック「サステナビリティ」＞

https://www.ky-tec.co.jp/company/sustainability.html

◆共同カイテックについて

当社は1950年11月に創立より75周年を迎える環境設備メーカーです。「人と社会に快適テクノロジー」をミッションに、持続可能な未来を目指して、以下の3事業を展開しています。

- バスダクト事業：大規模施設の電力供給を担うバスダクト。当社は現存するメーカーの中で最も長い歴史を有し、国内シェアNo.1（2025年9月時点 当社調べ）を維持しています。- フロアシステム事業：電力・情報ケーブルを床内に収納するシステム床。累計納入面積は2000万平方メートル に達し、これは東京ドーム（※1）約426個分に相当します。業界トップクラスのシェアを誇るメーカーとして、日本のオフィス環境の進化を支え続けています。- 緑化事業：建築物の断熱性向上や景観改善を目的としたグリーンインフラ。累計緑化施工面積は48万平方メートル を超え、これは東京ドーム（※1）約10個分に相当します。屋上緑化・壁面緑化の普及を推進し、潤いのある豊かな都市環境づくりに貢献しています。（※1）東京ドーム：約4.7ha

【会社概要】

社名 ：共同カイテック株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

代表者：代表取締役社長 吉田 建（よしだ たてる）

設立 ：1950年11月20日

ホームページ：https://www.ky-tec.co.jp/